Промышленный туризм меняет правила игры: более 50 омских предприятий превращаются в экскурсионные площадки

Предприятия пищевой и перерабатывающей отраслей Омской области принимают туристов

Современные заводы и комбинаты Омской области всё чаще открывают рабочие цеха для гостей, превращая производственные площадки в точки притяжения. Интерес к таким маршрутам растёт, а вместе с ним расширяется и программа промышленного туризма, которая в регионе действует с 2025 года.

Фото: Desingned by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с мужчиной на ферме

Развитие маршрутов

Более полусотни предприятий присоединились к инициативе и начали проводить экскурсии для туристов, школьников и деловых групп. Формат позволяет компаниям показывать устройство производства изнутри и демонстрировать практическую ценность технологий, используемых в различных отраслях. Инициаторы программы отмечают, что участие в ней помогает бизнесу формировать открытый имидж и выстраивать долгосрочные связи с потенциальными инвесторами.

Особую активность проявляют предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. На площадках можно увидеть, как создаются продукты питания, напитки или техника для агросектора. Каждая экскурсия строится вокруг реального производственного процесса, что делает маршрут содержательным как для специалистов, так и для тех, кто только знакомится с отраслью.

Новый промышленный объект

С 2025 года к маршрутам добавился "Любинский молочный консервный комбинат", ставший одной из ключевых точек программы. Гости знакомятся с технологией производства молочной продукции и посещают музей предприятия, где представлена его история. В официальных материалах подчёркивается:

"С 2025 года действует новый промышленный маршрут — "Любинский молочный консервный комбинат”. В программе — посещение производства молочной продукции и знакомство с историей развития завода в музее на его территории", — сообщили в правительстве Омской области.

Комбинат работает более 85 лет и сохраняет стабильную специализацию: переработка молока, выпуск сгущённых консервов, сливочного масла, цельномолочной линейки и сухого молока. Благодаря экскурсионным программам предприятие расширяет аудиторию и показывает, как классические технологии адаптируются к современным стандартам.

Эффект для региона

Рост промышленного туризма в Омской области помогает формировать интерес к локальным компаниям и усиливать их позиции на рынке. Для молодёжи такие маршруты становятся точкой входа в профессию: возможность увидеть производство изнутри влияет на выбор будущей специальности. И для самих предприятий открытость становится способом выстраивать диалог и закреплять деловую репутацию.

Программа также служит инструментом для привлечения партнёров, которым важно понимать потенциал площадок и технологическое оснащение. Так промышленные маршруты становятся частью экономической стратегии, поддерживая развитие отраслей и расширяя кадровый резерв.