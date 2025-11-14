Как изменится ваш отдых в Жебреях: высокоскоростной интернет стирает границы горнолыжного курорта

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
9:40
Туризм

Мобильный интернет стал таким же обязательным спутником зимнего отдыха, как шлем и тёплые перчатки. На горнолыжном комплексе "Жебреи" в Пермском крае у гостей теперь появилась ещё одна важная "горнолыжная страховка" — высокоскоростная связь от "МегаФона".

Горнолыжный курорт
Фото: web.archive.org by nikola_pu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Горнолыжный курорт

Новое телеком-оборудование обеспечивает уверенный приём и скорость до 100 Мбит/с не только у подножия склонов, но и на подъёмниках, трассах, подъездных путях и парковке. Для тех, кто совмещает активный отдых, тренировки и общение в цифровой среде, это меняет сценарий всей поездки.

О запуске связи в "Жебреях"

"Жебреи" — один из популярных горнолыжных комплексов Пермского края, куда приезжают и начинающие любители зимнего спорта, и те, кто уже уверенно чувствует себя на склонах. С запуском новой сети гости курорта получили возможность комфортно пользоваться мобильным интернетом в самых загруженных зонах: возле подъёмников, на трассах и в местах скопления людей у парковки.

Это важно не только для развлечений, но и для безопасности. Спортсмены и инструкторы теперь могут оперативно связываться друг с другом, передавать информацию о состоянии трасс, погоде и возможных инцидентах. Любители активного отдыха могут в реальном времени:

• записывать треки катания в спортивных приложениях;
• анализировать скорость, высоту и дистанцию;
• делиться видео и фото в соцсетях без ожидания Wi-Fi в гостинице;
• быстро дозвониться до друзей или персонала комплекса при необходимости.

Фактически стабильный мобильный интернет превращает горнолыжный курорт в "цифровую арену", где отдых, тренировки и общение происходят одновременно.

До и после запуска мобильного интернета

Параметр Раньше Сейчас с мобильным интернетом
Связь на подъёмниках Нестабильная или отсутствует Уверенный сигнал, возможность звонков и мессенджеров
Использование спорт-приложений Ограничено, данные синхронизировались позже Трекинг и анализ тренировок в реальном времени
Связь с инструкторами и персоналом Через стационарные точки или заранее оговорённые встречи Мгновенные звонки, чаты, оперативные сообщения
Дележка фото и видео Только по возвращении в отель или домой Публикация контента прямо со склонов
Навигация и прогноз погоды Частично офлайн Актуальные карты, метки и метеоданные онлайн

Советы шаг за шагом: как использовать мобильный интернет на курорте с пользой

  1. Подготовьте смартфон заранее. Установите спортивные приложения для трекинга (сноуборд, горные лыжи), мессенджеры, приложения курорта, если они есть. Обновите карты и сохраните офлайн-участки на всякий случай.

  2. Проверьте тариф. Убедитесь, что в вашем тарифе достаточно интернет-трафика на день активных катаний и загрузку фото/видео. Для частых сторис и роликов лучше рассмотреть безлимит или большие пакеты трафика.

  3. Настройте аварийные контакты. Добавьте в избранное номера друзей, инструкторов, проката и ресепшена гостиницы. Так в случае падения, потери на склоне или изменения планов вы сможете быстро связаться с нужным человеком.

  4. Включите геолокацию. Используйте совместный доступ к геопозиции в мессенджерах: это упрощает встречи на трассах и поиск детей или новичков, которые пока плохо ориентируются.

  5. Следите за зарядом. Активный интернет, геолокация и съёмка видео быстро разряжают батарею. Возьмите павербанк и кабель, а в настройках включите энергосбережение.

  6. Используйте интернет для безопасности. Проверяйте прогноз погоды, сообщения курорта о состоянии склонов, закрытие трасс и рекомендации по катанию в текущих условиях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: выйти на склон с почти разряженным телефоном, рассчитывая только на мобильный интернет.
Последствие: к середине дня смартфон отключится, потеряется возможность связаться с близкими и службами курорта.
Альтернатива: подзарядить устройство до 100%, взять павербанк и снизить яркость экрана, чтобы сохранить заряд.

• Ошибка: публиковать только "красивые моменты" и забывать о сообщениях безопасности от курорта.
Последствие: можно пропустить информацию о закрытии трассы, усилении ветра или изменении работы подъёмников.
Альтернатива: подписаться на официальные каналы комплекса и периодически проверять уведомления.

