Пара часов простоя — и цепочка убытков запускается: аэропорты и перевозчики считают миллионы

Потери крупных аэропортов при закрытиях подсчитали аналитики авиации

Периодические закрытия российских аэропортов в режиме "ковер" стали для авиационной отрасли одной из самых серьёзных проблем последних лет. Туристический бизнес отмечает, что каждая такая остановка воздушного пространства оборачивается не только задержками рейсов, но и огромными финансовыми потерями для всех участников рынка.

Перевозчики, туроператоры, аэропорты и сами путешественники оказываются вовлечены в цепочку расходов, которые сложно прогнозировать и практически невозможно компенсировать. Всё это формирует атмосферу неопределённости и подрывает стабильность воздушных перевозок.

Компании заявляют, что вынуждены нести значительные убытки. Речь идет не только об оплате топлива для уходов на запасные аэродромы, но и о расходах на обслуживание пассажиров, простоях самолётов и нарушении расписания. Турбизнес подчёркивает: финансовая нагрузка растёт с каждым месяцем, а предложений по её справедливому распределению пока нет.

Что происходит с авиакомпаниями и туроператорами

Авиаперевозчики обратились в Минтранс через Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта, попросив собрать участников отрасли и выработать единый механизм компенсаций. Повод для обращения понятен: формально режим "ковер" считается форс-мажором, но по действующим правилам перевозчики всё равно обязаны обслуживать пассажиров за свой счёт. Это ставит компании в непростое положение.

Количество закрытий аэропортов только растёт. В октябре 2025 года воздушное пространство в России закрывалось более 170 раз, причём около половины случаев приходились на крупнейшие аэропорты страны. Эксперты оценивают примерные убытки следующим образом: один день сбоев в крупных аэропортах стоит авиакомпаниям около 5 млрд рублей, а аэропорту Пулково — ещё 50-55 млн.

Представители турбизнеса подчёркивают, что убыточными оказываются и смежные отрасли.

"Туроператоры, безусловно, также несут колоссальные убытки. Весь бизнес несет серьезные издержки. Что, конечно, не отменяет социальной ответственности участников рынка", — говорит генеральный директор туроператора PEGAS Touristik Анна Подгорная.

Затраты выходят далеко за рамки очевидных. Туроператоры сталкиваются и с потоком отказов, и с переносом рейсов, и с штрафами от иностранных партнёров.

"Потери возникают и из-за переносов рейсов, и из-за отказов от путешествий. А также от штрафных санкций иностранных поставщиков, которые часто не принимают задержку рейса в качестве аргумента для бесплатного переноса дат отдыха", — говорит вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян.

Для сравнения: кризис на Ближнем Востоке, вызвавший закрытие воздушного пространства на неделю, обошёлся российскому туррынку примерно в 300 млн рублей.

Таблица "Сравнение" убытков и причин

Причина потерь Кому наносит ущерб Примерная величина Закрытие аэропортов Авиакомпании До 5 млрд рублей в сутки Простои самолётов Иностранные перевозчики $60 на пассажира за час Штрафы от партнёров Туроператоры Индивидуально, но значимо Паника и отказы Туристы и бизнес Потери продаж Перебои в логистике Аэропорты 50-55 млн рублей в сутки

Как периодические "ковры" отражаются на маршрутах зарубежных авиакомпаний

Регулярные задержки и закрытия воздушного пространства создают напряжённость и среди иностранных перевозчиков. У ряда бюджетных авиакомпаний критически важен быстрый оборот самолёта — от 25 до 45 минут. Если борт простаивает дольше, экономика рейса рушится. Компании не готовы рисковать, особенно если борту грозит вынужденная посадка или уход на запасной аэродром.

Дополнительная проблема — ограниченный запас топлива у Airbus A320 и Boeing-737 на непрерывное "ожидание". Хотя долететь до Москвы или Петербурга эти самолёты могут без труда, длительное кружение в воздухе не предусмотрено.

Если иностранный борт уходит на запасной аэродром, возникают юридические сложности: он не имеет права выполнять перевозку между российскими городами и доставить пассажиров в конечный пункт уже не может. Поэтому рейсы просто отменяются, что приводит к цепочке убытков и ухудшает деловой климат.

HowTo: что может снизить финансовые потери

Ввести компенсационный механизм между аэропортами, авиакомпаниями и государством. Разработать отдельный порядок для зарубежных перевозчиков. Создать централизованную систему уведомлений, чтобы снижать количество вынужденных уходов. Увеличить возможности работы запасных аэродромов. Стимулировать страхование рисков, связанных с "ковром".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Перекладывать всю ответственность на авиакомпании → рост цен на билеты → распределить нагрузку между всеми участниками.

Игнорировать проблемы иностранных авиалиний → уход перевозчиков → реформировать правила для международных рейсов.

Не компенсировать убытки туроператоров → падение продаж → разработать временные меры поддержки.

Закрывать аэропорты без оперативного информирования → хаос → единый информационный протокол.

А что если сделать иначе

Если выработать прозрачный механизм компенсаций, авиационная отрасль смогла бы планировать расходы и сохранять стабильность. Если улучшить координацию между ведомствами, можно уменьшить количество непредсказуемых простоев. Если поддержать туроператоров, они смогут сохранять доступные цены и развивать внутренний туризм, что выгодно в долгосрочной перспективе.

Плюсы и минусы действующей системы

Плюсы Минусы Гарантия безопасности Огромные финансовые потери Чёткие формальные правила Нет механизма компенсаций Возможность контролировать воздушное пространство Уход иностранных авиакомпаний Быстрая реакция служб Репутационные риски для бизнеса

FAQ

Почему иностранные рейсы часто отменяют?

Потому что после посадки на запасном аэродроме они не могут выполнить внутренний перелёт и обязаны отменить рейс.

Кто компенсирует убытки туроператорам?

На данный момент — никто, расходы ложатся на сам бизнес.

Почему проблемы с "ковром" опасны для отрасли?

Они подрывают доверие пассажиров и иностранных партнёров.

Мифы и правда

Миф: "ковер" всегда связан с погодой.

Правда: причины могут быть разными, включая безопасность.

Миф: авиакомпании обязаны компенсировать всё.

Правда: это форс-мажор, но правила заставляют их оплачивать обслуживание пассажиров.

Миф: закрытия влияют только на перевозчиков.

Правда: удар приходит и по аэропортам, и по туроператорам.

Психология и влияние на отрасль

Регулярные переносы рейсов повышают уровень тревожности у пассажиров. Люди начинают планировать поездки менее охотно, опасаясь отмен и долгих задержек. Туроператоры отмечают снижение спроса всякий раз, когда в СМИ появляются новости о массовых "коврах". Снижается и доверие иностранных партнёров — деловой климат становится менее предсказуемым.

Три факта о последствиях воздушных закрытий

Самый большой ущерб несут крупные узловые аэропорты.

Иностранные авиакомпании теряют до 60 долларов с пассажира за каждый час простоя.

Перерывы в работе аэропортов напрямую уменьшают международный туристический поток.

Исторический контекст

2010-е — активное развитие турпотока. 2022-2024 — рост количества ограничений воздушного пространства. 2025 — рекордное число "ковров" и обсуждение системных решений.