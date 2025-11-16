Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Маршрут диктует не желание, а кошелёк: почему авиабилеты снова определяют, куда поедут россияне

Рост цен на авиабилеты объяснил вице президент АТОР Сергей Ромашкин
7:40
Туризм

Российский туристический рынок снова обсуждает цену авиабилетов — ключевой фактор, который в буквальном смысле задаёт маршрут отдыха. Несмотря на стабильный спрос, всё больше путешественников выбирают наземный транспорт или вовсе сокращают расстояние поездок, если перелёт оказывается неоправданно дорогим.

Покупка авиабилетов
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Покупка авиабилетов

На фоне очередной волны предложений удешевить билеты возникает вопрос: что действительно способно изменить ситуацию, и возможна ли реальная стабилизация рынка в ближайшие годы?

Какой должна быть цена перелёта, чтобы поездка состоялась

По словам Сергея Ромашкина, значительная часть российской аудитории продолжает планировать отпуск вокруг цены авиабилета. Туроператоры замечают: как только билет начинает "съедать" половину стоимости тура, интерес к направлению резко падает.

"Мы понимаем, что у авиакомпаний действует динамическое ценообразование. Но в пиковые даты цены становятся нерыночными. Если билеты на самолет до Новокузнецка стоят 75 тыс. руб., то кататься на лыжах в Шерегеш из центральной России за такие деньги никто не поедет", — сказал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

Именно разрыв между желаемой ценой и реальной стоимостью перелёта всё чаще заставляет туристов менять направление. Многие выбирают автомобиль, чтобы добраться до Сочи или Кавказа, другие переключаются на внутренние регионы: от Поволжья до Карелии.

Что предложили в Госдуме и почему это не работает

Идея регулировать цену авиабилетов всплывает регулярно. На этот раз депутаты предложили установить пределы наценки в праздничные периоды и создать "ценовые коридоры", чтобы билеты не взлетали до небес.

Предложения выглядят привлекательно, но авиакомпании напоминают: тарифы растут не из-за жадности, а из-за затрат. За последние годы увеличились расходы на топливо, на обслуживание флота и на покупку деталей, которые теперь приходится доставлять обходным путём. Поскольку новые самолёты в страну не поступают, расширить флот и нарастить объём перевозок в нужный период попросту невозможно.

Регуляторное давление может привести к противоположному эффекту: если запретить растить цены в пиковые периоды, авиакомпании будут вынуждены поднимать тарифы в "тихие" месяцы, делая путешествия менее доступными в целом.

Сравнение: как растёт стоимость авиапутешествий

Показатель 2020 год 2024 год Изменение
Стоимость перелёта на южные направления в пакетном туре 100% 188% +88%
Рост пассажиропотока после пандемии +60% (2021) - -
Средняя загрузка кресел 82-85% (мировой показатель) 92% в РФ +7-10% к норме

Даже при высоких ценах пассажиропоток в России рос долгие годы. Однако в 2024–2025 он впервые остановился: очевидно, рынок достиг предела эластичности — те суммы, которые туристы готовы платить за перелёт, больше увеличивать уже нельзя.

Советы шаг за шагом: как снизить стоимость поездки

  1. Планировать покупку билетов минимум за 35-45 дней.

  2. Рассматривать альтернативные аэропорты региона — иногда разница достигает 20-30%.

  3. Проверять пакеты "перелёт + отель" — туроператоры часто выкупают блоки мест.

  4. Путешествовать в середине недели — вторник и среда обычно самые дешёвые дни.

  5. Использовать агрегаторы с гибкими датами и смотреть на ближайшие 3-7 дней вокруг вылета.

  6. Рассматривать комбинированные маршруты: авиаперелёт + автобус или поезд.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Покупать билеты за неделю до праздников → Переплата в 2-3 раза → Покупать минимум за месяц.
  • Ориентироваться только на прямой рейс → Высокая цена → Выбрать маршрут с пересадкой в крупном хабе.
  • Игнорировать скрытые сборы перевозчиков → Итоговая цена выше, чем у конкурентов → Сравнивать тарифы с багажом и без.
  • Выбирать только один аэропорт → Ограниченный выбор → Проверять соседние города.

А что если авиакомпании перестанут повышать цены в праздники

В краткосрочной перспективе это приведёт к нескольким эффектам:

  • билетов будет не хватать — спрос вырастет моментально
  • вся "экономия" перекочует в межсезонные тарифы
  • авиакомпании будут вынуждены сокращать рейсы, чтобы не работать в минус

В итоге билеты не подешевеют, а просто распределят высокую стоимость равномерно.

Плюсы и минусы регулирования

Плюсы Минусы
Снижение стоимости в праздники Рост цен в другие периоды
Предсказуемость цен Сокращение частоты рейсов
Возможность планировать отдых заранее Потеря стимулов для развития авиакомпаний
Поддержка малообеспеченных туристов Уменьшение конкуренции и гибкости рынка

FAQ

Можно ли снизить стоимость перелёта без вмешательства государства?

Да. Это возможно через блоковые продажи туроператоров, сотрудничество авиакомпаний и отелей, развитие региональных маршрутов.

Почему билеты в России дороже, чем в ряде стран?

Причина — ограниченный флот, высокая стоимость обслуживания, отсутствие массовых лоукостеров и большие расстояния.

Когда ждать снижения цен?

До расширения парка самолётов или появления широких субсидий ожидать серьёзного удешевления не стоит.

Мифы и правда

Миф: авиакомпании намеренно завышают цены, чтобы заработать побольше.
Правда: большая часть расходов уходит на обслуживание флота, логистику и топливо.

Миф: если ограничить стоимость билетов, они подешевеют для всех.
Правда: подорожают билеты в "тихие" периоды.

Миф: высокая цена — ключевая причина снижения пассажиропотока.
Правда: сейчас главная проблема — нехватка кресельной ёмкости.

Сон и психология

Высокие цены на билеты нередко формируют у путешественника ощущение недоступности отдыха. Психологи отмечают, что планирование отпуска заранее снижает стресс: человек получает чувство контроля над ситуацией и реже сталкивается с разочарованием.

3 интересных факта

  • Средний россиянин покупает билеты за 12-14 дней до вылета — это одна из самых коротких "вилок" в мире.
  • На некоторых направлениях Краснодарского края популярен тренд "комбинированных отпусков": самолёт до Ростова + автомобильная поездка до моря.
  • Ещё до пандемии Россия входила в топ-10 стран мира по количеству внутренних перелётов.

Исторический контекст

  1. 2000-е — первые попытки госрегулирования авиабилетов.

  2. 2014-2019 — активный рост пассажиропотока, несмотря на удорожание.

  3. 2020 — резкое снижение из-за пандемии.

  4. 2021 — восстановление и рекорд роста на +60%.

  5. 2022-2025 — санкции, нехватка флота, стабилизация без роста.

Автор Юлия Бирюкова
Юлия Бирюкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
