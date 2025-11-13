Два новых чуда появятся в Пскове: вот что ждёт автомобилистов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:59
Туризм

Псковская область усиливает свою позицию на туристической карте России и делает ставку на комфортный автотуризм. Развитие дорожных маршрутов, повышение качества сервиса и появление новых средств размещения позволяют региону привлекать путешественников разного уровня — от семей с детьми до гостей, предпочитающих формат премиального отдыха.

В ближайшие годы город планирует существенно обновить инфраструктуру: на Ленинградском шоссе появятся два автокемпинга, а в историческом центре и промышленных зонах откроются современные гостиницы разных категорий.

Новые автокемпинги на Ленинградском шоссе

Развитие автотуризма в Пскове выходит на новый уровень: на въезде в город будут построены два автокемпинга с широкой инфраструктурой. О них рассказала председатель городского комитета по туризму Кристина Кобызь.

По её словам, один из объектов будет представлять собой мотель на 80 мест, включающий отдельно стоящие домики и гостиничный корпус. Второй автокемпинг планируется как трёхзвёздочный комплекс с большой парковочной зоной. Важный акцент — гостям не придётся проживать в собственных автодомах: всё необходимое размещение будет предоставлено на месте.

Такие площадки дополнят существующую дорожную инфраструктуру и позволят принимать туристов, путешествующих по маршрутам Северо-Запада на автомобилях.

Гостиницы Пскова: расширение премиального сегмента

Недавно в Пскове появился новый пятизвёздочный отель, успешно прошедший самоклассификацию. Сейчас он работает под названием "Генрих". Высокая загрузка показывает, что рынок готов к объектам такого уровня. В перспективе готовится к открытию и исторический гостиничный комплекс "Палаты Трубецких".

Когда загрузка в премиальном сегменте достигнет максимума, можно будет говорить о необходимости строительства ещё одного пятизвёздочного средства размещения — Псков постепенно формирует спрос на высококлассный отдых.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: делать ставку только на центр города.
    Последствие: перегрузка инфраструктуры, снижение качества сервиса.
    Альтернатива: развитие въездных зон — автокемпинги на Ленинградском шоссе.

  2. Ошибка: ограничиться гостиницами одной категории.
    Последствие: потеря части туристов — от экономных до премиальных.
    Альтернатива: расширение номерного фонда.

  3. Ошибка: отсутствие дополнительных услуг в отелях.
    Последствие: низкая загрузка вне сезона.
    Альтернатива: СПА, аква-зоны, студии, семейные пространства.

А что если…

…Псков создаст единую туристическую зону, объединяющую автокемпинги, исторический центр и новые гостиницы? Такой маршрут станет ключевым для автолюбителей, путешествующих по Северо-Западу, а город сможет претендовать на статус одного из крупнейших центров автотуризма в России.

Плюсы и минусы развития автотуризма

Плюсы Минусы
Приток самостоятельных туристов Требуются парковки и новые коммуникации
Развитие гостиниц среднего класса Рост нагрузки на дороги
Повышение узнаваемости региона Необходимость постоянного сервиса
Стимул для малого бизнеса Погодная зависимость автопотока

Мифы и правда

Миф: автокемпинг — это место только для автодомов.
Правда: в псковских автокемпингах будут гостиницы и домики.

Миф: трёхзвёздочные отели — это низкий сервис.
Правда: Cosmos Smart ориентируется на современные стандарты и подойдёт даже спортивным командам.

Миф: Пскову не нужен премиум-сегмент.
Правда: загрузка пятизвёздочного отеля показывает растущий спрос на высокое качество отдыха.

Три факта

  1. Псков впервые получает сразу два автокемпинга на одной магистрали.

  2. Новый Cosmos Smart станет одной из крупнейших гостиниц среднего сегмента в регионе.

  3. Гостиница на ТЭЦ объединит функции отеля, СПА и многофункционального центра.

    FAQ

    Как выбрать автокемпинг для поездки в Псков?

    Обращайте внимание на категорию, наличие домиков или номеров, парковку, круглосуточную охрану и санитарный блок.

    Сколько стоит проживание в гостиницах Пскова?

    Средний сегмент — от 3-4 тысяч рублей за ночь, премиальный — от 8-10 тысяч. Автокемпинги будут дешевле классических отелей.

    Что лучше: жить в центре или рядом с трассой?

    Центр подходит для прогулок по историческим местам. Размещение у трассы удобно автотуристам и тем, кто в пути.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
