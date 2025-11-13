Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Арочные отжимания улучшают мобильность грудного отдела — данные тренеров
''Ямал СПГ'' продолжит покорять мир, даже если Европа скажет ''нет'' — Назаров
Минеральная вата подходит для утепления конуры крупных собак
Прохладная зимовка формирует цветочные почки у кактусов по данным ботаников
Новые данные: киви и ржаной хлеб улучшают работу кишечника — ученые
Яичная скорлупа открыла миру вымерших крокодилов Австралии
Рост утильсбора спровоцировал всплеск спроса на иномарки — Рольф
Отар Кушанашвили узнаёт Валю Карнавал только по губам
Рост обращений туристов из-за отравлений в Лаосе отметили врачи

Вы удивитесь: почему горнолыжка в ХМАО лучше, чем раскрученные курорты

Горнолыжный комплекс "Трёхгорье" в ХМАО дарит незабываемые впечатления
5:41
Туризм

Зимний отдых в Ханты-Мансийском автономном округе редко ассоциируется с "высокими" горами, но это не мешает жителям округа активно проводить время на свежем воздухе. В разных городах региона работают площадки, где можно покататься на горных и беговых лыжах, попробовать сноуборд или устроить семейное катание на тюбингах.

Снеговик
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Снеговик

Одно из таких мест находится рядом с Нижневартовском и уже давно стало популярным среди тех, кто ищет доступный и разнообразный зимний досуг.

Чем привлекает "Трехгорье"

Горнолыжный комплекс "Трехгорье" расположен недалеко от города и предлагает несколько трасс разного уровня подготовки. Это подходит как для уверенных лыжников, так и для тех, кто только делает первые шаги на склоне. Трассы обслуживаются двумя подъемниками, поэтому посетители могут без лишнего ожидания подниматься к старту.

В комплексе работает освещенная лыжная трасса для беговых лыж, проходящая у подножий сосновых и кедровых склонов. Для семейного отдыха доступны тюбинговые спуски. Начинающим поможет команда инструкторов, а тем, у кого нет собственного инвентаря, предлагают прокат лыж, сноубордов, защитных комплектов и другого снаряжения.

Часть гостей отмечает красивую природу и удобное расположение, но время от времени пользователи делятся и критикой сервиса — например, указывают на очереди, бытовые неудобства или несоответствие ожиданий по уровню обслуживания.

Сравнение зимнего отдыха: "Трехгорье" и крупные курорты

Параметр "Трехгорье", ХМАО Кузбасс / Краснодарский край
Уровень рельефа Невысокие склоны Полноценные горные трассы
Инфраструктура Прокат, баня, парковка, инструкторы Огромная инфраструктура + отели, СПА
Подъемники 2 подъемника Канатные дороги, гондолы
Масштаб трасс Несколько спусков Десятки трасс, большие перепады
Подходит для Семейного отдыха и новичков Профессионалов и продвинутых лыжников

Советы шаг за шагом для комфортного отдыха

  1. Оцените погоду заранее: в ХМАО морозы могут быть сильнее, чем на южных курортах. Термобелье, бафф и утепленные перчатки обязательны.

  2. Если нет своего инвентаря, воспользуйтесь прокатом, но приезжайте пораньше — снаряжение разбирают быстро.

  3. Новичкам стоит начать с инструктора: это экономит время, снижает риск травм и делает отдых приятнее.

  4. Для семей выбирайте тюбинг: он требует меньше подготовки, а эмоции дарит не меньше.

  5. Не забывайте про вечерний досуг — баня и горячий чай помогают восстановиться после катания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: приезжать в выходные ближе к середине дня.
Последствие: длинные очереди и сокращённое время катания.
Альтернатива: утренний визит или будний день.

Ошибка: экономить на защитном снаряжении.
Последствие: повышенный риск травм при падении.
Альтернатива: аренда шлема, защиты для спины и коленей.

