Пара часов простоя — и цепочка убытков запускается: аэропорты и перевозчики считают миллионы

Периодические закрытия российских аэропортов в режиме "ковер" стали для авиационной отрасли одной из самых серьёзных проблем последних лет. Туристический бизнес отмечает, что каждая такая остановка воздушного пространства оборачивается не только задержками рейсов, но и огромными финансовыми потерями для всех участников рынка.
Перевозчики, туроператоры, аэропорты и сами путешественники оказываются вовлечены в цепочку расходов, которые сложно прогнозировать и практически невозможно компенсировать. Всё это формирует атмосферу неопределённости и подрывает стабильность воздушных перевозок.
Компании заявляют, что вынуждены нести значительные убытки. Речь идет не только об оплате топлива для уходов на запасные аэродромы, но и о расходах на обслуживание пассажиров, простоях самолётов и нарушении расписания. Турбизнес подчёркивает: финансовая нагрузка растёт с каждым месяцем, а предложений по её справедливому распределению пока нет.
Авиаперевозчики обратились в Минтранс через Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта, попросив собрать участников отрасли и выработать единый механизм компенсаций. Повод для обращения понятен: формально режим "ковер" считается форс-мажором, но по действующим правилам перевозчики всё равно обязаны обслуживать пассажиров за свой счёт. Это ставит компании в непростое положение.
Количество закрытий аэропортов только растёт. В октябре 2025 года воздушное пространство в России закрывалось более 170 раз, причём около половины случаев приходились на крупнейшие аэропорты страны. Эксперты оценивают примерные убытки следующим образом: один день сбоев в крупных аэропортах стоит авиакомпаниям около 5 млрд рублей, а аэропорту Пулково — ещё 50-55 млн.
Представители турбизнеса подчёркивают, что убыточными оказываются и смежные отрасли.
"Туроператоры, безусловно, также несут колоссальные убытки. Весь бизнес несет серьезные издержки. Что, конечно, не отменяет социальной ответственности участников рынка", — говорит генеральный директор туроператора PEGAS Touristik Анна Подгорная.
Затраты выходят далеко за рамки очевидных. Туроператоры сталкиваются и с потоком отказов, и с переносом рейсов, и с штрафами от иностранных партнёров.
"Потери возникают и из-за переносов рейсов, и из-за отказов от путешествий. А также от штрафных санкций иностранных поставщиков, которые часто не принимают задержку рейса в качестве аргумента для бесплатного переноса дат отдыха", — говорит вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян.
Для сравнения: кризис на Ближнем Востоке, вызвавший закрытие воздушного пространства на неделю, обошёлся российскому туррынку примерно в 300 млн рублей.
|Причина потерь
|Кому наносит ущерб
|Примерная величина
|Закрытие аэропортов
|Авиакомпании
|До 5 млрд рублей в сутки
|Простои самолётов
|Иностранные перевозчики
|$60 на пассажира за час
|Штрафы от партнёров
|Туроператоры
|Индивидуально, но значимо
|Паника и отказы
|Туристы и бизнес
|Потери продаж
|Перебои в логистике
|Аэропорты
|50-55 млн рублей в сутки
Регулярные задержки и закрытия воздушного пространства создают напряжённость и среди иностранных перевозчиков. У ряда бюджетных авиакомпаний критически важен быстрый оборот самолёта — от 25 до 45 минут. Если борт простаивает дольше, экономика рейса рушится. Компании не готовы рисковать, особенно если борту грозит вынужденная посадка или уход на запасной аэродром.
Дополнительная проблема — ограниченный запас топлива у Airbus A320 и Boeing-737 на непрерывное "ожидание". Хотя долететь до Москвы или Петербурга эти самолёты могут без труда, длительное кружение в воздухе не предусмотрено.
Если иностранный борт уходит на запасной аэродром, возникают юридические сложности: он не имеет права выполнять перевозку между российскими городами и доставить пассажиров в конечный пункт уже не может. Поэтому рейсы просто отменяются, что приводит к цепочке убытков и ухудшает деловой климат.
Ввести компенсационный механизм между аэропортами, авиакомпаниями и государством.
Разработать отдельный порядок для зарубежных перевозчиков.
Создать централизованную систему уведомлений, чтобы снижать количество вынужденных уходов.
Увеличить возможности работы запасных аэродромов.
Стимулировать страхование рисков, связанных с "ковром".
Если выработать прозрачный механизм компенсаций, авиационная отрасль смогла бы планировать расходы и сохранять стабильность. Если улучшить координацию между ведомствами, можно уменьшить количество непредсказуемых простоев. Если поддержать туроператоров, они смогут сохранять доступные цены и развивать внутренний туризм, что выгодно в долгосрочной перспективе.
|Плюсы
|Минусы
|Гарантия безопасности
|Огромные финансовые потери
|Чёткие формальные правила
|Нет механизма компенсаций
|Возможность контролировать воздушное пространство
|Уход иностранных авиакомпаний
|Быстрая реакция служб
|Репутационные риски для бизнеса
Потому что после посадки на запасном аэродроме они не могут выполнить внутренний перелёт и обязаны отменить рейс.
На данный момент — никто, расходы ложатся на сам бизнес.
Они подрывают доверие пассажиров и иностранных партнёров.
Миф: "ковер" всегда связан с погодой.
Правда: причины могут быть разными, включая безопасность.
Миф: авиакомпании обязаны компенсировать всё.
Правда: это форс-мажор, но правила заставляют их оплачивать обслуживание пассажиров.
Миф: закрытия влияют только на перевозчиков.
Правда: удар приходит и по аэропортам, и по туроператорам.
Регулярные переносы рейсов повышают уровень тревожности у пассажиров. Люди начинают планировать поездки менее охотно, опасаясь отмен и долгих задержек. Туроператоры отмечают снижение спроса всякий раз, когда в СМИ появляются новости о массовых "коврах". Снижается и доверие иностранных партнёров — деловой климат становится менее предсказуемым.
2010-е — активное развитие турпотока.
2022-2024 — рост количества ограничений воздушного пространства.
2025 — рекордное число "ковров" и обсуждение системных решений.
