Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Атаман Всероссийского казачьего общества встретился с главой Ингушетии
Праздничный шоколадный кекс за 40 минут спасёт ваш стол
Медовый блонд и каштан освежают образ женщин старше 60 лет — стилист Серова
Специалисты: установка водонагревателя без проверки проводки приводит к авариям
Рост числа премиальных авто в Карелии достиг 52,2% по данным аналитиков
Торговые сети манипулируют выбором и ценами — Российский Союз потребителей
Принц Филипп дал наставления Кейт Миддлтон перед смертью
Асмус очаровала манера общения Наталии Орейро на съёмках
Радионаблюдения подтвердили сублимацию у 3I/ATLAS по данным обсерватории

Тень барона Де Корвиса стала частью легенды: какие тайны скрывает замок Роккаскаленья

Замок Роккаскаленья хранит легенду о бароне Де Корвисе и праве первой ночи
Туризм

Над обрывом абруцких холмов возвышается замок Роккаскаленья — место, где средневековые легенды неожиданно переплетаются с живыми красками природы. С первого взгляда становится понятно, почему путешественники называют его одним из самых впечатляющих замков региона: узкие тропы, мощные стены, загадочные истории и спокойный ритм маленького итальянского городка создают атмосферу, в которую легко влюбиться.

Замок Роккаскаленья
Фото: commons.wikimedia.org by Zitumassin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Замок Роккаскаленья

История и характер места

Замок, выросший на месте древнего лангобардского дозорного пункта, пережил многовековую череду перестроек и смен владельцев. Семьи Аннеккино, Карафа и особенно род Де Корвис оставили в нём свой след. После периода расцвета крепость постепенно пришла в упадок и почти три столетия стояла заброшенной. Лишь в конце XX века, благодаря пожертвованию и дальнейшему реставрационному проекту, сооружение обрело новую жизнь.

Особую известность замку принесла мрачная легенда о бароне Корво Де Корвисе и кровавом "праве первой ночи". История о его гибели и таинственном следе руки на камне уже давно стала частью местного фольклора и создаёт вокруг Роккаскаленьи неповторимую атмосферу.

Что посмотреть внутри и вокруг замка

Путь к замку проложен по склону холма: каменная тропа выводит к бывшему подъёмному мосту, а далее начинает раскрываться внутренний облик крепости. Здесь можно пройтись по внутреннему двору, заглянуть в тюрьму, подняться в сторожевую башню и почувствовать, как пространство вокруг постепенно открывает долину Сангеро, холмы и линию Адриатики.

С инженерной точки зрения интересен сохранившийся механизм сбора дождевой воды: система желобов и цистерна позволяли автономно обеспечивать жителей крепости.

Сам городок Роккаскаленья прост и уютен: каменные дома, спокойные улочки, две важные церкви — Сан-Пьетро у подножия замка и храм святых Космы и Дамиана ближе к центру. Прогулка по ним позволяет почувствовать неторопливый ритм сельской Италии.

Как организовать поездку: советы шаг за шагом

  1. Определите дату — в межсезонье меньше туристов и мягче погода.

  2. Забронируйте жильё в Чьети или вдоль трассы A14 — так удобнее добираться.

  3. Для навигации используйте онлайн-карты: подъезды к замку узкие.

  4. Возьмите удобную обувь — подъём ведёт по каменным ступеням.

  5. Для фото в интерьерах пригодится смартфон с ночным режимом.

  6. Если путешествуете летом, берите воду: на подъёме нет тени.

  7. Сочетайте осмотр замка с поездкой к Майелле или к Адриатике.

А что если поехать с детьми

Поездка будет комфортной, если предусмотреть несколько нюансов: взять солнцезащиту, воду, перекус и выбрать время до полуденной жары. Детям обычно нравится сторожевая башня и легенды — главное, рассказать их мягко, без излишней мрачности. В городке можно найти кафе с домашней кухней, что подходит для семейного отдыха.

Плюсы и минусы посещения

Плюсы Минусы
Захватывающие панорамы Подъём требует физической формы
Историческая атмосфера Ограниченное пространство в некоторых залах
Удобный доступ с A14 В выходные много туристов
Интересные маршруты вокруг Неровная поверхность ступеней
Бюджетный входной билет Мало тени в жаркое время

FAQ

Как выбрать лучшее время для посещения?
В тёплое время года лучше приезжать утром или ближе к вечеру, чтобы избежать жары и очередей.

Что лучше — экскурсия или самостоятельная прогулка?
Самостоятельный осмотр подойдёт большинству, но экскурсия раскрывает детали, незаметные на первый взгляд.

Мифы и правда

  • Миф: след руки барона существует.
    Правда: это часть легенды, которую поддерживают жители, но научных подтверждений нет.
  • Миф: замок полностью оригинален.
    Правда: он прошёл значительный реставрационный цикл в конце XX века.

Исторический контекст

  1. XIV-XVII века — укрепление и перестройка под нужды новых владельцев.

  2. XVII век — распространение легенды о бароне Де Корвисе.

  3. XVIII век — упадок и постепенное запустение.

  4. 1985 год — дарение замка муниципалитету и начало восстановления.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
США ударили по мировому энергорынку санкциями против российских компаний
Нефть
США ударили по мировому энергорынку санкциями против российских компаний
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Наука и техника
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Популярное
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур

Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.

Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Шарфы, береты и кепки заменяют зимой шапки — стилисты
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Секрет идеальной улыбки: как естественно приподнять уголки губ и вернуть лицу свежесть
Кошачья любовь без слов: 7 знаков того, что кошка вас любит и считает самым важным человеком
Санкции против российских компаний поставили под угрозу мировой энергорынок
Санкции против российских компаний поставили под угрозу мировой энергорынок
Последние материалы
Погребняк собирается создать иконописную мастерскую для помощи женщинам
Лаваш обеспечивает быстрый прогрев основы для пиццы по данным кулинаров
Дикая трава может заменить газон при регулярном кошении — садовод Ольга Воронова
Галстук вернулся в женскую моду — советы стилиста
Мария Погребняк отказалась смотреть программы Диброва после скандала
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
В Москве и Питере проходит фестиваль Школьная классика
Эксперты: в Уфе предложение аренды в новостройках выросло на 80% за год
Совладелец требует выкуп доли по цене космоса и терроризирует дом — адвокат Алёшкин
Отслоившиеся части континентов вызывают извержения вулканов — геофизики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.