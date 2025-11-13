Лечебные грязи выходят на сцену: Старая Русса готовит курорт Русич к приёму тысяч гостей

Нна курорте Русич начали подготовку к добыче сапропелевых лечебных грязей

Туризм

Новые планы по развитию санаторной индустрии в Старой Руссе получают осязаемую форму: территория будущего курорта начинает обретать черты полноценного лечебного комплекса.

Фото: Desingned by Freepik by tonodiaz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грязевой массаж

Лечебные ресурсы территории

Сапропелевые грязи давно рассматриваются как один из ключевых природных факторов оздоровления. Они отличаются мягким воздействием, подходят для людей с повышенной чувствительностью и используются в восстановительных программах. Эти отложения содержат природные соединения, обладающие противовоспалительным действием, а высокая теплоёмкость позволяет проводить процедуры с устойчивым терапевтическим эффектом. Разрешение на их промышленную разработку открывает возможность сформировать на курорте полноценную лечебную базу.

Параллельно продолжаются геологоразведочные работы: на площадке бурится третья из четырёх запланированных скважин. Минеральная вода станет неотъемлемой частью процедурного блока, поскольку планируется использовать её непосредственно из месторождения "Русич". Такой подход создаёт основу для комплексных программ, сочетающих водолечение и грязевую терапию. В материал прессы 53 включена информация о том, что профильная экспертиза одобрила документацию на добычу сапропелевых грязей, которые станут основой для процедур на курорте "Русич".

Инфраструктура и развитие проекта

Будущий курорт задуман как современный оздоровительный комплекс с широкой функциональностью. Инвестиционный проект включает строительство гостиницы и нескольких спальных корпусов общей вместимостью 380 номеров категории "четыре звезды". Предусмотрено создание специализированного лечебного корпуса, акватермального блока, теннисных кортов и ресторанов. Подобная инфраструктура формирует пространство, где отдых и медицинские процедуры будут сочетаться в единый цикл.

Отдельное внимание уделяется природным ресурсам региона. Помимо минеральной воды, для процедур будет использоваться лечебная грязь озера Морильницкое. Такое сочетание даёт возможность расширить направления оздоровления и увеличить привлекательность курорта для гостей, выбирающих санаторное лечение. Планируется, что комплекс сможет принимать до 20 тысяч человек в год, что станет заметным вкладом в туристический потенциал области.

Перспективы для региона

Открытие курорта запланировано на 2029 год. Его появление способно изменить структуру туристических потоков в Новгородской области и привлечь внимание к курортному направлению Старой Руссы. Проект поддерживается на федеральном уровне в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", что обеспечивает устойчивость планов и их включённость в долгосрочную стратегию развития территории.

Сочетание новых объектов, качественной инфраструктуры и уникальных природных ресурсов формирует основу для будущего комплекса. Так регион получает возможность укрепить позиции на рынке оздоровительного туризма и предложить гостям формат отдыха, основанный на естественных лечебных факторах.