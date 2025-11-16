Десятки рейсов под чужим именем: в авиации вскрыли схему, которая могла стоить жизни тысячам

В Европе разгорелся громкий авиационный скандал, который наделал шуму не меньше, чем знаменитая история из фильма "Поймай меня, если сможешь". Несколько месяцев пассажирские самолёты поднимал в небо человек, который вовсе не должен был находиться в кабине пилота. Он представил поддельные документы, устроился в европейскую авиакомпанию и выполнял регулярные рейсы, пока обман случайно не вскрылся. Рассказываем, как ему удалось пройти проверку, почему в авиации такое возможно и как устроены процессы найма пилотов в реальности.
История началась с того, что сотрудник, ранее работавший в индонезийской авиакомпании Garuda, предоставил поддельные документы при трудоустройстве в литовскую Avion Express. Эта компания известна тем, что работает в формате мокрого лизинга — предоставляет авиаперевозчикам не только самолёты, но и экипажи. Поэтому проверка персонала критически важна, ведь риски касаются и партнёров, и пассажиров.
Несмотря на строгие требования к пилотам в Европе, мужчина всё же прошёл первичную проверку и приступил к выполнению рейсов. По данным расследования, он управлял пассажирскими самолётами несколько месяцев подряд и совершил десятки полётов. Одна из версий — некоторые рейсы могли выполняться в интересах Eurowings, дочерней компании Lufthansa, которая сотрудничает с Avion Express.
Когда у авиакомпании возникли первые подозрения относительно его профессионального опыта, внутренняя проверка началась немедленно.
"Авиакомпания получила неподтвержденные сведения, касающиеся профессионального бэкграунда данного сотрудника. Немедленно было инициировано внутреннее расследование, которое находится в активной стадии", — приводит издание официальный комментарий литовского перевозчика.
|Параметр
|Сертифицированный пилот
|Лже-пилот с поддельными документами
|Образование
|Пилотская школа, лицензии EASA
|Поддельные документы
|Медицинская справка
|Ежегодное обследование
|Неизвестно
|Лётные часы
|Тысячи подтверждённых часов
|Неизвестный объём, возможно фиктивный
|Проверка знаний
|Экзамены, тренажёры, регулярные тесты
|Маловероятно, что проходил
|Проверка работодателем
|Многоуровневая система
|Ошибка или подлог
|Риск
|Минимальный
|Крайне высокий
В норме ни один этап пропустить нельзя, но человеческий фактор и срочные кадровые потребности иногда дают сбои.
Такое бывает: некоторые лже-пилоты имеют базовые навыки, например, полученные в лётных клубах или армейских структурах, но это не заменяет сертификацию и не гарантирует безопасность.
Он мог бы продолжать полёты месяцами — до первой нестандартной ситуации. Именно в такие моменты отсутствие реального опыта становится фатальным.
Нет. Мировая система авиационной безопасности крайне строгая. Подобные истории — исключение, но именно из-за них процедуры постоянно ужесточаются.
|Плюсы
|Минусы
|Почти исключает попадание мошенников
|Затраты авиакомпаний растут
|Повышает общую безопасность полётов
|Требуется больше времени на подбор кандидатов
|Укрепляет доверие пассажиров
|Кадровый голод становится острее
|Повышает статус профессии
|Сложнее трудоустроиться иностранным пилотам
Из-за недочётов в процедуре верификации документов, особенно если работодатель полагался на копии.
Возможно. Но навыки без сертификации — это непредсказуемость и опасность.
Авиакомпания, которая допустила пилота к работе.
Они не рискуют напрямую, но подобные случаи подрывают доверие и требуют ужесточения стандартов.
После таких скандалов лизинговые компании и перевозчики обычно вводят дополнительные уровни проверки.
История тревожит ещё и потому, что у многих людей есть страх перед полётами. Осознание того, что пассажирский лайнер мог вести человек без диплома, усиливает беспокойство. Однако важно помнить: система авиабезопасности включает десятки уровней контроля, а любые аномалии приводят к серьёзным проверкам. Психологи отмечают, что тревогу помогают уменьшить знание реальных механизмов работы авиации — понимание, что самолёты не управляются одним человеком, а безопасность обеспечивается командой и автоматикой.
Истории о лже-пилотах всплывали в разные годы. Самый известный случай — Фрэнк Абигнейл, ставший прототипом героя фильма "Поймай меня, если сможешь". Тогда контроль был слабее: авиаперевозки стремительно развивались, а документы проверялись вручную. Сегодня проверка сталa цифровой, международной и многоступенчатой, но глобальная система всё ещё уязвима перед человеческим фактором.
Поэтому подобные инциденты приводят к тому, что авиакомпании пересматривают схемы найма, внедряют электронную верификацию документов и требуют дополнительные проверки от подрядчиков.
