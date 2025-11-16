Десятки рейсов под чужим именем: в авиации вскрыли схему, которая могла стоить жизни тысячам

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Европе разгорелся громкий авиационный скандал, который наделал шуму не меньше, чем знаменитая история из фильма "Поймай меня, если сможешь". Несколько месяцев пассажирские самолёты поднимал в небо человек, который вовсе не должен был находиться в кабине пилота. Он представил поддельные документы, устроился в европейскую авиакомпанию и выполнял регулярные рейсы, пока обман случайно не вскрылся. Рассказываем, как ему удалось пройти проверку, почему в авиации такое возможно и как устроены процессы найма пилотов в реальности.

Пилот в тренажёре
Фото: Generated by AI (DALL\u00b7E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пилот в тренажёре

Как мошеннику удалось получить место пилота

История началась с того, что сотрудник, ранее работавший в индонезийской авиакомпании Garuda, предоставил поддельные документы при трудоустройстве в литовскую Avion Express. Эта компания известна тем, что работает в формате мокрого лизинга — предоставляет авиаперевозчикам не только самолёты, но и экипажи. Поэтому проверка персонала критически важна, ведь риски касаются и партнёров, и пассажиров.

Несмотря на строгие требования к пилотам в Европе, мужчина всё же прошёл первичную проверку и приступил к выполнению рейсов. По данным расследования, он управлял пассажирскими самолётами несколько месяцев подряд и совершил десятки полётов. Одна из версий — некоторые рейсы могли выполняться в интересах Eurowings, дочерней компании Lufthansa, которая сотрудничает с Avion Express.

Когда у авиакомпании возникли первые подозрения относительно его профессионального опыта, внутренняя проверка началась немедленно.

"Авиакомпания получила неподтвержденные сведения, касающиеся профессионального бэкграунда данного сотрудника. Немедленно было инициировано внутреннее расследование, которое находится в активной стадии", — приводит издание официальный комментарий литовского перевозчика.

Сравнение: реальный пилот vs мошенник

Параметр Сертифицированный пилот Лже-пилот с поддельными документами
Образование Пилотская школа, лицензии EASA Поддельные документы
Медицинская справка Ежегодное обследование Неизвестно
Лётные часы Тысячи подтверждённых часов Неизвестный объём, возможно фиктивный
Проверка знаний Экзамены, тренажёры, регулярные тесты Маловероятно, что проходил
Проверка работодателем Многоуровневая система Ошибка или подлог
Риск Минимальный Крайне высокий

Советы шаг за шагом: как авиакомпании проверяют пилотов

  1. Первичная проверка документов.
  2. Запрос подтверждений в авиашколы и предыдущие компании.
  3. Проверка лицензий в международных базах.
  4. Медицинская экспертиза у сертифицированных врачей.
  5. Тренировки в авиасимуляторах и проверочные полёты.
  6. Контроль лётных часов и допуска к конкретному типу самолёта.

В норме ни один этап пропустить нельзя, но человеческий фактор и срочные кадровые потребности иногда дают сбои.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: кадровая служба полагается на копии документов.
  • Последствие: поддельные сертификаты сложно определить.
  • Альтернатива: запрашивать документы напрямую у органов сертификации.
  • Ошибка: ускоренный приём на работу в сезон высоких нагрузок.
  • Последствие: пропуск обязательных проверок.
  • Альтернатива: привлечение временных экипажей с подтверждённым стажем.
  • Ошибка: нет проверки лётных часов по международным базам.
  • Последствие: невозможно выявить липовые данные.
  • Альтернатива: интеграция IT-систем лётного контроля.
  • Ошибка: недостаток кадров.
  • Последствие: компании принимают рискованных сотрудников.
  • Альтернатива: долгосрочные программы подготовки пилотов.
  • Ошибка: доверие к документам иностранных компаний без дополнительных запросов.
  • Последствие: высокий риск мошенничества.
  • Альтернатива: обязательная международная верификация.

А что, если такие ситуации будут частыми?

  • Мошенник действительно умел управлять самолётом?

Такое бывает: некоторые лже-пилоты имеют базовые навыки, например, полученные в лётных клубах или армейских структурах, но это не заменяет сертификацию и не гарантирует безопасность.

  • Его бы не разоблачили?

Он мог бы продолжать полёты месяцами — до первой нестандартной ситуации. Именно в такие моменты отсутствие реального опыта становится фатальным.

  • Такие случаи происходят чаще, чем мы думаем?

Нет. Мировая система авиационной безопасности крайне строгая. Подобные истории — исключение, но именно из-за них процедуры постоянно ужесточаются.

Плюсы и минусы жёсткого контроля пилотов

Плюсы Минусы
Почти исключает попадание мошенников Затраты авиакомпаний растут
Повышает общую безопасность полётов Требуется больше времени на подбор кандидатов
Укрепляет доверие пассажиров Кадровый голод становится острее
Повышает статус профессии Сложнее трудоустроиться иностранным пилотам

FAQ

Как лже-пилот мог пройти проверку?

Из-за недочётов в процедуре верификации документов, особенно если работодатель полагался на копии.

Мог ли он реально управлять самолётом?

Возможно. Но навыки без сертификации — это непредсказуемость и опасность.

Кто несёт ответственность?

Авиакомпания, которая допустила пилота к работе.

Страдают ли пассажиры?

Они не рискуют напрямую, но подобные случаи подрывают доверие и требуют ужесточения стандартов.

Что дальше?

После таких скандалов лизинговые компании и перевозчики обычно вводят дополнительные уровни проверки.

Мифы и правда

  • Миф: такие истории происходят регулярно.
  • Правда: это единичные случаи, которые строго расследуются.
  • Миф: современный авиалайнер можно вести "как в компьютерной игре".
  • Правда: управление требует тысяч часов подготовки и сложной координации.
  • Миф: лже-пилоты опасны в каждом полёте.
  • Правда: риск особенно велик в нестандартных ситуациях, а не при обычном рейсе.

Сон и психология

История тревожит ещё и потому, что у многих людей есть страх перед полётами. Осознание того, что пассажирский лайнер мог вести человек без диплома, усиливает беспокойство. Однако важно помнить: система авиабезопасности включает десятки уровней контроля, а любые аномалии приводят к серьёзным проверкам. Психологи отмечают, что тревогу помогают уменьшить знание реальных механизмов работы авиации — понимание, что самолёты не управляются одним человеком, а безопасность обеспечивается командой и автоматикой.

Исторический контекст

Истории о лже-пилотах всплывали в разные годы. Самый известный случай — Фрэнк Абигнейл, ставший прототипом героя фильма "Поймай меня, если сможешь". Тогда контроль был слабее: авиаперевозки стремительно развивались, а документы проверялись вручную. Сегодня проверка сталa цифровой, международной и многоступенчатой, но глобальная система всё ещё уязвима перед человеческим фактором.

Три интересных факта

  1. До 70 % работы пилотов выполняют автоматические системы — но в экстренной ситуации решает человек.
  2. Международные базы данных пилотов обновляются еженедельно и включают историю лицензий.
  3. Мокрый лизинг стал популярным из-за дефицита экипажей: авиакомпании арендуют не только самолёты, но и пилотов.

Поэтому подобные инциденты приводят к тому, что авиакомпании пересматривают схемы найма, внедряют электронную верификацию документов и требуют дополнительные проверки от подрядчиков.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
