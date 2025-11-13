Курорт Республики Алтай стал первым лауреатом бренда "Зеленое Кольцо России"

2:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отель Cosmos Collection Altay Resort, расположенный в Республике Алтай, первым в России прошел проверку на соответствие критериям проекта "Зеленое кольцо России" и стал лауреатом соответствующего бренда. О проекте, нацеленном на объединение под единым "зонтиком" социально ответственных экологических туробъектов России, и о его первом лауреате в разговоре с Pravda.Ru рассказал директор АНО "ТУРИЗМ"(оператор проекта "Зеленое кольцо России"), председатель Ассоциации компаний-консультантов в сфере общественных связей (АКОС) Андрей Лапшов.

Фото: Wikipedia by Александр Лещёнок, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Перевал Чике-Таман Алтай

Получение сертификата соответствия стандартам "Зеленого кольца России" подразумевает многофакторную оценку деятельности средства размещения на природных территориях по десяткам параметров, в том числе: применение передовых инженерных решений, экологичная логистика и управление отходами, минимизация использования одноразового пластики, сохранение биоразнообразия.

Соответствие этим и другим критериям в рамках проверки подтвердил отель Cosmos Collection Altay Resort.

"Получение статуса лауреата говорит о социальной зрелости туробъекта. Это и про отношение к экологии, к природе; это фокус на работе с местными производителями, с подрядными организациями, со сбором мусора, что поддерживает и развивает местную экономику. Это также и про важность социально-культурного аспекта, про поддержку местных творческих мастерских и художников. В этом отеле на Алтае все перечисленные составляющие сложилось идеально, — вплоть до того, что все объекты туристического комплекса оформлены великолепными произведениями местных художников", — подчеркнул Лапшов.

Он также отметил, что общественный запрос на экологичный подход в туризме назревал давно, и окончательно оформился в последние годы с появлением программ государственной поддержки устойчивого туризма.