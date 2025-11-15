Снег, холод и глухая трасса: как подготовить машину, чтобы не стать героем тревожных новостей

Зима — время, когда любая поездка на автомобиле требует особого внимания. Снежные трассы, короткий световой день, морозы — всё это проверка не только для техники, но и для водителя. Чтобы дорога не превратилась в испытание, важно правильно подготовить машину и собрать всё необходимое заранее. Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин рассказал, как сделать это грамотно.
Перед любой зимней поездкой обязательна диагностика — не на глаз, а на станции техобслуживания.
"Перед длительными поездками в морозную погоду стоит сделать осмотр машины на СТО. Проверить нужно все технические жидкости, уровень и состояние масла и антифриза, приводные ремни, работу генератора", — посоветовал Евгений Ладушкин.
Аккумулятор зимой особенно уязвим: холод снижает его эффективность, и даже небольшой износ может привести к тому, что двигатель не заведётся.
"Нужно не полениться и проверить плотность электролита в аккумуляторе и его уровень", — добавил эксперт.
При этом важно осмотреть генератор, чтобы исключить перебои в питании, а также смазать отверстия под буксировочные петли — в мороз металл "схватывается", и достать петли без подготовки потом бывает невозможно.
Подготовка к поездке — это не только проверка техники. Даже короткая остановка в мороз без нужных вещей может стать опасной.
"Необходимо взять с собой несколько хороших тросов, шаклы, они пригодятся в случае поломки или застревания. Обязательно не забыть второй комплект тёплых, желательно специальных непромокаемых зимних вещей на каждого, кто сидит в салоне", — подчеркнул Евгений Ладушкин.
"Тёплая и сухая смена одежды — залог здоровья в поездке. Также нелишним будет взять в дорогу канистру с топливом и небольшой набор инструментов", — подытожил эксперт.
|Элемент подготовки
|Зимняя поездка
|Летняя поездка
|Проверка аккумулятора
|Обязательна
|Опциональна
|Уровень антифриза
|Критически важен
|Второстепенен
|Запас топлива
|Минимум 10 л
|Достаточно половины бака
|Тёплая одежда и плед
|Необходимы
|Не требуются
|Проверка буксировочных петель
|Обязательна
|Второстепенна
Даже при идеальной подготовке техника может подвести. Если машина заглохла на трассе, оставайтесь внутри — она лучше защищает от ветра и мороза. Используйте аварийные огни, выставьте знак и попытайтесь вызвать помощь. Двигатель можно периодически заводить, чтобы прогреть салон, но важно следить, чтобы выхлоп не перекрывался снегом — это опасно из-за угарного газа.
Если вы часто путешествуете зимой, стоит установить предпусковой подогреватель или приобрести пуско-зарядное устройство. Оно поможет завести двигатель даже при сильном морозе. Также можно купить компактный компрессор для шин — при резком похолодании давление падает, и колесо может "просесть" в пути.
|Плюсы
|Минусы
|Меньше трафика на трассах
|Повышенный риск поломок
|Живописные зимние пейзажи
|Опасность гололёда
|Возможность увидеть туристические места без толп
|Необходимость тщательной подготовки
Можно обратиться на СТО — там проверят плотность электролита и уровень заряда.
Да, зимой заправки могут быть далеко, а пробуксовка в снегу увеличивает расход.
Тёплые одеяла, еду с длительным сроком хранения, аптечку и дополнительную воду.
Ещё в советские времена автолюбители собирали в дорогу целые "зимние наборы": запас свечей, буксир, провода для прикуривания, лопату и тёплое одеяло. Тогда помощь на трассе приходилось ждать часами, поэтому каждый водитель старался быть сам себе спасателем. Сегодня технологии шагнули вперёд — есть навигация, сигнал SOS и сервисы помощи, но принцип остался тем же: надёжный автомобиль зимой начинается с предусмотрительности.
Подготовка к зимнему путешествию — это не просто пункт в списке дел, а залог безопасности. Проверенный аккумулятор, полный бак, запас одежды и инструментов превращают даже морозную дорогу в уверенное и спокойное приключение. Как напоминает Евгений Ладушкин, зимний путь прощает только тех, кто готов заранее.
