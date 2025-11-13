Самолёт превращается в ловушку для кошельков: как туристы теряют деньги прямо на багажных полках

Осенние каникулы и длинные выходные стали пиком для вылетов в тёплые страны. Турция, Египет и ОАЭ вновь оказались в числе направлений, где спрос вырос особенно резко. Но радость отдыха омрачают тревожные сообщения от турагентов: в салонах самолётов снова активизировались воры. Схема старая, но вернулась именно сейчас — когда многие путешественники вынуждены везти с собой крупные суммы наличных. Рассмотрим, почему риски так выросли и как защитить себя.
Туристический поток этой осенью увеличился, одновременно вырос и интерес злоумышленников к популярным маршрутам. Наличные сейчас стали главным форматом оплаты за рубежом, что повышает привлекательность путешественников для карманников. В отличие от аэропортов, самолёты долгое время считались относительно безопасным местом. Однако расслабленные пассажиры, сон во время полёта и ручная кладь на верхних полках создают идеальные условия для краж.
Многие туроператоры отмечают, что жалоб становится больше: люди обнаруживают пропажу денег уже после приземления, когда открыть багажную полку поздно — подозреваемый покидает самолёт первым же обратным рейсом.
Преступники стараются попасть на рейсы с наибольшим потоком туристов. Чаще всего они выбирают места ближе к проходу, чтобы иметь быстрый доступ к чужим сумкам. Работают незаметно, пользуясь тем, что пассажиры отвлекаются на еду или засыпают после взлёта.
Эксперты подтверждают: воры хорошо понимают, что большинство путешественников берут с собой крупные суммы.
"О том, что россияне массово едут в отпуск с наличными, к сожалению, преступникам хорошо известно", — отметила управляющий партнер аналитического агентства Екатерина Косарева.
|Ситуация
|Риск
|Почему возникает
|Рюкзак на багажной полке
|Высокий
|Доступен посторонним, не в зоне видимости
|Деньги в одном месте
|Очень высокий
|Потеря всей суммы сразу
|Демонстрация купюр
|Средний
|Привлекает внимание преступников
|Ношение денег в поясной сумке
|Низкий
|Находится под контролем владельца
|Сейф в отеле
|Минимальный
|Защита от краж во время отдыха
Держите ценности у себя: кладите рюкзак под сиденье, а не на полку.
Не спите в первые часы полёта — именно в этот момент чаще происходят кражи.
Делите наличные на несколько частей и храните их в разных местах.
В отеле используйте сейф: туда лучше убирать документы, основную сумму и банковские карты.
Для прогулок берите поясную сумку под одежду или вариант с вшитыми RFID-защитными карманами.
Перед поездкой изучите правила безопасности страны и установите лимиты на траты.
…вы путешествуете всей семьёй?
Разделите деньги между взрослыми — так вы снизите вероятность потери всей суммы.
…вы летите ночью?
Воры чаще всего действуют на ночных и чартерных рейсах: повышенная усталость делает пассажиров менее внимательными. Вечерний перелёт лучше переждать, не засыпая.
|Метод хранения
|Плюсы
|Минусы
|Поясная сумка
|Защита, близость к телу
|Не всем удобно в жарком климате
|Сумка на животе
|Хорошая видимость
|Требует внимательности
|Рюкзак под сиденьем
|Практично
|Мало места
|Сейф
|Максимальная безопасность
|Нельзя получить доступ в любой момент
|Бумажник во внешнем кармане
|Удобно
|Очень опасно
Под сиденьем впереди — сумка остаётся в вашем поле зрения, доступ к ней ограничен.
Лучше модели с плоским профилем, плотным прилеганием и внутренними отделениями.
Только сумму на повседневные расходы. Основные траты (отель, трансфер, питание) лучше оплачивать заранее через туроператора.
Миф: кражи происходят только в аэропорту.
Правда: самолёт — одно из самых уязвимых мест, особенно при ночных перелётах.
Миф: если сумка в ручной клади — она в безопасности.
Правда: на багажной полке к ней есть доступ у любого пассажира.
Миф: преступники действуют спонтанно.
Правда: они покупают билеты заранее и знают особенности популярных рейсов.
Путешествия выводят из привычного режима, и усталость делает людей уязвимыми. Когда организм расслабляется, бдительность снижается — этим и пользуются злоумышленники. Простые ритуалы безопасности снижают тревожность: когда вы понимаете, что ценности защищены, отдых становится спокойнее и комфортнее.
Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.