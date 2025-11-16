Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Внезапные изменения в жизни могут вызвать мигрень — ученые
Шесть секретов, блокирующих рост мышц: что не так с вашим питанием?
В России предложили запретить отмену нотариальных сделок по жилью — юристы
Собаки плохо переносят одиночество и нуждаются в контакте с семьёй — эксперт
Шимпанзе мыслят как дети: революция в психологии животных
Когда силы исчезают без причины: тело подаёт сигнал, который легко пропустить
Музыка помогает Райану Гослингу справляться с тревогой
Бобры укрепили устойчивость речных экосистем Европы по данным — зоологи
Неправильный выбор порошка ускоряет выцветание одежды

Одно решение может изменить всю карту путешествий: туристическая отрасль готовится к встряске

Риски ограничения иностранных авиалиний для рынка обозначили аналитики авиации
8:27
Туризм

Предложение ограничить деятельность иностранных авиакомпаний в России вызвало бурную реакцию в туристической отрасли. Многим экспертам стало ясно, что подобные меры способны не укрепить положение отечественных перевозчиков, а наоборот — создать серьёзные риски и для пассажиров, и для всей туристической экосистемы.

Пассажирский самолет Boeing 747-8
Фото: airliners.net by Алекс Бельтюков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пассажирский самолет Boeing 747-8

Речь идёт не только о возможном подорожании билетов, но и о снижении конкуренции, сокращении выбора направлений и уменьшении возможностей для развития въездного и внутреннего туризма.

Инициатива обсуждается на фоне заявлений руководства "Аэрофлота". Представители компании уверяют, что необходимо следить за балансом интересов российских перевозчиков и контролировать присутствие зарубежных авиакомпаний. Однако фактическая статистика говорит о другом: спрос на международные рейсы растёт, и значительная его часть приходится именно на иностранные авиалинии.

Позиция "Аэрофлота" и смысл предложений

Директор компании подробно высказался о необходимости пересмотра условий работы зарубежных перевозчиков.

"Этому надо уделять отдельное внимание, чтобы поддерживать баланс интересов российских перевозчиков. Доступность международных перевозок важна, но тем не менее интересы российских перевозчиков", — прокомментировал генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский .

Если исходить из контекста обсуждения, многие в отрасли восприняли эти слова как намёк на ограничение количества рейсов иностранных авиакомпаний. И хотя официальных заявлений об этом нет, рынок отреагировал настороженно: снижение конкуренции всегда приводит к росту цен и снижению качества сервиса.

Как распределяются силы на международных направлениях

По данным Росавиации, Россия поддерживает прямое авиасообщение с 41 страной. Международные рейсы выполняют:

  • 21 российская авиакомпания
  • 65 иностранных перевозчиков

Зарубежные авиалинии представлены шире — они летают из 33 государств, тогда как российские авиакомпании обслуживают 21 страну. На семи направлениях (Таиланд, Индия, Шри-Ланка, Куба, Мальдивы, Сейшелы, Индонезия) работают исключительно российские перевозчики, причём на ключевых маршрутах присутствует только "Аэрофлот".

Около половины всех международных пассажиров, выбирающих российских авиаперевозчиков, приходится на группу "Аэрофлот". Из 12,7 млн человек, летавших за рубеж в первой половине 2025 года, 6,2 млн пользовались именно этой группой компаний.

При этом общая динамика показывает: международные перелёты растут, в то время как внутренние перевозки снизились примерно на 3%.

Таблица "Сравнение" динамики рынка

Показатель 2024 2025 Динамика
Внутренние перевозки 57,6 млн 55,8 млн -3,1%
Международные (российские авиакомпании) ~18 млн ~18 млн 0%
Международные (все авиакомпании) 31 млн 33,6 млн +8,1%
Доля иностранных авиакомпаний 38,5% 41,8% +3,3 п. п.

Рост международного пассажиропотока напрямую связан с увеличением присутствия зарубежных авиакомпаний, которые расширяют расписание и добавляют новые частоты.

Как реагирует туристический рынок

Эксперты уверены: ограничение иностранных авиалиний сейчас невыгодно ни турбизнесу, ни потребителям.

"Говорить сейчас об ограничениях перевозки иностранными авиакомпаниями, на мой взгляд, не своевременно. Действительно, паритет — это важная часть развития собственной авиаотрасли, но только не в условиях ограничения поставок самолетов и запчастей", — считает вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян.

Специалисты подчёркивают, что сокращение конкуренции вызовет рост цены на билеты, а также дефицит самолётов на внутренних направлениях. Перевозчики будут стремиться перебросить самолёты с низкорентабельных рейсов — например, в города Сибири — на прибыльные маршруты вроде Дубая, Маэ или Бангкока.