• Ошибка: полагаться только на голосовые звонки в экстренной ситуации.
Последствие: в зоне повышенной нагрузки голос может работать хуже, чем мессенджеры.
Альтернатива: использовать параллельно мессенджеры, короткие текстовые сообщения и голосовые заметки.

А что если…

А что если использовать мобильный интернет на "Жебреях" не только для личного отдыха, но и для развития спортивной инфраструктуры?

Например, организовывать онлайн-трансляции местных соревнований, тренировки с удалённым тренером или цифровые разборы техники катания с использованием видео. Инструкторы могут получать задания от родителей по видеоформату обучения детей, а сами спортсмены — отправлять тренерам свои спуски прямо со склона.

Возможно появление "цифровых зон" на курорте, где гости смогут подключаться к интерактивным картам, участвовать в челленджах, искать "квест-точки" по QR-кодам и получать бонусы за активность.

Плюсы и минусы мобильного интернета на горнолыжном курорте

Плюсы Минусы
Оперативная связь со всеми участниками отдыха Быстрый расход батареи при активном использовании
Возможность анализировать тренировки и прогресс Риск отвлечься на соцсети и потерять концентрацию на склоне
Мгновенная публикация контента и впечатлений Необходимость следить за тарифом и трафиком
Удобная навигация и доступ к онлайн-сервисам курорта Зависимость от качества покрытия в отдельных зонах

FAQ 

Как проверить, есть ли хорошее покрытие на нужной трассе?
Обычно оператор публикует карту покрытия на своём сайте. На месте можно оценить уровень сигнала по индикатору на смартфоне и протестировать скорость через специальные приложения.
Можно ли использовать мобильный интернет для работы прямо на курорте?
Да, скорость до 100 Мбит/с позволяет общаться в мессенджерах, участвовать в видеозвонках и работать с документами в облаке. Главное — выбрать комфортное и безопасное место для работы, а не совмещать созвоны с катанием.
Что лучше использовать для связи на склоне — звонки или мессенджеры?
Оптимально сочетать оба варианта. В местах с сильной нагрузкой на сеть иногда быстрее проходят короткие текстовые сообщения и аудиозаписи в мессенджерах.

Мифы и правда

• Миф: "На горнолыжных курортах связь всегда плохая и интернет — роскошь".
Правда: современные операторы ставят базовые станции прямо вблизи трасс и подъёмников, обеспечивая скорость, достаточную для стриминга и онлайн-сервисов.
• Миф: "Интернет на склоне нужен только для соцсетей".
Правда: мобильная связь — важный инструмент безопасности, навигации и спортивной аналитики.
• Миф: "Если есть связь, можно не обращать внимания на инструкции курорта".
Правда: даже при хорошем интернете действуют правила безопасности, и важно учитывать рекомендации персонала и разметку трасс.

Блок с 3 интересными фактами

  1. Многие современные спортивные приложения позволяют не только записывать трек, но и автоматически формировать "дневник тренировок", который можно пересмотреть перед следующим сезоном.

  2. Посты и сторис из горнолыжных поездок часто становятся "визитной карточкой" курортов: визуальный контент гостей — сильный драйвер турпотока.

  3. Благодаря стабильному интернету некоторые курорты проводят онлайн-конкурсы и фоточелленджи прямо во время сезона, разыгрывая ски-пассы и призы среди активных пользователей.

Блок "Исторический контекст" 

Ещё десять-пятнадцать лет назад стандартным набором горнолыжника были бумажная карта склонов и устные договорённости "встречаемся у подъемника в 15:00". Связь в горах была нестабильной, а мобильный интернет — редким бонусом. С развитием сетей и появлением смартфонов горнолыжные курорты превратились в цифровые пространства:

• сначала появились базовые голосовые услуги и SMS для координации на склонах;
• затем — мобильный интернет, которого хватало на мессенджеры и прогноз погоды;
• сегодня высокоскоростная связь позволяет строить вокруг курорта целую цифровую экосистему: онлайн-продажу ски-пассов, карты трасс, системы мониторинга и сервисы для спортсменов.

Запуск мобильного интернета на "Жебреях" — логичный этап этой эволюции, который делает зимний отдых более безопасным, удобным и технологичным.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