Ошибка: игнорировать подготовку трассы.
Последствие: сложнее ориентироваться новичкам.
Альтернатива: выбирать освещённые и пологие спуски.

А что если…

А что если расширение инфраструктуры сделает "Трехгорье" полноценным центром зимнего туризма?

В округе растёт интерес к активным видам спорта, а компактные комплексы часто становятся ядром локальных маршрутов: катание, затем визит в кафе, прогулка по зимнему лесу, фотосессии.

Даже без высоких гор окружение может стать козырем — особенно если появятся новые сервисы: прокат экипировки премиум-класса, семейные зоны, расширенные трассы для беговых лыж.

Плюсы и минусы отдыха в "Трехгорье"

Плюсы Минусы
Близко к городу Ограниченное количество трасс
Есть инструкторы и прокат Очереди в часы пик
Подходит детям и новичкам Меньше возможностей для профессионалов
Красивый хвойный лес вокруг Сервис иногда получает критику

FAQ

Как выбрать трассу новичку?
Лучше начинать с самой пологой трассы рядом с инструкторами — это снижает стресс и повышает уверенность.

Сколько стоит катание?
Цены зависят от сезона, дня недели и аренды снаряжения. В среднем стоимость ниже, чем на южных курортах.

Что лучше взять с собой?
Термос с горячим напитком, бахилы или сменную обувь, тёплые перчатки и защиту для катания.

Мифы и правда

Миф: катание в ХМАО — только для опытных.
Правда: большинство мест ориентировано именно на новичков и семьи.

Миф: без собственного оборудования отдых невозможен.
Правда: прокат работает и предлагает полный комплект снаряжения.

Миф: маленькие комплексы не дают "настоящих" впечатлений.
Правда: природа и спокойная атмосфера часто оказываются важнее высоты склонов.

Три интересных факта

  1. В северных регионах России сезон катания обычно длиннее, чем на южных курортах.

  2. Трассы, проходящие через хвойные массивы, помогают снизить стресс благодаря фитонцидам.

  3. Тюбинг остаётся самым популярным видом зимнего отдыха среди семей с детьми.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Британия пытается остановить экспорт российских нефти и газа через Ла-Манш
Нефть
Британия пытается остановить экспорт российских нефти и газа через Ла-Манш
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Красота и стиль
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Наука и техника
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Популярное
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа

Защитите свою деревянную мебель от тараканов с помощью простых и экологичных методов. Вот как отпугнуть вредителей и сохранить ваш дом в чистоте.

Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Британия пытается остановить экспорт российских нефти и газа через Ла-Манш
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур
ВС РФ рвутся к Запорожью. Молниеносный прорыв Востока обескуражил ВСУ
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Пинается коробка-автомат? Время не тянет — как избежать рывков и не платить за дорогостоящий ремонт
WhatsApp* предупредил россиян: готовьтесь к худшему — раскрыт важный секрет
Нужно думать головой: какие последствия могут ждать Дмитрия Диброва после видео с закрытой вечеринки
Нужно думать головой: какие последствия могут ждать Дмитрия Диброва после видео с закрытой вечеринки
Последние материалы
Исследователи связали жирные молочные продукты с более здоровым сердцем — CARDIA
США нацелились на иракское месторождение ЛУКОЙЛа
Горнолыжный комплекс "Трёхгорье" в ХМАО дарит незабываемые впечатления
Новый утильсбор распространится на машины свыше 160 л. с. — Минпромторг
Мышечная тренировка предотвращает травмы коленных суставов — доктор Зайферт
Эксперты "Шахтинских известий" показали способ борьбы с грызунами
Это станет заменой смартфону через несколько лет — Илон Маск
Металлический черенок увеличивает прочность инструмента — агроном Илья Федотов
Россия обучит китайских моряков плаванию по Севморпути
Шахназаров заступился за Лепса после слов Шнурова о нём
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.