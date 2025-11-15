Туристы считают виллы, туроператоры — миллионы: правила роскоши на Мальдивах и ставки для премиум-курортов

На Мальдивах растёт спрос на семейные резорты сообщили туроператоры

Новый курортный проект Atlantis The Royal, Maldives уже называют одной из самых громких новостей туристического рынка. Он обещает изменить образ Мальдив как направления исключительно для тихого отдыха и вывести премиальный сегмент на новый уровень. Масштаб строительства, амбиции девелоперов и растущий интерес российских путешественников к роскошным резортам делают эту тему особенно актуальной.

Пара вместе на отдыхе у океана

Масштаб проекта и особенности будущего курорта

Строительство ведут Assets Group и Kerzner International — компания, создавшая легендарные объекты под брендом Atlantis. Открытие намечено на 2029 год, и площадкой выбран остров Вааредду Фару в атолле Южный Мале. Комплекс займет территорию 1,37 млн кв. м и объединит два острова — Family Island и Luxury Island. Общая длина их пляжей составит 5,8 км.

Посетителям обещают 493 номера, из которых 223 — виллы. Среди них появятся и подводные резиденции, что редкость даже для Мальдив. На территории запланированы 20 ресторанов, два пляжных клуба, развитый wellness-центр и собственный аквариум Lost Chambers. Не останутся в стороне и развлечения: будущий аквапарк Aquaventure площадью 70 тыс. кв. м включит 15 аттракционов и станет одним из крупнейших в регионе.

Прогноз стоимости проживания

Официальных тарифов пока нет, но российские туроператоры уверены: цены будут соответствовать высшему премиальному уровню. В Corona Travel прогнозируют, что стандартный номер будет стоить от 2500-3000 долларов за ночь. В высокий сезон стоимость резиденций может превышать 10-15 тысяч долларов.

"Стоимость будет зависеть от системы питания: от 2 000 долларов за ночь на базе завтраков и от 3000-3500 долларов при all inclusive", — отметили специалисты ICS Travel Group.

Как меняется спрос на Мальдивах

Рынок Мальдив давно перестал быть нишей для "тихого отдыха": появляются крупные инфраструктурные объекты, семейные форматы, детские клубы, аквапарки и спортивные центры.

ICS Travel Group подчеркивает тенденцию: все больше отелей ориентируются на семейный отдых и предлагают насыщенную инфраструктуру для детей и подростков.

Российские туристы также демонстрируют растущий интерес к премиальному размещению. Виллы с собственными бассейнами, приватными пляжами и панорамными видами стали популярным выбором среди путешественников, предпочитающих комфорт и конфиденциальность.

Советы шаг за шагом: как выбрать остров

Определите бюджет и предпочтительный уровень комфорта. Выберите тип отдыха — романтика, семейный формат или активная программа. Продумайте логистику: близость аэропорта сильно экономит время. Изучите инфраструктуру: рестораны, бассейны, детские клубы, спа. Проверьте сезонность: с ноября по апрель — лучший период для пляжного отдыха. Сравните предложения туроператоров и читайте свежие отзывы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: бронировать отель без учета сезонности.

→ Последствие: высокая влажность и нестабильная погода.

→ Альтернатива: выбрать тур в период ноябрь-апрель.

• Ошибка: выбирать виллу только по фото.

→ Последствие: неподходящее расположение или вид.

→ Альтернатива: уточнить планировку и ориентир виллы относительно лагуны и рифа.

FAQ

Как выбрать атолл?

Определите, насколько для вас важна удаленность, наличие рифов и инфраструктуры. Для активного отдыха лучше подойдут Ари и Баа, для спокойного — Южный Мале.

Мифы и правда

• Миф: на Мальдивах нечего делать, кроме пляжа.

Правда: современные отели предлагают аквапарки, экскурсии, дайвинг, теннис, детские клубы.

• Миф: сюда едут только пары.

Правда: семейный отдых — один из самых быстрорастущих сегментов.

• Миф: все острова одинаковые.

Правда: каждый атолл имеет свою специфику — от экотуризма до премиальной роскоши.

Интересные факты

• На Мальдивах более тысячи островов, но только около 200 заселены.

• В некоторых резортах есть подводные рестораны, где можно обедать среди морской фауны.

• Многие отели строятся так, чтобы минимизировать воздействие на коралловые рифы.

Исторический контекст

• 1970-е — первые резорты в Северном Мале.

• 1990-е — развитие сегмента luxury.

• 2010-е — появление брендов мирового уровня и подводных объектов.