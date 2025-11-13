Самолёт превращается в ловушку для кошельков: как туристы теряют деньги прямо на багажных полках

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:48
Туризм

Осенние каникулы и длинные выходные стали пиком для вылетов в тёплые страны. Турция, Египет и ОАЭ вновь оказались в числе направлений, где спрос вырос особенно резко. Но радость отдыха омрачают тревожные сообщения от турагентов: в салонах самолётов снова активизировались воры. Схема старая, но вернулась именно сейчас — когда многие путешественники вынуждены везти с собой крупные суммы наличных. Рассмотрим, почему риски так выросли и как защитить себя.

салон самолета
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
салон самолета

Почему проблема обострилась

Туристический поток этой осенью увеличился, одновременно вырос и интерес злоумышленников к популярным маршрутам. Наличные сейчас стали главным форматом оплаты за рубежом, что повышает привлекательность путешественников для карманников. В отличие от аэропортов, самолёты долгое время считались относительно безопасным местом. Однако расслабленные пассажиры, сон во время полёта и ручная кладь на верхних полках создают идеальные условия для краж.

Многие туроператоры отмечают, что жалоб становится больше: люди обнаруживают пропажу денег уже после приземления, когда открыть багажную полку поздно — подозреваемый покидает самолёт первым же обратным рейсом.

Как действует схема

Преступники стараются попасть на рейсы с наибольшим потоком туристов. Чаще всего они выбирают места ближе к проходу, чтобы иметь быстрый доступ к чужим сумкам. Работают незаметно, пользуясь тем, что пассажиры отвлекаются на еду или засыпают после взлёта.

Эксперты подтверждают: воры хорошо понимают, что большинство путешественников берут с собой крупные суммы.

"О том, что россияне массово едут в отпуск с наличными, к сожалению, преступникам хорошо известно", — отметила управляющий партнер аналитического агентства Екатерина Косарева.

Таблица "Сравнение"

Ситуация Риск Почему возникает
Рюкзак на багажной полке Высокий Доступен посторонним, не в зоне видимости
Деньги в одном месте Очень высокий Потеря всей суммы сразу
Демонстрация купюр Средний Привлекает внимание преступников
Ношение денег в поясной сумке Низкий Находится под контролем владельца
Сейф в отеле Минимальный Защита от краж во время отдыха

Советы шаг за шагом

  • Держите ценности у себя: кладите рюкзак под сиденье, а не на полку.

  • Не спите в первые часы полёта — именно в этот момент чаще происходят кражи.

  • Делите наличные на несколько частей и храните их в разных местах.

  • В отеле используйте сейф: туда лучше убирать документы, основную сумму и банковские карты.

  • Для прогулок берите поясную сумку под одежду или вариант с вшитыми RFID-защитными карманами.

  • Перед поездкой изучите правила безопасности страны и установите лимиты на траты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Положить деньги в рюкзак на полку → потеря средств → хранить под сиденьем.
  • Носить всю сумму в кошельке → кража всей наличности → распределить по разным местам.
  • Демонстрировать крупные купюры → привлечение внимания → использовать мелкие номиналы.
  • Рассчитывать бюджет "на глаз" → взять слишком много → начать поездку с закупок для сокращения суммы, которую приходится носить.
  • Хранить ценности в номере → риск доступа посторонних → сейф гостиницы.

А что если…

…вы путешествуете всей семьёй?
Разделите деньги между взрослыми — так вы снизите вероятность потери всей суммы.

…вы летите ночью?
Воры чаще всего действуют на ночных и чартерных рейсах: повышенная усталость делает пассажиров менее внимательными. Вечерний перелёт лучше переждать, не засыпая.

Таблица "Плюсы и минусы"

Метод хранения Плюсы Минусы
Поясная сумка Защита, близость к телу Не всем удобно в жарком климате
Сумка на животе Хорошая видимость Требует внимательности
Рюкзак под сиденьем Практично Мало места
Сейф Максимальная безопасность Нельзя получить доступ в любой момент
Бумажник во внешнем кармане Удобно Очень опасно

FAQ

Где безопаснее всего хранить деньги в самолёте

Под сиденьем впереди — сумка остаётся в вашем поле зрения, доступ к ней ограничен.

Как выбрать поясную сумку

Лучше модели с плоским профилем, плотным прилеганием и внутренними отделениями.

Сколько наличных брать с собой

Только сумму на повседневные расходы. Основные траты (отель, трансфер, питание) лучше оплачивать заранее через туроператора.

Мифы и правда

Миф: кражи происходят только в аэропорту.
Правда: самолёт — одно из самых уязвимых мест, особенно при ночных перелётах.

Миф: если сумка в ручной клади — она в безопасности.
Правда: на багажной полке к ней есть доступ у любого пассажира.

Миф: преступники действуют спонтанно.
Правда: они покупают билеты заранее и знают особенности популярных рейсов.

Сон и психология

Путешествия выводят из привычного режима, и усталость делает людей уязвимыми. Когда организм расслабляется, бдительность снижается — этим и пользуются злоумышленники. Простые ритуалы безопасности снижают тревожность: когда вы понимаете, что ценности защищены, отдых становится спокойнее и комфортнее.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
