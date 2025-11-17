Возвращение из отпуска превращается в риск: сим-карты туристов стали новой целью аферистов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:47
Туризм

Новые правила временной блокировки мобильных номеров, которые начали применять к туристам, возвращающимся в Россию, уже привлекли внимание IT-специалистов. Появился риск того, что под видом разблокировки сим-карты мошенники попробуют получить доступ к личной информации, банковским сервисам и учетным записям. Такая ситуация требует более внимательного отношения к цифровой безопасности, особенно в первые сутки после въезда в страну.

Телефонный мошенник
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Телефонный мошенник

Почему разблокировка сим-карты стала зоной риска

Введённый "период охлаждения" длиной в сутки — мера, призванная снизить вероятность неправомерного использования номеров. Но любые изменения в привычных цифровых процессах неизбежно привлекают мошенников, которые быстро адаптируются к новым сценариям. Они могут маскировать подлинные сообщения от оператора, подменять сервисные уведомления от банков и портала госуслуг или даже звонить, представляясь сотрудниками спецслужб.

Чтобы выявить потенциальные цели, злоумышленники способны искать утечки в базах данных авиакомпаний и туроператоров, отслеживать даты возвращения туристов и заранее готовиться к атаке. Поэтому важно понимать, как должна происходить официальная разблокировка и какие признаки указывают на попытку обмана.

Как действуют мошенники: сравнение методов

Метод мошенников Каким кажется Что происходит на самом деле
СМС "от оператора" с просьбой подтвердить вход Системное уведомление Подмена домена или отправительского ID, попытка украсть одноразовые коды
Звонок "от службы безопасности" Проверка личности Попытка выманить коды доступа под видом угрозы блокировки
Сообщение после подключения к Wi-Fi в аэропорту Уведомление от сети Фишинговая ссылка, ведущая на поддельный сайт
Письмо "от туроператора" Информация о рейсе Попытка узнать дату возвращения и подготовить атаку

Советы шаг за шагом: как безопасно разблокировать номер

  1. Проверьте домен: переходите только на официальный сайт оператора (mts.ru, megafon. ru, beeline. ru и т. д.).
  2. Используйте только мобильную сеть: избегайте публичных Wi-Fi, особенно в аэропорту.
  3. Получайте коды только по СМС: любые ссылки из соцсетей и мессенджеров игнорируйте.
  4. Включите двухфакторную авторизацию в банках и почте заранее.
  5. Смените пароль в личном кабинете оператора перед разблокировкой.
  6. После разблокировки проверьте почту, мессенджеры, банк и соцсети.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: назвать код из СМС "сотруднику оператора".
  • Последствие: потеря доступа к банковским сервисам.
  • Альтернатива: оператор никогда не спрашивает одноразовые коды.
  • Ошибка: перейти по ссылке из Wi-Fi-уведомления.
  • Последствие: установка вредоносных скриптов или кража данных.
  • Альтернатива: переходить только по официальным адресам, введённым вручную.
  • Ошибка: хранить карты и банковские сервисы на номере без защиты.
  • Последствие: риск взлома при подмене СМС.
  • Альтернатива: временно отключить операции, поставить лимиты.

А что, если сообщение выглядит "честным"?

Даже идеально оформленное уведомление может быть фальшивым. Ошибки в названии домена, подозрительные символы, лишние буквы, замена латиницей ("r" вместо "г" и т. п.) — всё это красные флажки. Если сомневаетесь, зайдите в личный кабинет через приложение или наберите номер горячей линии оператора.

Плюсы и минусы введённого "периода охлаждения"

Плюсы Минусы
Уменьшение риска хищения номера Появление новых схем мошенничества
Дополнительная проверка личности Неудобства для туристов
Повышение кибербезопасности Необходимость разбираться в процедуре
Сложнее провести SIM-swap атаку Возможные сбои при разблокировке

FAQ

Как узнать, что сим-карта разблокирована?

Появится связь, а в приложении оператора статус номера обновится автоматически.

Можно ли ускорить процесс разблокировки?

Нет. Любые предложения "снять блокировку за 10 минут" — мошенничество.

Что делать, если пришло подозрительное сообщение?

Удалить его и проверить номер отправителя, а затем связаться с оператором через официальный сайт или приложение.

Мифы и правда

  • Миф: оператор может позвонить и попросить одноразовый код.
  • Правда: такие данные не запрашиваются ни при каких обстоятельствах.
  • Миф: официальные сайты всегда в домене. ru.
  • Правда: у некоторых операторов есть дополнительные доменные зоны, проверяйте через поисковик.
  • Миф: мошенники не смогут получить доступ без подключения к Wi-Fi.
  • Правда: подмена СМС и звонков возможна и в мобильной сети.

Сон и психология

Долгие перелёты, смена часовых поясов и возвращение домой часто сопровождаются усталостью, а на фоне переутомления мы легче попадаемся на уловки злоумышленников. Чтобы снизить риск необдуманных действий, полезно заранее изучить процедуру разблокировки и избежать принятия решений "на автомате".

Исторический контекст

Проблема подмены номеров и хищения сим-карт стала массовой после распространения онлайн-банкинга. В начале 2010-х появилась первая волна SIM-swap атак, и с тех пор операторы и банки ввели множество мер защиты. Временная блокировка номеров туристов — продолжение этой цепочки, направленное на снижение рисков, связанных с использованием мобильной связи за границей.

Три интересных факта

  1. Подмена СМС чаще всего происходит через взломированные мобильные операторы за рубежом, а не в России.
  2. SIM-swap атаки — один из самых распространённых видов мошенничества в США и Европе.
  3. Большинство фишинговых сайтов живут в среднем меньше часа, что делает их труднее отслеживать.

В итоге осторожность при разблокировке сим-карты — это не паранойя, а разумная мера, которая помогает сохранить доступ к своим данным и финансам. Чем лучше человек понимает, как работают мошеннические схемы и на что обращать внимание, тем меньше шансов стать их жертвой. Простые правила безопасности позволяют пройти "период охлаждения" спокойно и без неприятных сюрпризов.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
