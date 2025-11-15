Торговые центры выживают вопреки рынку: кто превращает мёртвые залы в коридоры к морю

Торговые центры долгое время были символом успеха для турагентств. Просторные залы, витрины, потоки покупателей — всё это гарантировало высокий трафик и внезапные покупки, когда люди, приобретая сапоги или смартфон, решали заодно купить путёвку к морю. Однако рынок коммерческой недвижимости меняется: всё больше потребителей предпочитают онлайн-шопинг, а привычка "гулять по ТЦ" постепенно уходит в прошлое.
По данным, за год в России закрылось около 70 торговых объектов общей площадью свыше 185 тысяч квадратных метров. Президент Союза торговых центров Булат Шакиров прогнозирует, что в ближайшие три года число закрытых площадок может увеличиться в разы. Причины — очевидны: развитие маркетплейсов, рост онлайн-торговли и ориентация покупателей на локальные магазины "у дома".
Тем не менее, для туристического бизнеса торговые центры всё ещё остаются точкой притяжения. По мнению экспертов, аренда офиса в ТЦ даёт агентству высокий уровень узнаваемости и возможность работать с потоком клиентов, которые приходят не специально за турами, но могут сделать спонтанную покупку.
"Потому что у нас посетители торговых центров — это жители всего Пермского края: люди едут за сапогами, еще за чем-то и по пути оформляют путёвки. Там, конечно, лучший трафик с точки зрения турфирмы", — сказала директор компании "Креа-Тур" Вера Волегова.
Несмотря на падение популярности крупных комплексов, турагентства не спешат покидать торговые центры. Для многих это не только вопрос имиджа, но и удобства — как для клиентов, так и для сотрудников.
"Для меня это прежде всего удобство для клиента — легко добраться, просто нас найти. Это и удобство для менеджеров", — отметила генеральный директор ТА "Гуру Тур" Анна Барсегян.
Эксперты подтверждают, что в туристическом сегменте нет заметного спада продаж у тех, кто работает в ТЦ.
"Мы не фиксируем снижения показателей у тех, кто работает в торговых центрах, на фоне других наших партнёров", — добавил директор департамента франчайзинга "Травелаты" Виталий Комиссаров.
Это говорит о том, что для турфирм присутствие в ТЦ по-прежнему оправдано — особенно если речь идёт о локациях с хорошим пешеходным потоком и современным форматом развлечений.
Некоторые агентства даже готовы переплачивать за эксклюзивное присутствие. Это даёт не только физическое преимущество, но и имиджевое.
"У меня есть знакомые, которые очень большую сумму платят только за то, чтобы быть единственными в одном из торговых центров Подмосковья. И говорят, что эти деньги отбиваются", — пояснил Виталий Комиссаров.
"У потребителя может подсознательно выстраиваться параллель: если есть офис в дорогом комплексе, то, значит, и турагентство надёжное", — добавила Вера Волегова.
Таким образом, для части бизнеса офис в ТЦ — это не просто место работы, а элемент доверия и статуса. Клиенты охотнее выбирают компанию, которую ассоциируют с устойчивостью и профессионализмом.
|Параметр
|Преимущества
|Недостатки
|Расположение
|Высокий поток клиентов
|Высокая аренда
|Имидж
|Престиж и доверие у клиентов
|Риск падения посещаемости
|Комфорт
|Удобство для посетителей
|Зависимость от общего состояния ТЦ
|Перспективы
|Возможность спонтанных продаж
|Не подходит для онлайн-ориентированных моделей
Эксперты уверены, что крупные комплексы не исчезнут, а трансформируются. Они уже становятся "городами в городе" — с ресторанами, аттракционами, спортивными залами и концертными площадками. Для туристического бизнеса это может стать преимуществом: семьи, пришедшие на шопинг или кино, по пути смогут выбрать тур или оформить визу.
|Плюсы
|Минусы
|Высокий трафик и узнаваемость
|Высокая стоимость аренды
|Повышение доверия клиентов
|Риск снижения посещаемости
|Возможность работать с "случайными" покупателями
|Зависимость от инфраструктуры ТЦ
Да, если торговый центр современный, с развитой инфраструктурой и постоянным потоком посетителей.
Да, при условии, что у агентства есть эксклюзив и активная рекламная поддержка.
Развивать онлайн-продажи, работать с повторными клиентами и сохранять гибкость формата.
В начале 2000-х торговые центры стали ключевой точкой притяжения для туристической розницы. Тогда аренда офиса в ТЦ была гарантом успеха. Сегодня рынок движется к омниканальности: клиенты ищут туры онлайн, но заключают сделки офлайн. Вероятно, именно синергия двух каналов станет основой нового этапа развития отрасли.
Закат эпохи торговых центров — не конец для турагентств. Это всего лишь переход к новой модели бизнеса, где важны не стены, а гибкость, коммуникация и способность быть там, где клиенту удобно — будь то торговый центр, мобильное приложение или чат в мессенджере.
Падение популярности торговых центров не означает конца для туристической розницы — напротив, рынок переживает трансформацию. Те агентства, которые смогут адаптироваться к новым условиям, объединяя офлайн-присутствие с онлайн-продажами, сохранят устойчивость и доверие клиентов. Офис в торговом центре сегодня — не единственный способ привлечь покупателей, но он по-прежнему работает, если выбран с умом. Главное — не бояться перемен, искать новые форматы взаимодействия и помнить, что успешный турбизнес строится не на стенах, а на доверии и удобстве для клиента.
