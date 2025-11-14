Шпицберген меняет правила игры: российские поселки готовят шаг, который удивит даже бывалых арктических туристов

Россия начала реконструкцию зданий на Шпицбергене по данным Минвостокразвития

Российские поселки на архипелаге Шпицберген давно остаются уникальной точкой присутствия страны в Арктике. Баренцбург и Пирамида всегда привлекали внимание полярной историей, суровой природой и редкой атмосферой отдалённости. Теперь перед этими территориями поставлена новая амбициозная цель — к 2040 году увеличить туристический поток до 50 тысяч человек в год. Это серьёзный шаг, который должен превратить российскую часть архипелага в заметное направление арктического туризма.

Архипелаг Шпицберген, август'21

Основные задачи развития территории

Вице-премьер Юрий Трутнев провёл заседание Правительственной комиссии, где обсуждались проекты развития российских поселений на Шпицбергене. В официальном сообщении подчёркивается направление ближайших работ:

"Развитие туризма на территории российского присутствия на архипелаге Шпицберген предусматривает достижение к 2040 году показателя 50 тысяч туристов в год. Для этого планируется провести реконструкцию зданий под объекты туристической инфраструктуры, развивать туристические маршруты, прямое сообщение. По данному направлению начато восстановление зданий в поселках Баренцбург и Пирамида", — говорится в сообщении.

За последние годы в регионе уже сделаны шаги для налаживания транспортной доступности. Международные прямые безвизовые рейсы на научно-исследовательском судне "Молчанов" показали, что формат сообщения между Мурманском и арктическими поселками востребован и может стать основой для дальнейшего увеличения туристических программ.

Сравнение ключевых направлений развития

Направление Текущий статус Что планируется Туристический поток несколько тысяч туристов в год рост до 50 тыс. человек Инфраструктура частично сохранившиеся здания реконструкция под гостиницы и сервисные центры Маршруты ограниченные экскурсионные программы новые пешие, морские и комбинированные туры Транспорт пять международных рейсов за сезон расширение прямых маршрутов Экономика треста 65% доходов из недобывающих сфер дальнейшая диверсификация

Что включает развитие туризма

Реконструкция инфраструктуры. Преобразование старых зданий в гостиницы, музеи, туристические центры. Создание маршрутов. Увеличение числа доступных треков, организация морских путешествий, зимних туров и обзоров арктических ландшафтов. Развитие транспортного сообщения. Продолжение программы прямых рейсов, расширение навигации в тёплый сезон. Повышение комфортности пребывания. Организация сервисов питания, безопасности и экологического сопровождения. Сохранение природы. Экологический контроль, ограничения на посещение особо ценных объектов.

FAQ

Почему выбран ориентир в 50 тысяч туристов

Это уровень, который позволит создать устойчивую экономику в регионе, сохранив при этом экологический баланс и характер территории.

Что включает реконструкция зданий

Переоборудование строений под гостиницы, сервисные центры, пункты проката, музеи и туристические офисы.

Можно ли добраться без визы

Да, прямые рейсы на судне "Молчанов" проходят в безвизовом формате, что облегчает посещение архипелага.

Мифы и правда

Миф: "Поселки на Шпицбергене полностью заброшены".

Правда: Баренцбург и Пирамида сохраняются и развиваются в рамках государственной программы.

Миф: "В Арктике невозможно развивать туризм".

Правда: арктический туризм активно развивается в Норвегии, Исландии и Канаде; российские территории имеют аналогичный потенциал.

Миф: "Туризм не способен заменить добычу".

Правда: по данным Минвостокразвития, уже сейчас 65% выручки "Арктикугля" обеспечивают недобывающие отрасли.

