Россия нашла своего горного чемпиона: этот курорт вновь обошёл конкурентов и закрепил лидерство

Курорт "Архыз" продолжает укреплять репутацию одного из самых привлекательных туристических центров страны. В 2025 году он был признан лучшим горнолыжным комплексом России, вновь подтвердив лидерство на уровне национальной премии.
Эту новость сообщил глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, отметив, что комплекс показывает стабильный рост, привлекает рекордное число гостей и формирует современный туристический ландшафт региона. Для путешественников такое признание стало ещё одним подтверждением: "Архыз" уверенно движется в сторону мировых стандартов в зимнем и всесезонном отдыхе.
Курорт уже дважды побеждал в главной номинации премии "Горы России" — в 2023-м и теперь в 2025 году. Такой результат стал закономерным: современная инфраструктура, разнообразие трасс, новые туристические объекты и высокий уровень сервиса позволяют "Архызу" конкурировать с ведущими горнолыжными зонами Европы.
Комплекс располагает 27 километрами подготовленных горнолыжных трасс. Маршруты рассчитаны на разные уровни подготовки — от новичков до профессионалов, включая спортсменов, предпочитающих экстремальные спуски. Курорт обслуживают девять канатных дорог, среди которых канатная дорога "Орбита", известная одним из самых протяжённых безопорных пролётов в России. Такое техническое оснащение делает посещение безопасным и комфортным даже в пиковые часы.
В 2025 году "Архыз" поставил новый рекорд посещаемости — более миллиона туристов, что на 14% больше, чем годом ранее. Рост интереса наблюдается не только зимой: сегодня курорт стал круглогодичным кластером, где отдых предлагают в любой сезон.
Все эти факторы создают оптимальные условия для роста турпотока и повышения качества отдыха.
"Архыз" включает две туристические деревни, которые объединяют отели, кафе, сервисные зоны и прокаты. Для активных гостей огромный интерес вызывает один из крупнейших в стране высокогорных байк-парков. Семейные путешественники могут рассчитывать на комфортные отели, детские зоны, маршруты для прогулок и инфраструктуру для безопасного отдыха с детьми.
Высота трасс достигает 2839 метров, перепад — около 1190 метров, что впечатляет даже опытных горнолыжников. Курорт оснащён системой искусственного оснежения, благодаря которой сезон катания длится дольше обычного, а качество снега остаётся стабильно высоким. Некоторые склоны оборудованы вечерним освещением, позволяющим кататься до позднего времени.
|Курорт
|Особенности
|Количество трасс
|Уровень инфраструктуры
|Архыз
|Всесезонный кластер, современное оборудование
|27 км
|Высокий
|Эльбрус
|Высокогорные трассы
|~15 км
|Средний/высокий
|Роза Хутор
|Олимпийский уровень подготовки
|100+ км
|Очень высокий
Забронируйте жильё заранее, особенно в сезон высокого спроса.
Уточните расписание канатных дорог и погодные условия перед поездкой.
Берите экипировку в прокат на месте — инфраструктура позволяет найти нужное снаряжение.
Планируйте катание с учётом уровня подготовки — начинающим лучше начать с учебных трасс.
Используйте вечернее катание, если хотите более спокойный склон и меньшие очереди.
Многие считают "Архыз" только зимним направлением, но тёплый сезон открывает не меньше возможностей. В это время работают пешие маршруты, канатные дороги, байк-парк, смотровые площадки. Уровень турпотока ниже, а виды — не менее впечатляющие.
|Плюсы
|Минусы
|Современная инфраструктура
|Высокий спрос в сезон
|Круглогодичный отдых
|Удалённость от крупных городов
|Много трасс и активностей
|Нужна аренда автомобиля для максимальной мобильности
|Поддержка государства
|Погода меняется быстро
Зимой — для катания, летом — для треккинга и велосипедных маршрутов.
Да, для них предусмотрены мягкие трассы и обучающие зоны.
Да, действуют детские клубы, школы и безопасные зоны отдыха.
Миф: "Архыз" — только зимний курорт.
Правда: здесь полно активностей летом, включая байк-парк и треккинг.
Миф: трассы подходят только опытным лыжникам.
Правда: новичкам предлагаются комфортные учебные склоны.
Миф: добраться сложно.
Правда: строящийся аэропорт и развитая дорожная сеть улучшат транспортную доступность.
Горные курорты всегда помогают восстановиться эмоционально: свежий воздух, панорамы, активность и смена обстановки снижают стресс и улучшают качество сна. "Архыз" особенно хорошо подходит для отдыха с перезагрузкой благодаря тишине высокогорья и отсутствию городской суеты.
2010-е — активное развитие курорта в рамках федеральных программ.
2020-е — расширение инфраструктуры, строительство туристических деревень.
2025 год — признание "Архыза" лучшим горнолыжным комплексом России.
