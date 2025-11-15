Охотники за лайками атакуют: свиньи в Нью-Форесте в стрессе из-за туристов, бегущих за селфи

600 диких свиней в Англии стали жертвами "охоты" за идеальным кадром — New York Post

Национальный парк Нью-Форест на юге Англии давно привлекает туристов своей природой, древними традициями и атмосферой старой сельской Англии.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Свинья

Но этой осенью парк столкнулся с неожиданной проблемой — "фотоохотой" на свиней. Более 600 домашних свиней, выпущенных на свободный выпас в рамках ежегодного ритуала паннажа, стали объектом навязчивого внимания.

Стремясь сделать эффектное селфи, гости парка подходят к животным слишком близко, гоняются за поросятами и создают угрозу как самому поголовью, так и себе. Для Нью-Фореста, где важны и экосистема, и вековые традиции, ситуация стала поводом для беспокойства и обсуждений на уровне местных сообществ.

Почему свиньи гуляют по Нью-Форесту

Осенью в парке начинается паннаж — древний ритуал, в ходе которого владельцы местных хозяйств выпускают своих свиней, включая тамвортских и глостерширских вислобрюхих, собирать упавшие жёлуди.

Эти плоды в большом количестве опасны для пони и крупного рогатого скота, которые пасутся там круглый год. Свиньи, напротив, прекрасно справляются с жёлудями, регулируя естественный баланс в экосистеме. В 2025–2026 годах паннаж продлён до 4 января — урожай жёлудей выдался рекордным, и животным требуется больше времени, чтобы очистить территорию.

Но вместе с удлинённым сезоном вырос и поток туристов, желающих сделать красивую фотографию. Местные жители всё чаще замечают тех, кто буквально забегает на дорогу ради удачного кадра или пытается подойти к свинье "вплотную".

Активистка движения за безопасность животных Джилли Джонс подчёркивает масштаб проблемы:

"Моя проблема заключается в том, что их постоянно, я имею в виду постоянно, преследуют "свиньи-туристы"", — сказала Джонс в интервью Daily Mail.

Она отмечает, что люди прижимают животных к живой изгороди, подносят камеры почти к морде — всего на 8 сантиметров, и даже выбегают на оживлённые дороги, чтобы поймать нужный ракурс. Для свиней это стресс, а для людей — реальная опасность столкнуться с пони, машинами или напуганным животным.

Сравнение: туризм и местные традиции

Аспект Как должно быть Что происходит на деле Отношение к свиньям Спокойное наблюдение с расстояния Погоня за животными ради фото Передвижение по парку Осторожное, с учётом движения животных Прыжки из машин, бег по дороге Цель паннажа Защита пони и КРС от ядовитых жёлудей Паннаж превращается в аттракцион Фотографирование Использование зума, дистанция Съёмка почти "в упор" Влияние на животных Минимальный стресс Постоянное беспокойство

Советы шаг за шагом: как правильно наблюдать за свиньями в Нью-Форесте

Изучите правила парка заранее: они прописывают безопасные расстояния и ограничения. Используйте зум на смартфоне — современные камеры позволяют снимать качественно без приближения. Наблюдайте за животными со стороны, не подходя ближе, чем на несколько метров. Не пытайтесь погладить, покормить или привлечь внимание свиней. Будьте осторожны на дорогах: животные могут появляться внезапно. Следите за детьми — им особенно сложно сохранить дистанцию. Уважайте ритуал паннажа: он часть культурного наследия, а не туристическая забава.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: вставать рядом со свиньёй для селфи.

Последствие: животное пугается, может рвануть на дорогу или атаковать.

Альтернатива: использовать оптическое увеличение и снимать с безопасного расстояния.

• Ошибка: выбегать из машины и бежать за поросёнком.

Последствие: риск попасть под колёса или спровоцировать столкновение с пони.

Альтернатива: остановиться на парковке и наблюдать спокойно.

• Ошибка: кормить или гладить животных.

Последствие: нарушение природных поведенческих реакций, риск укусов.

Альтернатива: оставаться наблюдателем и не вмешиваться в процесс паннажа.

А что если…

А что если проблема селфи — это лишь симптом?

Технологии делают природу "контентом", и всё больше туристов воспринимают парки как декорации. Если тенденция сохранится, животные будут нуждаться в дополнительной защите, а местным властям придётся вводить правила вроде "фотозон" или запрета на приближение к свиньям ближе чем на 5 метров. Возможно, появятся специальные маршруты для наблюдения за паннажем, где туристы смогут безопасно фотографировать, не мешая ритуалу.

FAQ

Можно ли фотографировать свиней в Нью-Форесте?

Да, это не запрещено, но нужно соблюдать дистанцию и не приближаться к животным.

Почему свиньи гуляют по парку осенью и зимой?

Это часть ритуала паннажа: свиньи собирают жёлуди, опасные для других животных.

Опасны ли свиньи для людей?

Они не агрессивны, но могут испугаться резких движений. Подходить близко нельзя.

Мифы и правда

• Миф: свиней выпускают специально для туристов.

Правда: паннаж — сельскохозяйственная традиция, связанная с экосистемой парка.

• Миф: свиньи любят, когда их гладят.

Правда: прикосновения со стороны незнакомцев вызывают у них стресс.

• Миф: сделать селфи рядом безопасно, если животное кажется спокойным.

Правда: свиньи реагируют быстро и могут неожиданно рвануть в сторону.

Три интересных факта

Паннаж — одна из старейших сельских традиций Англии, упоминаемая в документах XI века. Свиньи Нью-Фореста обладают уникальной способностью находить жёлуди даже под толстым ковром листьев. Местные пони боятся свиней и уступают им дорогу, что создаёт забавные сцены на лесных тропах.

Исторический контекст

Нью-Форест был основан в XI веке как королевские охотничьи угодья. Паннаж применялся для регулирования животных и лесных ресурсов, предотвращая отравления у пони и скота.

С развитием туризма в XX веке традиции стали частью культурного наследия региона.

Сегодня парк сочетает древние сельские практики и современный природный туризм, сталкиваясь с вызовами цифровой эпохи — такими, как "селфи-преследование" животных.