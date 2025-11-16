Маршрут диктует не желание, а кошелёк: почему авиабилеты снова определяют, куда поедут россияне

Рост цен на авиабилеты объяснил вице президент АТОР Сергей Ромашкин

Российский туристический рынок снова обсуждает цену авиабилетов — ключевой фактор, который в буквальном смысле задаёт маршрут отдыха. Несмотря на стабильный спрос, всё больше путешественников выбирают наземный транспорт или вовсе сокращают расстояние поездок, если перелёт оказывается неоправданно дорогим.

На фоне очередной волны предложений удешевить билеты возникает вопрос: что действительно способно изменить ситуацию, и возможна ли реальная стабилизация рынка в ближайшие годы?

Какой должна быть цена перелёта, чтобы поездка состоялась

По словам Сергея Ромашкина, значительная часть российской аудитории продолжает планировать отпуск вокруг цены авиабилета. Туроператоры замечают: как только билет начинает "съедать" половину стоимости тура, интерес к направлению резко падает.

"Мы понимаем, что у авиакомпаний действует динамическое ценообразование. Но в пиковые даты цены становятся нерыночными. Если билеты на самолет до Новокузнецка стоят 75 тыс. руб., то кататься на лыжах в Шерегеш из центральной России за такие деньги никто не поедет", — сказал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

Именно разрыв между желаемой ценой и реальной стоимостью перелёта всё чаще заставляет туристов менять направление. Многие выбирают автомобиль, чтобы добраться до Сочи или Кавказа, другие переключаются на внутренние регионы: от Поволжья до Карелии.

Что предложили в Госдуме и почему это не работает

Идея регулировать цену авиабилетов всплывает регулярно. На этот раз депутаты предложили установить пределы наценки в праздничные периоды и создать "ценовые коридоры", чтобы билеты не взлетали до небес.

Предложения выглядят привлекательно, но авиакомпании напоминают: тарифы растут не из-за жадности, а из-за затрат. За последние годы увеличились расходы на топливо, на обслуживание флота и на покупку деталей, которые теперь приходится доставлять обходным путём. Поскольку новые самолёты в страну не поступают, расширить флот и нарастить объём перевозок в нужный период попросту невозможно.

Регуляторное давление может привести к противоположному эффекту: если запретить растить цены в пиковые периоды, авиакомпании будут вынуждены поднимать тарифы в "тихие" месяцы, делая путешествия менее доступными в целом.

Сравнение: как растёт стоимость авиапутешествий

Показатель 2020 год 2024 год Изменение Стоимость перелёта на южные направления в пакетном туре 100% 188% +88% Рост пассажиропотока после пандемии +60% (2021) - - Средняя загрузка кресел 82-85% (мировой показатель) 92% в РФ +7-10% к норме

Даже при высоких ценах пассажиропоток в России рос долгие годы. Однако в 2024–2025 он впервые остановился: очевидно, рынок достиг предела эластичности — те суммы, которые туристы готовы платить за перелёт, больше увеличивать уже нельзя.

Советы шаг за шагом: как снизить стоимость поездки

Планировать покупку билетов минимум за 35-45 дней. Рассматривать альтернативные аэропорты региона — иногда разница достигает 20-30%. Проверять пакеты "перелёт + отель" — туроператоры часто выкупают блоки мест. Путешествовать в середине недели — вторник и среда обычно самые дешёвые дни. Использовать агрегаторы с гибкими датами и смотреть на ближайшие 3-7 дней вокруг вылета. Рассматривать комбинированные маршруты: авиаперелёт + автобус или поезд.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Покупать билеты за неделю до праздников → Переплата в 2-3 раза → Покупать минимум за месяц.

Ориентироваться только на прямой рейс → Высокая цена → Выбрать маршрут с пересадкой в крупном хабе.

Игнорировать скрытые сборы перевозчиков → Итоговая цена выше, чем у конкурентов → Сравнивать тарифы с багажом и без.

Выбирать только один аэропорт → Ограниченный выбор → Проверять соседние города.

А что если авиакомпании перестанут повышать цены в праздники

В краткосрочной перспективе это приведёт к нескольким эффектам:

билетов будет не хватать — спрос вырастет моментально

вся "экономия" перекочует в межсезонные тарифы

авиакомпании будут вынуждены сокращать рейсы, чтобы не работать в минус

В итоге билеты не подешевеют, а просто распределят высокую стоимость равномерно.

Плюсы и минусы регулирования

Плюсы Минусы Снижение стоимости в праздники Рост цен в другие периоды Предсказуемость цен Сокращение частоты рейсов Возможность планировать отдых заранее Потеря стимулов для развития авиакомпаний Поддержка малообеспеченных туристов Уменьшение конкуренции и гибкости рынка

FAQ

Можно ли снизить стоимость перелёта без вмешательства государства?

Да. Это возможно через блоковые продажи туроператоров, сотрудничество авиакомпаний и отелей, развитие региональных маршрутов.

Почему билеты в России дороже, чем в ряде стран?

Причина — ограниченный флот, высокая стоимость обслуживания, отсутствие массовых лоукостеров и большие расстояния.

Когда ждать снижения цен?

До расширения парка самолётов или появления широких субсидий ожидать серьёзного удешевления не стоит.

Мифы и правда

Миф: авиакомпании намеренно завышают цены, чтобы заработать побольше.

Правда: большая часть расходов уходит на обслуживание флота, логистику и топливо.

Миф: если ограничить стоимость билетов, они подешевеют для всех.

Правда: подорожают билеты в "тихие" периоды.

Миф: высокая цена — ключевая причина снижения пассажиропотока.

Правда: сейчас главная проблема — нехватка кресельной ёмкости.

Высокие цены на билеты нередко формируют у путешественника ощущение недоступности отдыха. Психологи отмечают, что планирование отпуска заранее снижает стресс: человек получает чувство контроля над ситуацией и реже сталкивается с разочарованием.

3 интересных факта

Средний россиянин покупает билеты за 12-14 дней до вылета — это одна из самых коротких "вилок" в мире.

На некоторых направлениях Краснодарского края популярен тренд "комбинированных отпусков": самолёт до Ростова + автомобильная поездка до моря.

Ещё до пандемии Россия входила в топ-10 стран мира по количеству внутренних перелётов.

Исторический контекст

2000-е — первые попытки госрегулирования авиабилетов. 2014-2019 — активный рост пассажиропотока, несмотря на удорожание. 2020 — резкое снижение из-за пандемии. 2021 — восстановление и рекорд роста на +60%. 2022-2025 — санкции, нехватка флота, стабилизация без роста.