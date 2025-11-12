Афины без руля: вот почему туристы выбирают этот город

Город, в котором легко обходиться без автомобиля, всегда оставляет особое впечатление: меньше нервов, больше свободы и куда ярче сами маршруты.
Афины давно считались удобными для прогулок, но новое исследование вывело их в абсолютные лидеры Европы. Благодаря развитому общественному транспорту и продуманной пешеходной среде столица Греции получила почти максимальный балл и стала лучшим городом для отпуска без машины. Это подтверждает анализ гостиничной сети Accor.
Аналитики Accor изучили сразу несколько показателей — от количества пешеходных зон до того, насколько легко приезжему добраться от аэропорта до центра. Каждый пункт показал, что в Афинах можно комфортно перемещаться, даже не задумываясь об аренде авто или такси.
Столица набрала 99,75 балла из 100 — показатель, который недостижим для большинства городов с насыщенным турпотоком. Основная причина — уникальная пешеходная зона вокруг Акрополя, формирующая единое туристическое пространство и позволяющая добираться до популярных районов Плака, Псири и Монастираки буквально за несколько минут ходьбы.
Общественный транспорт дополняет картину: трамваи идут к побережью, метро связывает центр с аэропортом, а четыре железнодорожных узла делают город удобным не только для туристов, но и для деловых поездок.
Начните прогулку с района Плака. Он расположен у подножия Акрополя и полностью приспособлен для пеших маршрутов.
Используйте трамвай, если хотите попасть к морю. Афинская ривьера легко доступна даже для тех, кто впервые в городе.
Метро — лучший способ добраться из аэропорта. Путь занимает около 40 минут, пересадки не нужны.
Переходите между туристическими кварталами пешком. Монастираки, Псири и исторический центр соединены короткими безопасными маршрутами.
Применяйте проездной, если планируете активное перемещение. Так выходит значительно выгоднее, чем покупать разовые билеты.
• Ошибка: ориентироваться только на такси.
• Последствие: переплата и зависимость от дорожных пробок.
• Альтернатива: используйте метро — оно самое быстрое, доступное и комфортное.
• Ошибка: сразу ехать к морю на арендованной машине.
• Последствие: сложность парковки на побережье.
• Альтернатива: трамвай или лёгкое метро — оптимально и недорого.
• Ошибка: запланировать осмотр центра за один час.
• Последствие: пропустите ключевые точки маршрутов.
• Альтернатива: заложите минимум полдня для спокойной пешей прогулки.
Начните с прогулки вокруг Акрополя и районов Плака и Монастираки. Эти места максимально дружелюбны к туристам и сами по себе создают полное впечатление о городе.
Метро работает до полуночи — не придётся заказывать дорогое такси. А если время позднее, ночные автобусы довезут прямо в центр.
Тогда ориентируйтесь на трамвайную ветку вдоль побережья — она проходит через современные районы с кафе, набережными и пляжами.
|Плюсы
|Минусы
|Большие пешеходные зоны
|Летом может быть жарко для долгих прогулок
|Удобное метро и трамваи
|Сильная загруженность популярных точек в высокий сезон
|Лёгкий доступ к морю
|В некоторых районах дороги узкие
|Исторический центр — пеший
|Возможны очереди в музеи
|Низкая стоимость транспорта
|Ночные маршруты ограничены
Правда: Город официально признан лучшим в Европе для отдыха без машины — благодаря пешеходной зоне вокруг Акрополя и доступному транспорту.
Правда: Метро идёт напрямую в центр, поездка занимает меньше часа.
Правда: Основные туристические районы оборудованы качественными тротуарами, навигацией и удобными переходами.
Афины — единственный город Европы, получивший почти максимальную оценку за сочетание транспорта и пешеходных зон.
До популярных районов можно дойти пешком за 5–10 минут — это один из самых компактных исторических центров Европы.
Лиссабон стал единственным городом с 100% показателем транспортного разнообразия, но всё равно уступил Афинам по удобству передвижения.
• 2004 год — Олимпиада в Афинах: город модернизировал метро и инфраструктуру, заложив основу нынешней системы транспорта.
• Запуск трамвайной линии к побережью: проект сделал морскую часть города доступной без автомобиля.
• Расширение пешеходной зоны Акрополя: одна из крупнейших реконструкций центра в Европе.
Для пешего отдыха лучше всего подходят Плака, Монастираки, Синтагма или Кукиаки — оттуда удобно ходить к большинству достопримечательностей.
Проездные стоят выгодно: суточный билет открывает доступ ко всем видам транспорта и экономит бюджет путешественника.
Самый удобный вариант — трамвайная линия, которая идёт прямо вдоль побережья.
Для передвижения по Афинам метро и трамвай лучше. Машина может пригодиться только для выездов за город.
