Место силы рядом с Петербургом: где увидеть озёра изумрудного цвета и древний каньон

Историческое происхождение радоновых озёр Лопухинки описали краеведы

Всего в часе езды от Санкт-Петербурга скрывается место, о котором многие слышали, но не каждый представлял его масштабы. Лопухинка, когда-то сравниваемая с альпийскими пейзажами, снова ожила благодаря обновлению экотропы "Радоновые озёра". Сегодня это маршрут, где история переплетается с природой, а прогулка превращается в маленькое путешествие во времени.

Фото: commons.wikimedia.org by osefin Brosche Hagsgård Неспокойная поверхность озера

Искусственные озёра, созданные людьми, но наполненные природной силой

Радоновые озёра появились не сами по себе — они стали следствием работы старинной плотины. Но главная особенность этих водоёмов заключена не в их происхождении, а в составе воды. Родники, питающие озёра, насыщены радоном — природным газом, который, как считалось неизменно с XIX века, ускоряет заживление и помогает организму восстановиться.

Ещё в середине XIX столетия здесь действовала лечебница для моряков, вернувшихся с Крымской войны. Радоновые воды помогали очищать раны и снимать воспаления. В её создании участвовали легендарные фигуры: первооткрыватель Антарктиды Ф. Ф. Беллинсгаузен и выдающийся хирург Н. И. Пирогов. Сегодня от того времени осталась каменная лестница в 140 ступеней — небольшая, но важная историческая деталь.

Каньон из известняка: иной мир в нескольких шагах от тропы

Экотропа проходит вдоль каньона, сформированного рекой Лопухинка. Он невелик по размерам, но удивителен по структуре. Мягкие известняковые породы легко поддаются воде, создавая резкие выступы и обрывы. На маршруте можно увидеть природные "срезы" этих пород и даже попытаться найти окаменелости возрастом около 450 миллионов лет — например, трилобитов.

Вода в озёрах остаётся прозрачной и имеет характерный изумрудный оттенок. Рыбу, как утверждают местные жители, здесь почти не встретить, зато уточкам вода явно по душе.

Обновлённая экотропа: безопасно, удобно и красиво

После ремонта маршрут стал удобнее для прогулок. Покрытие отсыпано гравием, сделаны аккуратные настилы, деревянные мостки и лестницы. Появились беседки, зоны отдыха, костровые места, переходы через ручьи. Сегодня это комфортный маршрут для семейной прогулки, похода с детьми или неспешной прогулки в одиночестве.

По пути встречаются деревянные арт-объекты, которые добавляют тропе игровой характер, словно приглашая гостей задержаться подольше.

Самое впечатляющее место находится в нижней части каньона — мощные родники, образующие небольшую купель. Здесь можно окунуться в радоновые воды, но недолго: максимум 15 минут.

История с швейцарскими акцентами

Название Лопухинка — от братьев Лопухиных, которым принадлежали эти земли в XVIII веке. В XIX веке усадьбу выкупил П. Х. Геринг, заметивший ценность радоновых источников. Он превратил местность в курорт, создав плотину, парк, террасы и дорожки.

Современники сравнивали Лопухинку со "швейцарскими садами", а писатель Нестор Кукольник писал о ней как о "Швейцарии с висящими на скалах рощами и садами". Несмотря на то что былой размах сохранился не полностью, атмосфера места до сих пор заметно отличается от типичных подледниковых пейзажей Северо-Запада.

Таблица "Сравнение: что ждёт на тропе"

Элемент маршрута Что представляет собой Чем примечателен Радоновые озёра Искусственные водоёмы Прозрачная вода, необычный цвет Каньон Природный рельеф из известняка Возможность увидеть древние породы Купель Место выхода родников Радоновые ванны до 15 минут Лестницы и настилы Инфраструктура после ремонта Повышенная безопасность маршрута

Советы шаг за шагом (HowTo)

Наденьте удобную обувь с цепкой подошвой — тропа местами влажная. Возьмите термос и перекус — беседки идеально подходят для отдыха. Захватите полотенце, если планируете купание в родниковой купели. Используйте навигатор: в Лопухинке несколько автомобильных подъездов. Приезжайте в будний день, если хотите тишины и уединения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Поехать после дождя → тропа становится скользкой → выбирайте сухую погоду или берите треккинговые палки.

Приехать без наличных → трудности с парковкой/киосками → заранее подготовьте небольшую сумму.

Надеяться искупаться вне купели → риск для здоровья → используйте только специально оборудованное место.

А что если…

А что если пройти тропу в обратную сторону? Тогда вы начнёте маршрут с самого красивого участка — родников, а затем будете двигаться "к облегчению", поднимаясь всё выше через лесные дорожки и настилы. Такой вариант прогулки кажется многим более живописным.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы Близко к Санкт-Петербургу В выходные много посетителей Красивый каньон и озёра Купаться можно только в купели Интересная история Лестницы могут быть утомительными Новая инфраструктура До лечебницы тропа всё ещё не ведёт

FAQ

Как добраться?

На автомобиле — около часа от Петербурга, ориентир — деревня Лопухинка.

Можно ли купаться в озёрах?

Нет, только в специальной купели у родников.

Подходит ли маршрут для детей?

Да, но с учётом лестниц и подъёмов — лучше брать детей от 6 лет.

Мифы и правда

Миф: радон опасен, купаться нельзя.

Правда: кратковременное пребывание в радоновой купели считается безопасным, но важно соблюдать ограничение по времени.

Миф: озёра полностью природные.

Правда: они созданы плотиной, но выглядят и ведут себя как естественные водоёмы.

Сон и психология

Прогулки по тропе дают эффект "мягкой перезагрузки": шум воды, лесной воздух и умеренные физические нагрузки помогают снизить уровень стресса и улучшают качество сна. Многие отмечают, что после посещения Лопухинки легче засыпают и чувствуют себя спокойнее.

Интересные факты

Воды местных родников используются свыше 150 лет. Лестница из 140 ступеней сохранилась почти без изменений. В известняковых породах находят следы жизни существ, давно исчезнувших с Земли.

Исторический контекст

В XIX веке Лопухинка была модным местом отдыха благодаря природным источникам и ухоженному парку. Курорт просуществовал недолго, но оставил значительный след в культурной памяти: его посещали известные моряки, учёные, писатели. Сегодня обновлённая экотропа возвращает этой местности статус точки притяжения.