Это может привести к отменам рейсов, сокращению частот, подорожанию внутренних перелётов и снижению мобильности жителей регионов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ограничить иностранных перевозчиков → рост цен → поддерживать конкуренцию
  • Сократить выбор авиалиний → дефицит билетов → расширять доступные маршруты
  • Перебрасывать самолёты на внешние рейсы → ухудшение внутренней транспортной доступности → стимулировать внутренние программы
  • Снижать конкуренцию → падение качества сервиса → развивать условия для всех участников рынка

Почему страдает въездной туризм

Иностранные туристы уже не могут просто купить билет на российскую авиакомпанию — Visa и Mastercard не работают с РФ. Поэтому ограничения усугубят ситуацию.

"Российскими авиакомпаниями сейчас технически не могут воспользоваться иностранные туристы, по причине невозможности оплатить банально билеты. И другое дело — само наличие рейсов, конкуренция, которая толкает цену к ее нижним значениям, делая путешествие доступным", — поясняет Артур Мурадян.

К тому же билеты в Россию и так недешёвые: сокращение маршрутов значительно ударит по туристическим потокам, которые и без того в последние годы испытывают сложности.

Таблица плюсов и минусов иностранных авиалиний для России

Плюсы Минусы
Конкуренция снижает цены Выручка уходит зарубежным компаниям
Рост количества туристов Сложнее удерживать позиции национальным перевозчикам
Больше направлений и удобных стыковок Давление на инфраструктуру
Улучшение сервиса Сильная зависимость от внешних игроков

FAQ

Влияют ли иностранные авиакомпании на цены?

Да. Чем больше конкурентов, тем ниже стоимость билетов.

Почему внутренние рейсы могут пострадать?

Самолёты перенаправят на прибыльные международные маршруты.

Можно ли иностранцу прилететь российской авиакомпанией?

Технически — да; оплатить билет — часто невозможно.

Мифы и правда

Миф: ограничения поддержат российские компании.
Правда: поддержат только одну — "Аэрофлот", а рынок пострадает.

Миф: иностранные авиалинии мешают развитию отечественной авиации.
Правда: они увеличивают турпоток и создают стимул для модернизации.

Миф: ограничение рейсов снизит цены.
Правда: цены неизбежно вырастут из-за дефицита мест.

Сон и психология

Доступность перелётов напрямую влияет на качество жизни. Когда у людей есть выбор — куда лететь, какой авиакомпанией, за какую цену — они ощущают больше свободы и спокойствия. Ограничения же вызывают тревогу: люди боятся отмен рейсов, роста цен, нестабильности.

Три интересных факта

  • В мире более 70% международных направлений обслуживаются несколькими конкурирующими авиалиниями одновременно.
  • Рост международных перевозок традиционно ускоряет развитие аэропортов.
  • В странах с развитой конкуренцией стоимость перелётов на 30-40% ниже.

Исторический контекст

  1. 1990-е — либерализация рынка авиаперевозок РФ.

  2. 2000-е — рост конкуренции и приход новых иностранных авиалиний.

  3. 2020-е — изменение мировой карты авиации и новые ограничения.

Автор Юлия Бирюкова
Юлия Бирюкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Смесь воды и эфирного масла заменяет освежитель воздуха
Недвижимость
Смесь воды и эфирного масла заменяет освежитель воздуха
Карстовые образования на Марсе хранят следы древней воды
Наука и техника
Карстовые образования на Марсе хранят следы древней воды
Минеральная вата подходит для утепления конуры крупных собак
Домашние животные
Минеральная вата подходит для утепления конуры крупных собак
Популярное
Написал завещание — и зря: закон всё равно отдаст часть имущества этим людям

Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.

Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Морщины тают, как снег: это природное масло осветляет кожу и возвращает ей фарфоровое сияние
Целое состояние на помойке: все выбрасывают эту вещь, где внутри спрятано 22-каратное золото
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
Рыбный парадокс века: почему горбуша теряет статус, а семга из садков продаётся как люкс
Медведица с детёнышами выходит к трассе не от голода: в тайге появился тот, кто страшнее охотника
Медведица с детёнышами выходит к трассе не от голода: в тайге появился тот, кто страшнее охотника
Последние материалы
Бобры укрепили устойчивость речных экосистем Европы по данным — зоологи
Неправильный выбор порошка ускоряет выцветание одежды
Лучшая сладкая пенка получается только из очень холодных сливок — эксперт
Риски ограничения иностранных авиалиний для рынка обозначили аналитики авиации
Наталья Негода отказывается от ролей из-за избирательности
Пудра для объема усиливает эффект воздушной укладки — стилисты
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Колу — в унитаз: работает ли странный лайфхак против известкового налёта
Кадровый кризис в Ford достиг невиданных масштабов — гендиректор Фарли
Как укрыть розы на зиму в сильные морозы — агрономы назвали надёжный метод
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.