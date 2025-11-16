Одно решение может изменить всю карту путешествий: туристическая отрасль готовится к встряске

Риски ограничения иностранных авиалиний для рынка обозначили аналитики авиации

Предложение ограничить деятельность иностранных авиакомпаний в России вызвало бурную реакцию в туристической отрасли. Многим экспертам стало ясно, что подобные меры способны не укрепить положение отечественных перевозчиков, а наоборот — создать серьёзные риски и для пассажиров, и для всей туристической экосистемы.

Фото: airliners.net by Алекс Бельтюков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пассажирский самолет Boeing 747-8

Речь идёт не только о возможном подорожании билетов, но и о снижении конкуренции, сокращении выбора направлений и уменьшении возможностей для развития въездного и внутреннего туризма.

Инициатива обсуждается на фоне заявлений руководства "Аэрофлота". Представители компании уверяют, что необходимо следить за балансом интересов российских перевозчиков и контролировать присутствие зарубежных авиакомпаний. Однако фактическая статистика говорит о другом: спрос на международные рейсы растёт, и значительная его часть приходится именно на иностранные авиалинии.

Позиция "Аэрофлота" и смысл предложений

Директор компании подробно высказался о необходимости пересмотра условий работы зарубежных перевозчиков.

"Этому надо уделять отдельное внимание, чтобы поддерживать баланс интересов российских перевозчиков. Доступность международных перевозок важна, но тем не менее интересы российских перевозчиков", — прокомментировал генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский .

Если исходить из контекста обсуждения, многие в отрасли восприняли эти слова как намёк на ограничение количества рейсов иностранных авиакомпаний. И хотя официальных заявлений об этом нет, рынок отреагировал настороженно: снижение конкуренции всегда приводит к росту цен и снижению качества сервиса.

Как распределяются силы на международных направлениях

По данным Росавиации, Россия поддерживает прямое авиасообщение с 41 страной. Международные рейсы выполняют:

21 российская авиакомпания

65 иностранных перевозчиков

Зарубежные авиалинии представлены шире — они летают из 33 государств, тогда как российские авиакомпании обслуживают 21 страну. На семи направлениях (Таиланд, Индия, Шри-Ланка, Куба, Мальдивы, Сейшелы, Индонезия) работают исключительно российские перевозчики, причём на ключевых маршрутах присутствует только "Аэрофлот".

Около половины всех международных пассажиров, выбирающих российских авиаперевозчиков, приходится на группу "Аэрофлот". Из 12,7 млн человек, летавших за рубеж в первой половине 2025 года, 6,2 млн пользовались именно этой группой компаний.

При этом общая динамика показывает: международные перелёты растут, в то время как внутренние перевозки снизились примерно на 3%.

Таблица "Сравнение" динамики рынка

Показатель 2024 2025 Динамика Внутренние перевозки 57,6 млн 55,8 млн -3,1% Международные (российские авиакомпании) ~18 млн ~18 млн 0% Международные (все авиакомпании) 31 млн 33,6 млн +8,1% Доля иностранных авиакомпаний 38,5% 41,8% +3,3 п. п.

Рост международного пассажиропотока напрямую связан с увеличением присутствия зарубежных авиакомпаний, которые расширяют расписание и добавляют новые частоты.

Как реагирует туристический рынок

Эксперты уверены: ограничение иностранных авиалиний сейчас невыгодно ни турбизнесу, ни потребителям.

"Говорить сейчас об ограничениях перевозки иностранными авиакомпаниями, на мой взгляд, не своевременно. Действительно, паритет — это важная часть развития собственной авиаотрасли, но только не в условиях ограничения поставок самолетов и запчастей", — считает вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян.

Специалисты подчёркивают, что сокращение конкуренции вызовет рост цены на билеты, а также дефицит самолётов на внутренних направлениях. Перевозчики будут стремиться перебросить самолёты с низкорентабельных рейсов — например, в города Сибири — на прибыльные маршруты вроде Дубая, Маэ или Бангкока.

Это может привести к отменам рейсов, сокращению частот, подорожанию внутренних перелётов и снижению мобильности жителей регионов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ограничить иностранных перевозчиков → рост цен → поддерживать конкуренцию

Сократить выбор авиалиний → дефицит билетов → расширять доступные маршруты

Перебрасывать самолёты на внешние рейсы → ухудшение внутренней транспортной доступности → стимулировать внутренние программы

Снижать конкуренцию → падение качества сервиса → развивать условия для всех участников рынка

Почему страдает въездной туризм

Иностранные туристы уже не могут просто купить билет на российскую авиакомпанию — Visa и Mastercard не работают с РФ. Поэтому ограничения усугубят ситуацию.

"Российскими авиакомпаниями сейчас технически не могут воспользоваться иностранные туристы, по причине невозможности оплатить банально билеты. И другое дело — само наличие рейсов, конкуренция, которая толкает цену к ее нижним значениям, делая путешествие доступным", — поясняет Артур Мурадян.

К тому же билеты в Россию и так недешёвые: сокращение маршрутов значительно ударит по туристическим потокам, которые и без того в последние годы испытывают сложности.

Таблица плюсов и минусов иностранных авиалиний для России

Плюсы Минусы Конкуренция снижает цены Выручка уходит зарубежным компаниям Рост количества туристов Сложнее удерживать позиции национальным перевозчикам Больше направлений и удобных стыковок Давление на инфраструктуру Улучшение сервиса Сильная зависимость от внешних игроков

FAQ

Влияют ли иностранные авиакомпании на цены?

Да. Чем больше конкурентов, тем ниже стоимость билетов.

Почему внутренние рейсы могут пострадать?

Самолёты перенаправят на прибыльные международные маршруты.

Можно ли иностранцу прилететь российской авиакомпанией?

Технически — да; оплатить билет — часто невозможно.

Мифы и правда

Миф: ограничения поддержат российские компании.

Правда: поддержат только одну — "Аэрофлот", а рынок пострадает.

Миф: иностранные авиалинии мешают развитию отечественной авиации.

Правда: они увеличивают турпоток и создают стимул для модернизации.

Миф: ограничение рейсов снизит цены.

Правда: цены неизбежно вырастут из-за дефицита мест.

Сон и психология

Доступность перелётов напрямую влияет на качество жизни. Когда у людей есть выбор — куда лететь, какой авиакомпанией, за какую цену — они ощущают больше свободы и спокойствия. Ограничения же вызывают тревогу: люди боятся отмен рейсов, роста цен, нестабильности.

Три интересных факта

В мире более 70% международных направлений обслуживаются несколькими конкурирующими авиалиниями одновременно.

Рост международных перевозок традиционно ускоряет развитие аэропортов.

В странах с развитой конкуренцией стоимость перелётов на 30-40% ниже.

Исторический контекст

1990-е — либерализация рынка авиаперевозок РФ. 2000-е — рост конкуренции и приход новых иностранных авиалиний. 2020-е — изменение мировой карты авиации и новые ограничения.