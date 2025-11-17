Возвращение из отпуска превращается в риск: сим-карты туристов стали новой целью аферистов

Новые правила временной блокировки мобильных номеров, которые начали применять к туристам, возвращающимся в Россию, уже привлекли внимание IT-специалистов. Появился риск того, что под видом разблокировки сим-карты мошенники попробуют получить доступ к личной информации, банковским сервисам и учетным записям. Такая ситуация требует более внимательного отношения к цифровой безопасности, особенно в первые сутки после въезда в страну.
Введённый "период охлаждения" длиной в сутки — мера, призванная снизить вероятность неправомерного использования номеров. Но любые изменения в привычных цифровых процессах неизбежно привлекают мошенников, которые быстро адаптируются к новым сценариям. Они могут маскировать подлинные сообщения от оператора, подменять сервисные уведомления от банков и портала госуслуг или даже звонить, представляясь сотрудниками спецслужб.
Чтобы выявить потенциальные цели, злоумышленники способны искать утечки в базах данных авиакомпаний и туроператоров, отслеживать даты возвращения туристов и заранее готовиться к атаке. Поэтому важно понимать, как должна происходить официальная разблокировка и какие признаки указывают на попытку обмана.
|Метод мошенников
|Каким кажется
|Что происходит на самом деле
|СМС "от оператора" с просьбой подтвердить вход
|Системное уведомление
|Подмена домена или отправительского ID, попытка украсть одноразовые коды
|Звонок "от службы безопасности"
|Проверка личности
|Попытка выманить коды доступа под видом угрозы блокировки
|Сообщение после подключения к Wi-Fi в аэропорту
|Уведомление от сети
|Фишинговая ссылка, ведущая на поддельный сайт
|Письмо "от туроператора"
|Информация о рейсе
|Попытка узнать дату возвращения и подготовить атаку
Даже идеально оформленное уведомление может быть фальшивым. Ошибки в названии домена, подозрительные символы, лишние буквы, замена латиницей ("r" вместо "г" и т. п.) — всё это красные флажки. Если сомневаетесь, зайдите в личный кабинет через приложение или наберите номер горячей линии оператора.
|Плюсы
|Минусы
|Уменьшение риска хищения номера
|Появление новых схем мошенничества
|Дополнительная проверка личности
|Неудобства для туристов
|Повышение кибербезопасности
|Необходимость разбираться в процедуре
|Сложнее провести SIM-swap атаку
|Возможные сбои при разблокировке
Появится связь, а в приложении оператора статус номера обновится автоматически.
Нет. Любые предложения "снять блокировку за 10 минут" — мошенничество.
Удалить его и проверить номер отправителя, а затем связаться с оператором через официальный сайт или приложение.
Долгие перелёты, смена часовых поясов и возвращение домой часто сопровождаются усталостью, а на фоне переутомления мы легче попадаемся на уловки злоумышленников. Чтобы снизить риск необдуманных действий, полезно заранее изучить процедуру разблокировки и избежать принятия решений "на автомате".
Проблема подмены номеров и хищения сим-карт стала массовой после распространения онлайн-банкинга. В начале 2010-х появилась первая волна SIM-swap атак, и с тех пор операторы и банки ввели множество мер защиты. Временная блокировка номеров туристов — продолжение этой цепочки, направленное на снижение рисков, связанных с использованием мобильной связи за границей.
В итоге осторожность при разблокировке сим-карты — это не паранойя, а разумная мера, которая помогает сохранить доступ к своим данным и финансам. Чем лучше человек понимает, как работают мошеннические схемы и на что обращать внимание, тем меньше шансов стать их жертвой. Простые правила безопасности позволяют пройти "период охлаждения" спокойно и без неприятных сюрпризов.
