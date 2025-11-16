Невидимая игра авиаперевозчиков: как овербукинг решает их проблемы и создаёт ваши

Овербукинг — слово, от которого у путешественников поднимается давление. Вы приходите в аэропорт, проходите регистрацию, готовитесь к посадке — и вдруг узнаёте, что ваш билет "лишний". Мест в самолёте меньше, чем проданных билетов. Почему это до сих пор происходит, почему авиакомпании продолжают рисковать доверием пассажиров и можно ли рассчитывать на компенсацию? Разбираемся подробно, сохраняя все цитаты эксперта и превращая сложную тему в понятный и структурированный текст.
Ситуация, когда кресел в самолёте не хватает на всех, выглядит абсурдно, но на практике случается чаще, чем кажется. Причины бывают разными: от технических накладок до расчёта компании на "непришедших" пассажиров. Авиаэксперт, главный редактор avia. ru Роман Гусаров, объясняет, почему это происходит и почему пассажир не всегда защищён законом.
Бывает, что запланированный борт не может выполнить рейс: техническая неисправность, необходимость срочной проверки систем или обслуживание, которое затянулось. В таких случаях перевозчик ставит резервный самолёт, но он может быть меньше по вместимости. Тогда часть пассажиров просто физически не помещается в салон.
"Могла произойти замена воздушного судна из-за неисправности самолета, а резервный борт авиакомпании был рассчитан на меньшее количество пассажиров, поэтому не всех удалось посадить на борт", — пояснил эксперт.
Во всём мире овербукинг — легальный инструмент оптимизации рейса. В России же он не прописан в законах, но всё равно используется.
Перевозчик заранее знает: часть людей сдаст билеты, особенно оформленные с опцией полного возврата, кто-то опоздает, передумает, перепутает время или просто не придёт на рейс. Чтобы не отправлять самолёт полупустым, авиакомпании продают билетов чуть больше, чем мест.
"Очень часто пассажиры за три часа до вылета сдают билеты, которые оформлены с функцией 100-процентного возврата… В этом случае самолет улетает с пустыми креслами, а компания теряет часть выручки", — пояснил авиаэксперт.
Экономическая логика проста: если бы такого инструмента не существовало, авиабилеты были бы куда дороже.
|Причина
|Как происходит
|Последствия для пассажиров
|Замена борта
|Ставят самолёт меньшей вместимости
|Недостаток мест, перебронирование
|Целенаправленный овербукинг
|Продажа билетов сверх числа кресел
|Возможная задержка или отказ в посадке
|Опоздания и возвраты билетов
|Перевозчик рассчитывает на неявку части людей
|В редких случаях "лишние" пассажиры
|Удержание цены билетов
|Овербукинг как способ снизить стоимость
|Дешевле билеты, но выше риск стресса
Теоретически обсуждалось выделение категорий, которых не должны затрагивать овербукинги, но закон пока не принят. На практике перевозчики стараются решать вопрос в пользу уязвимых пассажиров, но гарантий нет.
Так и будет: компании почти никогда официально не называют причину. Но ты можешь попросить альтернативный рейс, а иногда — повышение класса обслуживания.
Это один из способов мирно урегулировать ситуацию, и соглашаться на него выгодно: бесплатный апгрейд — редкость.
|Плюсы
|Минусы
|Более доступные цены на билеты
|Пассажир рискует "не полететь" вовремя
|Рейсы уходят заполненными
|Нет гарантированной компенсации
|Возможность бесплатного апгрейда
|Стресс и потеря времени
|Быстрое решение ситуации персоналом
|Непрозрачность механизмов
Нет. Закон не обязывает авиакомпанию выплачивать деньги за овербукинг. Решение остаётся на усмотрение перевозчика.
Альтернативный рейс, иногда — бизнес-класс, в редких случаях — компенсацию перелёта.
Пассажирам с высоким тарифом, статусом лояльности, тем, кто прошёл регистрацию заранее и прибыл в аэропорт одним из первых.
Нет. По договору авиакомпания обязана доставить тебя в пункт назначения.
Стресс перед полётом — обычное дело, а овербукинг способен усилить тревогу. Чтобы не паниковать:
Овербукинг появился ещё в середине XX века, когда авиаперелёты стали массовыми. Компании заметили: часть пассажиров почти всегда не приходит на рейс. Чтобы не терять доходы, стали продавать немного больше билетов, чем кресел, — и модель оказалась настолько экономически выгодной, что стала нормой в мировой авиации.
В России идея закрепить правила овербукинга обсуждалась давно, включая список категорий пассажиров, которых нельзя затрагивать:
Но пока никаких официальных норм не существует, а решения принимают сами перевозчики.
На практике же пассажира не оставят в аэропорту — главное правило перевозок обязывает доставить его в пункт назначения. Но компенсация остаётся на усмотрение компании, и это делает тему овербукинга такой болезненной.
