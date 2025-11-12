Полёт может стать кошмаром ещё до взлёта: места, которые лучше обходить стороной

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Покупая билет на самолет, многие думают лишь о том, лететь ли бизнесом или экономом. Но даже в пределах одного класса разница в комфорте может быть колоссальной. Одни кресла радуют простором и удобством, другие — постоянным шумом, ограниченным обзором или невозможностью откинуть спинку. Разберем, какие места в самолете могут неожиданно испортить впечатление от полета и на что обратить внимание при выборе.

Стюардесса разговаривает с пассажиром
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стюардесса разговаривает с пассажиром

Ряд у аварийного выхода

Эти места традиционно расходятся первыми: простора для ног здесь действительно больше. Но за дополнительное пространство приходится платить неудобствами.

Во-первых, у ног нельзя хранить ручную кладь — вся она отправляется на верхнюю полку. Если вы заходите в самолет последним, места там может не остаться. Во-вторых, сидеть у выхода могут не все: детей, пожилых, беременных и людей с ограниченной подвижностью туда не посадят.

Так что если не готовы нести ответственность — лучше выбрать другое место.

Кресла перед аварийным выходом

На лайнерах с двумя аварийными выходами подряд, например Boeing 737 или Airbus A320, сиденья перед ними часто лишены возможности откидываться. Это нужно для безопасной эвакуации, но комфорт заметно страдает.

Если вы хотите отдохнуть в полете и немного полежать, эти ряды — не лучший выбор. Исключение — небольшие самолеты вроде Sukhoi Superjet 100, где аварийные выходы находятся у дверей, а спинки работают как положено.

Ряд у туалета

На первый взгляд кажется удобно: шаг — и вы уже у двери. На деле это одно из самых "шумных" мест в салоне. Постоянная очередь, хлопающие двери, запахи и касания спинки делают полет утомительным.

Туалеты располагаются в хвосте и в середине крупных лайнеров, поэтому при выборе билета стоит уточнять расположение. Если вы хотите спокойствия, избегайте этих зон.

Первые ряды

Первые места в салоне часто считают привилегией: еду приносят первыми, выход после посадки — быстрый, перед вами никто не откинет спинку. Однако минус в том, что под сиденьем впереди нет места для ручной клади — всю сумку придется убирать наверх.

Если вы часто достаете вещи во время полета, такие места могут оказаться неудобными.

Последние ряды

Хвост самолета нередко называют самым безопасным местом, но в плане комфорта он проигрывает. Из-за близости туалета и технических отсеков спинки могут не откидываться. Шум двигателей сильнее, а при турбулентности именно в хвосте трясет ощутимее всего.

Ряды над крылом

Это своеобразная "золотая середина". Турбулентность ощущается меньше, что особенно важно для тех, кто плохо переносит полеты. Но любителям смотреть в окно придется смириться: половину обзора закрывает крыло, а из-за теплого воздуха от двигателей картинка может быть искажена.

С другой стороны, над крылом — любимые места авиафанатов: видно работу двигателя и посадочные закрылки, что само по себе зрелище.

Полезные советы путешественникам

  1. Изучайте схему салона заранее. У авиакомпаний она есть на сайте — можно оценить расположение туалетов, кухонь и аварийных выходов.

  2. Выбирайте сторону с видом. По маршруту рейса можно заранее понять, с какой стороны будет красивее пейзаж. Помогут сервисы вроде Flightradar24.

  3. Для сна — середина салона. Здесь меньше всего шума и тряски.

  4. Если важен простор — уточняйте особенности ряда. Не все "аварийные" кресла одинаково удобны.

  5. Берите с собой беруши и маску для сна. Даже идеальное место не спасет от активных соседей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать место у туалета ради удобства.
    Последствие: постоянный шум и запахи.
    Альтернатива: ряды в середине салона.

  • Ошибка: не уточнить, откидывается ли спинка.
    Последствие: невозможность отдохнуть.
    Альтернатива: проверка схемы самолета при бронировании.

  • Ошибка: брать билет у выхода с ручной кладью у ног.
    Последствие: придется искать место на полках.
    Альтернатива: ряд сразу за аварийным выходом.

Таблица "Плюсы и минусы" популярных мест

Место Плюсы Минусы
У аварийного выхода Простор для ног Нет места для сумки, ограничения по пассажирам
Перед выходом Близко к центру, стабильность Спинка не откидывается
У туалета Близко к уборной Шум, запах, постоянное движение
В первых рядах Быстрый выход, без кресла впереди Нет места под сиденьем
В хвосте Часто дешевле Шум, тряска, ограниченная спинка
Над крылом Меньше турбулентности Ограниченный обзор

FAQ

Какое место самое удобное?
Зависит от целей: для сна — середина салона, для быстрого выхода — первые ряды, для ног — аварийный выход.

Можно ли заранее узнать, откидывается ли спинка?
Да, на сайтах авиакомпаний и сервисах вроде SeatGuru указаны такие детали.

Где меньше всего укачивает?
В середине самолета, особенно над крылом — здесь турбулентность ощущается слабее.

Мифы и правда

Миф: места у аварийного выхода — всегда лучшие.
Правда: простор есть, но нельзя держать вещи у ног, и спинки рядом могут не откидываться.

Миф: чем ближе к крылу, тем хуже обзор.
Правда: да, но именно там меньше трясет — компромисс комфорта и стабильности.

Миф: первые ряды самые дорогие и удобные.
Правда: у них свои ограничения — нет места для ручной клади и часто ближе к шумной кухне.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
