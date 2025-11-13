Два новых чуда появятся в Пскове: вот что ждёт автомобилистов

Псковская область усиливает свою позицию на туристической карте России и делает ставку на комфортный автотуризм. Развитие дорожных маршрутов, повышение качества сервиса и появление новых средств размещения позволяют региону привлекать путешественников разного уровня — от семей с детьми до гостей, предпочитающих формат премиального отдыха.
В ближайшие годы город планирует существенно обновить инфраструктуру: на Ленинградском шоссе появятся два автокемпинга, а в историческом центре и промышленных зонах откроются современные гостиницы разных категорий.
Развитие автотуризма в Пскове выходит на новый уровень: на въезде в город будут построены два автокемпинга с широкой инфраструктурой. О них рассказала председатель городского комитета по туризму Кристина Кобызь.
По её словам, один из объектов будет представлять собой мотель на 80 мест, включающий отдельно стоящие домики и гостиничный корпус. Второй автокемпинг планируется как трёхзвёздочный комплекс с большой парковочной зоной. Важный акцент — гостям не придётся проживать в собственных автодомах: всё необходимое размещение будет предоставлено на месте.
Такие площадки дополнят существующую дорожную инфраструктуру и позволят принимать туристов, путешествующих по маршрутам Северо-Запада на автомобилях.
Недавно в Пскове появился новый пятизвёздочный отель, успешно прошедший самоклассификацию. Сейчас он работает под названием "Генрих". Высокая загрузка показывает, что рынок готов к объектам такого уровня. В перспективе готовится к открытию и исторический гостиничный комплекс "Палаты Трубецких".
Когда загрузка в премиальном сегменте достигнет максимума, можно будет говорить о необходимости строительства ещё одного пятизвёздочного средства размещения — Псков постепенно формирует спрос на высококлассный отдых.
Ошибка: делать ставку только на центр города.
Последствие: перегрузка инфраструктуры, снижение качества сервиса.
Альтернатива: развитие въездных зон — автокемпинги на Ленинградском шоссе.
Ошибка: ограничиться гостиницами одной категории.
Последствие: потеря части туристов — от экономных до премиальных.
Альтернатива: расширение номерного фонда.
Ошибка: отсутствие дополнительных услуг в отелях.
Последствие: низкая загрузка вне сезона.
Альтернатива: СПА, аква-зоны, студии, семейные пространства.
…Псков создаст единую туристическую зону, объединяющую автокемпинги, исторический центр и новые гостиницы? Такой маршрут станет ключевым для автолюбителей, путешествующих по Северо-Западу, а город сможет претендовать на статус одного из крупнейших центров автотуризма в России.
|Плюсы
|Минусы
|Приток самостоятельных туристов
|Требуются парковки и новые коммуникации
|Развитие гостиниц среднего класса
|Рост нагрузки на дороги
|Повышение узнаваемости региона
|Необходимость постоянного сервиса
|Стимул для малого бизнеса
|Погодная зависимость автопотока
Миф: автокемпинг — это место только для автодомов.
Правда: в псковских автокемпингах будут гостиницы и домики.
Миф: трёхзвёздочные отели — это низкий сервис.
Правда: Cosmos Smart ориентируется на современные стандарты и подойдёт даже спортивным командам.
Миф: Пскову не нужен премиум-сегмент.
Правда: загрузка пятизвёздочного отеля показывает растущий спрос на высокое качество отдыха.
Псков впервые получает сразу два автокемпинга на одной магистрали.
Новый Cosmos Smart станет одной из крупнейших гостиниц среднего сегмента в регионе.
Гостиница на ТЭЦ объединит функции отеля, СПА и многофункционального центра.
Обращайте внимание на категорию, наличие домиков или номеров, парковку, круглосуточную охрану и санитарный блок.
Средний сегмент — от 3-4 тысяч рублей за ночь, премиальный — от 8-10 тысяч. Автокемпинги будут дешевле классических отелей.
Центр подходит для прогулок по историческим местам. Размещение у трассы удобно автотуристам и тем, кто в пути.
