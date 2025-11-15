Торговые центры выживают вопреки рынку: кто превращает мёртвые залы в коридоры к морю

Торговые центры теряют позиции, но турагентства не уходят — Оксана Селезнева

9:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Торговые центры долгое время были символом успеха для турагентств. Просторные залы, витрины, потоки покупателей — всё это гарантировало высокий трафик и внезапные покупки, когда люди, приобретая сапоги или смартфон, решали заодно купить путёвку к морю. Однако рынок коммерческой недвижимости меняется: всё больше потребителей предпочитают онлайн-шопинг, а привычка "гулять по ТЦ" постепенно уходит в прошлое.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain Женщина, работающая турагентом

Уходящая эпоха торговых центров

По данным, за год в России закрылось около 70 торговых объектов общей площадью свыше 185 тысяч квадратных метров. Президент Союза торговых центров Булат Шакиров прогнозирует, что в ближайшие три года число закрытых площадок может увеличиться в разы. Причины — очевидны: развитие маркетплейсов, рост онлайн-торговли и ориентация покупателей на локальные магазины "у дома".

Тем не менее, для туристического бизнеса торговые центры всё ещё остаются точкой притяжения. По мнению экспертов, аренда офиса в ТЦ даёт агентству высокий уровень узнаваемости и возможность работать с потоком клиентов, которые приходят не специально за турами, но могут сделать спонтанную покупку.

"Потому что у нас посетители торговых центров — это жители всего Пермского края: люди едут за сапогами, еще за чем-то и по пути оформляют путёвки. Там, конечно, лучший трафик с точки зрения турфирмы", — сказала директор компании "Креа-Тур" Вера Волегова.

Турбизнес и новая реальность

Несмотря на падение популярности крупных комплексов, турагентства не спешат покидать торговые центры. Для многих это не только вопрос имиджа, но и удобства — как для клиентов, так и для сотрудников.

"Для меня это прежде всего удобство для клиента — легко добраться, просто нас найти. Это и удобство для менеджеров", — отметила генеральный директор ТА "Гуру Тур" Анна Барсегян.

Эксперты подтверждают, что в туристическом сегменте нет заметного спада продаж у тех, кто работает в ТЦ.

"Мы не фиксируем снижения показателей у тех, кто работает в торговых центрах, на фоне других наших партнёров", — добавил директор департамента франчайзинга "Травелаты" Виталий Комиссаров.

Это говорит о том, что для турфирм присутствие в ТЦ по-прежнему оправдано — особенно если речь идёт о локациях с хорошим пешеходным потоком и современным форматом развлечений.

Престиж и стратегия

Некоторые агентства даже готовы переплачивать за эксклюзивное присутствие. Это даёт не только физическое преимущество, но и имиджевое.

"У меня есть знакомые, которые очень большую сумму платят только за то, чтобы быть единственными в одном из торговых центров Подмосковья. И говорят, что эти деньги отбиваются", — пояснил Виталий Комиссаров.

"У потребителя может подсознательно выстраиваться параллель: если есть офис в дорогом комплексе, то, значит, и турагентство надёжное", — добавила Вера Волегова.

Таким образом, для части бизнеса офис в ТЦ — это не просто место работы, а элемент доверия и статуса. Клиенты охотнее выбирают компанию, которую ассоциируют с устойчивостью и профессионализмом.

Стоит ли турагентству оставаться в ТЦ

Параметр Преимущества Недостатки Расположение Высокий поток клиентов Высокая аренда Имидж Престиж и доверие у клиентов Риск падения посещаемости Комфорт Удобство для посетителей Зависимость от общего состояния ТЦ Перспективы Возможность спонтанных продаж Не подходит для онлайн-ориентированных моделей

Что делать турагентствам: пошаговая стратегия

Оценить поток. Если торговый центр активно посещают семьи, молодёжь и туристы, оставаться там пока выгодно. Комбинировать форматы. Присутствие офиса в ТЦ стоит совмещать с онлайн-продажами и активностью в соцсетях. Выбирать ТЦ с развлечениями. Современные комплексы становятся не только местом покупок, но и центром досуга — с кинотеатрами, концертами и кафе. Снизить издержки. Можно делить аренду с партнёром — например, объединить офис с кофейней или фотостудией для оформления виз. Следить за тенденциями. Рынок коммерческой недвижимости быстро меняется, и решения нужно принимать гибко.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: снимать дорогой офис в ТЦ ради престижа.

