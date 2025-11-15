Туристы считают виллы, туроператоры — миллионы: правила роскоши на Мальдивах и ставки для премиум-курортов

Новый курортный проект Atlantis The Royal, Maldives уже называют одной из самых громких новостей туристического рынка. Он обещает изменить образ Мальдив как направления исключительно для тихого отдыха и вывести премиальный сегмент на новый уровень. Масштаб строительства, амбиции девелоперов и растущий интерес российских путешественников к роскошным резортам делают эту тему особенно актуальной.
Строительство ведут Assets Group и Kerzner International — компания, создавшая легендарные объекты под брендом Atlantis. Открытие намечено на 2029 год, и площадкой выбран остров Вааредду Фару в атолле Южный Мале. Комплекс займет территорию 1,37 млн кв. м и объединит два острова — Family Island и Luxury Island. Общая длина их пляжей составит 5,8 км.
Посетителям обещают 493 номера, из которых 223 — виллы. Среди них появятся и подводные резиденции, что редкость даже для Мальдив. На территории запланированы 20 ресторанов, два пляжных клуба, развитый wellness-центр и собственный аквариум Lost Chambers. Не останутся в стороне и развлечения: будущий аквапарк Aquaventure площадью 70 тыс. кв. м включит 15 аттракционов и станет одним из крупнейших в регионе.
Официальных тарифов пока нет, но российские туроператоры уверены: цены будут соответствовать высшему премиальному уровню. В Corona Travel прогнозируют, что стандартный номер будет стоить от 2500-3000 долларов за ночь. В высокий сезон стоимость резиденций может превышать 10-15 тысяч долларов.
"Стоимость будет зависеть от системы питания: от 2 000 долларов за ночь на базе завтраков и от 3000-3500 долларов при all inclusive", — отметили специалисты ICS Travel Group.
Рынок Мальдив давно перестал быть нишей для "тихого отдыха": появляются крупные инфраструктурные объекты, семейные форматы, детские клубы, аквапарки и спортивные центры.
ICS Travel Group подчеркивает тенденцию: все больше отелей ориентируются на семейный отдых и предлагают насыщенную инфраструктуру для детей и подростков.
Российские туристы также демонстрируют растущий интерес к премиальному размещению. Виллы с собственными бассейнами, приватными пляжами и панорамными видами стали популярным выбором среди путешественников, предпочитающих комфорт и конфиденциальность.
Определите бюджет и предпочтительный уровень комфорта.
Выберите тип отдыха — романтика, семейный формат или активная программа.
Продумайте логистику: близость аэропорта сильно экономит время.
Изучите инфраструктуру: рестораны, бассейны, детские клубы, спа.
Проверьте сезонность: с ноября по апрель — лучший период для пляжного отдыха.
Сравните предложения туроператоров и читайте свежие отзывы.
• Ошибка: бронировать отель без учета сезонности.
→ Последствие: высокая влажность и нестабильная погода.
→ Альтернатива: выбрать тур в период ноябрь-апрель.
• Ошибка: выбирать виллу только по фото.
→ Последствие: неподходящее расположение или вид.
→ Альтернатива: уточнить планировку и ориентир виллы относительно лагуны и рифа.
Как выбрать атолл?
Определите, насколько для вас важна удаленность, наличие рифов и инфраструктуры. Для активного отдыха лучше подойдут Ари и Баа, для спокойного — Южный Мале.
• Миф: на Мальдивах нечего делать, кроме пляжа.
Правда: современные отели предлагают аквапарки, экскурсии, дайвинг, теннис, детские клубы.
• Миф: сюда едут только пары.
Правда: семейный отдых — один из самых быстрорастущих сегментов.
• Миф: все острова одинаковые.
Правда: каждый атолл имеет свою специфику — от экотуризма до премиальной роскоши.
• На Мальдивах более тысячи островов, но только около 200 заселены.
• В некоторых резортах есть подводные рестораны, где можно обедать среди морской фауны.
• Многие отели строятся так, чтобы минимизировать воздействие на коралловые рифы.
• 1970-е — первые резорты в Северном Мале.
• 1990-е — развитие сегмента luxury.
• 2010-е — появление брендов мирового уровня и подводных объектов.
Маленький секрет поможет вашему холодильнику работать эффективнее и экономить электроэнергию.