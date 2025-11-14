Шпицберген меняет правила игры: российские поселки готовят шаг, который удивит даже бывалых арктических туристов

Российские поселки на архипелаге Шпицберген давно остаются уникальной точкой присутствия страны в Арктике. Баренцбург и Пирамида всегда привлекали внимание полярной историей, суровой природой и редкой атмосферой отдалённости. Теперь перед этими территориями поставлена новая амбициозная цель — к 2040 году увеличить туристический поток до 50 тысяч человек в год. Это серьёзный шаг, который должен превратить российскую часть архипелага в заметное направление арктического туризма.
Вице-премьер Юрий Трутнев провёл заседание Правительственной комиссии, где обсуждались проекты развития российских поселений на Шпицбергене. В официальном сообщении подчёркивается направление ближайших работ:
"Развитие туризма на территории российского присутствия на архипелаге Шпицберген предусматривает достижение к 2040 году показателя 50 тысяч туристов в год. Для этого планируется провести реконструкцию зданий под объекты туристической инфраструктуры, развивать туристические маршруты, прямое сообщение. По данному направлению начато восстановление зданий в поселках Баренцбург и Пирамида", — говорится в сообщении.
За последние годы в регионе уже сделаны шаги для налаживания транспортной доступности. Международные прямые безвизовые рейсы на научно-исследовательском судне "Молчанов" показали, что формат сообщения между Мурманском и арктическими поселками востребован и может стать основой для дальнейшего увеличения туристических программ.
|Направление
|Текущий статус
|Что планируется
|Туристический поток
|несколько тысяч туристов в год
|рост до 50 тыс. человек
|Инфраструктура
|частично сохранившиеся здания
|реконструкция под гостиницы и сервисные центры
|Маршруты
|ограниченные экскурсионные программы
|новые пешие, морские и комбинированные туры
|Транспорт
|пять международных рейсов за сезон
|расширение прямых маршрутов
|Экономика треста
|65% доходов из недобывающих сфер
|дальнейшая диверсификация
Реконструкция инфраструктуры. Преобразование старых зданий в гостиницы, музеи, туристические центры.
Создание маршрутов. Увеличение числа доступных треков, организация морских путешествий, зимних туров и обзоров арктических ландшафтов.
Развитие транспортного сообщения. Продолжение программы прямых рейсов, расширение навигации в тёплый сезон.
Повышение комфортности пребывания. Организация сервисов питания, безопасности и экологического сопровождения.
Сохранение природы. Экологический контроль, ограничения на посещение особо ценных объектов.
Это уровень, который позволит создать устойчивую экономику в регионе, сохранив при этом экологический баланс и характер территории.
Переоборудование строений под гостиницы, сервисные центры, пункты проката, музеи и туристические офисы.
Да, прямые рейсы на судне "Молчанов" проходят в безвизовом формате, что облегчает посещение архипелага.
Миф: "Поселки на Шпицбергене полностью заброшены".
Правда: Баренцбург и Пирамида сохраняются и развиваются в рамках государственной программы.
Миф: "В Арктике невозможно развивать туризм".
Правда: арктический туризм активно развивается в Норвегии, Исландии и Канаде; российские территории имеют аналогичный потенциал.
Миф: "Туризм не способен заменить добычу".
Правда: по данным Минвостокразвития, уже сейчас 65% выручки "Арктикугля" обеспечивают недобывающие отрасли.
Путешествия в Арктику считаются терапевтическими: полярные просторы, тишина, отсутствие суеты и чистый воздух помогают снизить стресс. У многих путешественников поездка в такие места вызывает ощущение перезагрузки и эмоциональной ясности, а долгие прогулки по снежным тропам улучшают качество сна.
