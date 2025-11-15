Таиланд начинает чистку туристического потока: пересечение границы больше не спасает

Причину разворота 2900 путешественников обозначили миграционные специалисты

Таиланд готовится к новому туристическому сезону, одновременно ужесточая правила пересечения границы для иностранцев. Причина — рост случаев, когда под видом отдыхающих в страну пытаются попасть люди, фактически проживающие в королевстве без соответствующей визы или занимающиеся деятельностью, не связанной с туризмом.

Миграционная служба объявила о введении дополнительных мер контроля, которые затронут всех путешественников, особенно тех, кто часто использует безвизовый въезд.

Почему Таиланд пересматривает подход к въезду иностранцев

В последние годы на границе участились случаи злоупотребления безвизовым режимом. Некоторые приезжие регулярно выезжают и возвращаются обратно, используя схему "бордер-ран". Формально они въезжают как туристы, но фактически живут в Таиланде месяцами, не оформляя долгосрочные визы.

Такая практика создает риски:

отсутствие контроля над реальными целями пребывания;

возможность нелегальной работы;

случаи использования страны как базы для сомнительных видов деятельности.

Миграционная служба заявила о необходимости прекратить подобные схемы и избежать превращения туристического режима в способ обхода законодательства.

Главные изменения для путешественников

Теперь пограничники будут уделять особое внимание иностранцам, которые:

слишком часто въезжают без визы, не возвращаясь в свою страну;

проводят в королевстве по 2-3 месяца за поездку, оформляя только штампы;

делают бордер-раны, продлевая пребывание частыми выездами на границу.

Если путешественник уже дважды оставался в стране длительный срок без объяснимых причин, миграционная служба вправе:

отказать во въезде прямо в аэропорту;

порекомендовать оформить соответствующую визу до следующей поездки.

С начала 2025 года по этим основаниям было развернуто более 2900 человек, что подтверждает серьёзность новых мер.

Что будет с продлением пребывания внутри страны

Внутренние иммиграционные отделения получили указание внимательнее изучать заявления на продление сроков пребывания.

Если выяснится, что человек намеренно пользуется "серыми" схемами обновления визы — например, въездом через наземные границы каждые 30-60 дней — продолжение пребывания могут не одобрить.

Станет ли паспортный контроль дольше

Представители миграционной службы предупреждают: усиленная проверка может немного увеличить время прохождения границы.

Тем не менее, среднее ожидание, по их оценке, не превысит 40 минут, а работа служб будет организована так, чтобы задержки были минимальными.

Как это скажется на туристах

Власти подчёркивают, что ужесточение направлено не против добросовестных путешественников. Цель — обеспечить безопасность и прозрачность въезда, оградив страну от схем нелегального проживания.

В долгосрочной перспективе меры должны:

повысить качество туристического потока

сократить количество нарушений миграционных правил

укрепить имидж Таиланда как безопасного направления

Что делать, чтобы избежать проблем на границе

Подготовьте план поездки

Пограничники могут уточнять цель визита, маршрут или длину пребывания.

Иметь обратный билет

Он подтверждает намерение покинуть страну в установленные сроки.

Бронировать жильё заранее

Возможные вопросы снимаются автоматически.

Не злоупотреблять безвизовым въездом

Если хотите жить в Таиланде дольше — оформляйте подходящую визу (ED, Elite, рабочую, долгосрочную, семейную).

Не делать бордер-раны как систему

Однократное пересечение границы не вызывает вопросов, регулярные — да.

Таблица: кому стоит быть особенно внимательным

Категория путешественников Риск отказа Причина Частые "долгие туристы" высокий длительное пребывание без визы Цифровые кочевники без документов высокий фактическое проживание без статуса Путешественники, делающие бордер-раны высокий попытка продлить пребывание неформальными методами Обычные туристы 1-2 раза в год низкий нет признаков нарушения Семьи с детьми и краткими поездками минимальный понятные цели визита

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли находиться в Таиланде 60 дней по безвизу?

Да, если оформить продление на месте, но слишком частые такие поездки вызывают вопросы.

Что делать, если пограничник сомневается?

Спокойно предоставить маршрут, бронь жилья, обратные билеты и объяснение цели визита.

Бордер-ран запрещён?

Нет, но его частое использование может привести к отказу.

Откажут ли обычному туристу, который прилетел в отпуск?

Вероятность крайне низкая — меры направлены не на таких путешественников.

Мифы и реальность

Миф: в Таиланд теперь почти невозможно попасть.

Правда: правила не изменились для стандартных туристов.

Миф: нужен обязательно долгосрочный тип визы.

Правда: туристический безвиз остался, просто им нельзя злоупотреблять.

Миф: всех будут допрашивать и задерживать.

Правда: проверки точечные, касаются только подозрительных случаев.

Ужесточение миграционного контроля — это не запрет и не ограничение туризма. Обычные путешественники, приезжающие в отпуск на 1-3 недели, не столкнутся с трудностями.

Реальные изменения затронут тех, кто пытается жить в Таиланде без визы, маскируясь под туриста. Власти стремятся поддерживать безопасную миграционную среду, не ущемляя интересов добросовестных гостей страны.