снимать дорогой офис в ТЦ ради престижа. Последствие: высокие расходы и низкая окупаемость.

высокие расходы и низкая окупаемость. Альтернатива: выбирать средние по трафику, но современные торговые комплексы.

выбирать средние по трафику, но современные торговые комплексы. Ошибка: полагаться только на офлайн-продажи.

полагаться только на офлайн-продажи. Последствие: потеря клиентов, которые бронируют туры онлайн.

потеря клиентов, которые бронируют туры онлайн. Альтернатива: развивать цифровые каналы — сайт, мессенджеры, социальные сети.

развивать цифровые каналы — сайт, мессенджеры, социальные сети. Ошибка: игнорировать новые форматы торговли.

игнорировать новые форматы торговли. Последствие: потеря конкурентоспособности.

потеря конкурентоспособности. Альтернатива: использовать гибридную модель: офис + онлайн-консультации.

А что если торговые центры изменятся?

Эксперты уверены, что крупные комплексы не исчезнут, а трансформируются. Они уже становятся "городами в городе" — с ресторанами, аттракционами, спортивными залами и концертными площадками. Для туристического бизнеса это может стать преимуществом: семьи, пришедшие на шопинг или кино, по пути смогут выбрать тур или оформить визу.

Плюсы и минусы присутствия турагентства в ТЦ

Плюсы Минусы Высокий трафик и узнаваемость Высокая стоимость аренды Повышение доверия клиентов Риск снижения посещаемости Возможность работать с "случайными" покупателями Зависимость от инфраструктуры ТЦ

Частые вопросы

Стоит ли открывать новое турагентство в ТЦ?

Да, если торговый центр современный, с развитой инфраструктурой и постоянным потоком посетителей.

Можно ли окупить аренду в дорогом комплексе?

Да, при условии, что у агентства есть эксклюзив и активная рекламная поддержка.

Как подготовиться к изменениям рынка?

Развивать онлайн-продажи, работать с повторными клиентами и сохранять гибкость формата.

Мифы и правда

Миф: торговые центры умирают.

торговые центры умирают. Правда: старые форматы уходят, но новые — с развлечениями и сервисами — развиваются.

старые форматы уходят, но новые — с развлечениями и сервисами — развиваются. Миф: онлайн полностью заменит офлайн-продажи туров.

онлайн полностью заменит офлайн-продажи туров. Правда: личное общение по-прежнему остаётся важным фактором доверия при покупке путешествий.

личное общение по-прежнему остаётся важным фактором доверия при покупке путешествий. Миф: аренда в ТЦ не окупается.

аренда в ТЦ не окупается. Правда: при правильной локации и стратегии клиенты компенсируют расходы стабильным потоком.

Исторический контекст

В начале 2000-х торговые центры стали ключевой точкой притяжения для туристической розницы. Тогда аренда офиса в ТЦ была гарантом успеха. Сегодня рынок движется к омниканальности: клиенты ищут туры онлайн, но заключают сделки офлайн. Вероятно, именно синергия двух каналов станет основой нового этапа развития отрасли.

Закат эпохи торговых центров — не конец для турагентств. Это всего лишь переход к новой модели бизнеса, где важны не стены, а гибкость, коммуникация и способность быть там, где клиенту удобно — будь то торговый центр, мобильное приложение или чат в мессенджере.

Три интересных факта

Первые туристические агентства в России начали активно открываться в торговых центрах в середине 2000-х годов — тогда именно эти локации считались символом надёжности и успеха. По данным Союза торговых центров, около 20% офисов, расположенных в крупных ТЦ, по-прежнему занимают компании сферы услуг — салоны связи, визовые центры и турагентства. После пандемии многие турфирмы, закрывшие офисы, вернулись именно в торговые центры: исследование "Infoline-Аналитики" показало, что там до 60% клиентов приходят "с улицы", без предварительной записи.

Падение популярности торговых центров не означает конца для туристической розницы — напротив, рынок переживает трансформацию. Те агентства, которые смогут адаптироваться к новым условиям, объединяя офлайн-присутствие с онлайн-продажами, сохранят устойчивость и доверие клиентов. Офис в торговом центре сегодня — не единственный способ привлечь покупателей, но он по-прежнему работает, если выбран с умом. Главное — не бояться перемен, искать новые форматы взаимодействия и помнить, что успешный турбизнес строится не на стенах, а на доверии и удобстве для клиента.