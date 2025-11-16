Одно решение может изменить всю карту путешествий: туристическая отрасль готовится к встряске

Предложение ограничить деятельность иностранных авиакомпаний в России вызвало бурную реакцию в туристической отрасли. Многим экспертам стало ясно, что подобные меры способны не укрепить положение отечественных перевозчиков, а наоборот — создать серьёзные риски и для пассажиров, и для всей туристической экосистемы.
Речь идёт не только о возможном подорожании билетов, но и о снижении конкуренции, сокращении выбора направлений и уменьшении возможностей для развития въездного и внутреннего туризма.
Инициатива обсуждается на фоне заявлений руководства "Аэрофлота". Представители компании уверяют, что необходимо следить за балансом интересов российских перевозчиков и контролировать присутствие зарубежных авиакомпаний. Однако фактическая статистика говорит о другом: спрос на международные рейсы растёт, и значительная его часть приходится именно на иностранные авиалинии.
Директор компании подробно высказался о необходимости пересмотра условий работы зарубежных перевозчиков.
"Этому надо уделять отдельное внимание, чтобы поддерживать баланс интересов российских перевозчиков. Доступность международных перевозок важна, но тем не менее интересы российских перевозчиков", — прокомментировал генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский .
Если исходить из контекста обсуждения, многие в отрасли восприняли эти слова как намёк на ограничение количества рейсов иностранных авиакомпаний. И хотя официальных заявлений об этом нет, рынок отреагировал настороженно: снижение конкуренции всегда приводит к росту цен и снижению качества сервиса.
По данным Росавиации, Россия поддерживает прямое авиасообщение с 41 страной. Международные рейсы выполняют:
Зарубежные авиалинии представлены шире — они летают из 33 государств, тогда как российские авиакомпании обслуживают 21 страну. На семи направлениях (Таиланд, Индия, Шри-Ланка, Куба, Мальдивы, Сейшелы, Индонезия) работают исключительно российские перевозчики, причём на ключевых маршрутах присутствует только "Аэрофлот".
Около половины всех международных пассажиров, выбирающих российских авиаперевозчиков, приходится на группу "Аэрофлот". Из 12,7 млн человек, летавших за рубеж в первой половине 2025 года, 6,2 млн пользовались именно этой группой компаний.
При этом общая динамика показывает: международные перелёты растут, в то время как внутренние перевозки снизились примерно на 3%.
|Показатель
|2024
|2025
|Динамика
|Внутренние перевозки
|57,6 млн
|55,8 млн
|-3,1%
|Международные (российские авиакомпании)
|~18 млн
|~18 млн
|0%
|Международные (все авиакомпании)
|31 млн
|33,6 млн
|+8,1%
|Доля иностранных авиакомпаний
|38,5%
|41,8%
|+3,3 п. п.
Рост международного пассажиропотока напрямую связан с увеличением присутствия зарубежных авиакомпаний, которые расширяют расписание и добавляют новые частоты.
Эксперты уверены: ограничение иностранных авиалиний сейчас невыгодно ни турбизнесу, ни потребителям.
"Говорить сейчас об ограничениях перевозки иностранными авиакомпаниями, на мой взгляд, не своевременно. Действительно, паритет — это важная часть развития собственной авиаотрасли, но только не в условиях ограничения поставок самолетов и запчастей", — считает вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян.
Специалисты подчёркивают, что сокращение конкуренции вызовет рост цены на билеты, а также дефицит самолётов на внутренних направлениях. Перевозчики будут стремиться перебросить самолёты с низкорентабельных рейсов — например, в города Сибири — на прибыльные маршруты вроде Дубая, Маэ или Бангкока.
Это может привести к отменам рейсов, сокращению частот, подорожанию внутренних перелётов и снижению мобильности жителей регионов.
Иностранные туристы уже не могут просто купить билет на российскую авиакомпанию — Visa и Mastercard не работают с РФ. Поэтому ограничения усугубят ситуацию.
"Российскими авиакомпаниями сейчас технически не могут воспользоваться иностранные туристы, по причине невозможности оплатить банально билеты. И другое дело — само наличие рейсов, конкуренция, которая толкает цену к ее нижним значениям, делая путешествие доступным", — поясняет Артур Мурадян.
К тому же билеты в Россию и так недешёвые: сокращение маршрутов значительно ударит по туристическим потокам, которые и без того в последние годы испытывают сложности.
|Плюсы
|Минусы
|Конкуренция снижает цены
|Выручка уходит зарубежным компаниям
|Рост количества туристов
|Сложнее удерживать позиции национальным перевозчикам
|Больше направлений и удобных стыковок
|Давление на инфраструктуру
|Улучшение сервиса
|Сильная зависимость от внешних игроков
Да. Чем больше конкурентов, тем ниже стоимость билетов.
Самолёты перенаправят на прибыльные международные маршруты.
Технически — да; оплатить билет — часто невозможно.
Миф: ограничения поддержат российские компании.
Правда: поддержат только одну — "Аэрофлот", а рынок пострадает.
Миф: иностранные авиалинии мешают развитию отечественной авиации.
Правда: они увеличивают турпоток и создают стимул для модернизации.
Миф: ограничение рейсов снизит цены.
Правда: цены неизбежно вырастут из-за дефицита мест.
Доступность перелётов напрямую влияет на качество жизни. Когда у людей есть выбор — куда лететь, какой авиакомпанией, за какую цену — они ощущают больше свободы и спокойствия. Ограничения же вызывают тревогу: люди боятся отмен рейсов, роста цен, нестабильности.
1990-е — либерализация рынка авиаперевозок РФ.
2000-е — рост конкуренции и приход новых иностранных авиалиний.
2020-е — изменение мировой карты авиации и новые ограничения.
