Где рождается тепло зимой: как Тюмень превратила природный источник в символ страны

В Тюмени зафиксирован новый рекорд — крупнейший термально-минеральный бассейн страны официально внесён в Реестр рекордов России. Титул достался термальному источнику "СоветSKY", площадь которого составляет 723,3 квадратных метра. Уникальность объекта подтверждена экспертами Международной системы регистрации рекордов INTERRECORD.

Вся вода, используемая в бассейне, поступает из сертифицированного природного источника, что делает проект не только масштабным, но и экологически безопасным.

Регион, где рождается тренд на оздоровительный туризм

По словам директора Агентства туризма и продвижения Тюменской области Анны Линкер, развитие термальных источников стало одной из ключевых туристических инициатив региона.

Она подчеркнула, что современная инфраструктура Тюменской области всё больше отвечает ожиданиям путешественников. Новые термальные курорты, комфортные гостиницы и качественный сервис делают регион одним из лидеров в сфере внутреннего туризма.

Новый формат отдыха: термальные кластеры

Региональные власти уже разработали масштабную программу по созданию термальных курортов кластерного формата. Такой подход объединяет несколько источников, гостиничные комплексы, зоны отдыха и СПА-парки в единую систему, где турист получает полный спектр оздоровительных услуг — от процедур с минеральной водой до сибирских банных ритуалов.

По оценке экспертов, запуск проекта усилит позиции региона на туристической карте России, а также привлечёт инвесторов в сферу экологического и медицинского туризма.

Шестой термальный сезон: отдых с атмосферой праздника

В Тюменской области сейчас идёт шестой термальный сезон, который сопровождается насыщенной программой. Каждые выходные ноября на термальных источниках проходят тематические фестивали, термальные активности, шоу и гастрономические вечера.

Марафон уже открыл эко-парк "Тайга", а вскоре к нему присоединятся популярные базы отдыха и курорты:

"Сосновый бор";

"Верхний бор";

"Марциаль";

"Советsky";

"Тараскуль";

"Источник Тюменский".

Сибирские традиции: от банных ритуалов до гастрономии

Особое место в сезонной программе занимают банные комплексы региона, где туристам предлагают традиционные сибирские парные практики: ароматные скрабы, контрастные купели, обливания и чаепития на травах.

В числе участников — "ДобраБаня", "Банщики", "Биография", "Бани Сибири", "Городские парильни", "Сибирские хоромы", "Крылосовские бани" и "ЕрмолаевЪ".

Одновременно с открытием сезона к празднику присоединились и рестораны области, которые разработали специальные меню с акцентом на локальные продукты — мёд, дикие ягоды, сибирские травы и термальную соль.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: воспринимать термальные источники только как сезонное развлечение.

→ Последствие: недооценка потенциала региона в сфере лечебного и профилактического туризма.

→ Альтернатива: рассматривать посещение источников как часть системного оздоровительного отдыха.

Ошибка: ограничивать развитие инфраструктуры только курортами.

→ Последствие: снижение интереса туристов вне высокого сезона.

→ Альтернатива: создавать культурные и гастрономические маршруты вокруг термальных зон.

Таблица "Плюсы и минусы" термальных курортов Тюменской области

Параметр Плюсы Минусы Природные источники Минеральная вода, сертифицированное качество Зависимость от климатических условий Инфраструктура Современные бассейны, отели, СПА В некоторых локациях ещё строится Туристическая программа Праздники, фестивали, банные ритуалы Повышенная нагрузка в выходные Географическое расположение Удобная логистика из крупных городов Высокий сезон — ограниченные места

А что если приехать зимой

Тюменские термальные источники не теряют популярности даже в морозы. Купание в горячей минеральной воде под снегопадом — визитная карточка региона. Средняя температура воды в источниках — около +38…+42 °C, что делает отдых комфортным даже при сильных минусах.

Кроме того, зимой проводятся специальные ночные купания с подсветкой бассейнов, музыкальными перфомансами и ледяными фотозонами.

FAQ

Когда лучше ехать на термальные источники?

Осень и зима — самые живописные сезоны, когда контраст тёплой воды и прохладного воздуха особенно ощущается.

Нужна ли медицинская справка?

Нет, но людям с хроническими заболеваниями рекомендуется предварительная консультация с врачом.

Есть ли детские зоны?

Да, многие курорты предлагают отдельные бассейны с пониженной температурой и зоны отдыха для семей.

Мифы и правда

Миф: термальные источники подходят только для пожилых людей.

Правда: оздоровительные процедуры и минеральные ванны рекомендованы людям всех возрастов.

Миф: вода в бассейнах подогревается искусственно.

Правда: температура поддерживается естественным термальным потоком.

Миф: один сеанс не даёт пользы.

Правда: эффект накапливается после нескольких посещений — улучшается кровообращение, снижается стресс, нормализуется сон.