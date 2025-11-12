Вместо скидок — приключения: Экспедиция из нулевых возвращается с гибридом магазина и шоу

Бренд "Экспедиция" перезапускается под новым названием — основатель Кравцов

6:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бренд "Экспедиция", некогда один из самых узнаваемых российских ретейлеров товаров для активного отдыха, возвращается на рынок. После долгого перерыва компания объявила о перезапуске сети под новым названием и концепцией. Теперь "Экспедиция. Полки радости" будет объединять не только туристические и сувенирные товары, но и партнёрские бренды, которые получат собственное пространство в магазине.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Спонтанное путешествие

Новая концепция: "Полки радости"

Ранее сеть "Экспедиция" объединяла около 360 торговых точек по всей стране. Сегодня под старым брендом работает лишь один флагманский магазин в Москве. Перезапуск под обновленным именем символизирует переход к новой бизнес-модели и форматам взаимодействия с покупателями.

Основатель компании Александр Кравцов рассказал, что идея перезапуска возникла после анализа изменений в покупательском поведении. По его словам, современный потребитель ищет не просто товары, а эмоции, опыт и вдохновение для путешествий.

"Мы присматриваемся к онлайну: планируем выход на маркетплейсы, развитие собственной e-commerce платформы и усиление онлайн-продаж, но окончательно приоритеты будут определены по итогам тестирования этих направлений", — отметил основатель "Экспедиции" Александр Кравцов.

Как будет развиваться новая сеть

Первая точка нового формата откроется в Москве до конца 2025 года. На первом этапе компания сосредоточится на развитии столичного направления, а затем расширится в города-миллионники и туристические центры страны.

Важную роль сыграет франчайзинг: перезапуск сети предполагает сотрудничество с предпринимателями, которые смогут открыть собственные магазины под брендом "Экспедиция. Полки радости".

Также планируется пилотный запуск магазина за рубежом. Кравцов не уточнил страну, но подчеркнул, что она "проявляет интерес к русской культуре и экспедиционной тематике".

Как будут выглядеть новые магазины

Магазины займут помещения площадью от 60 до 120 кв. м. В отличие от прежнего формата, каждый поставщик получит собственную брендированную полку, что позволит сформировать уникальное пространство, где сочетаются разные стили и идеи.

20% ассортимента составят товары собственных торговых марок (СТМ) — от туристического снаряжения до сувениров и аксессуаров для путешествий. Основными локациями для размещения станут:

торговые центры,

стрит-ретейл с высокой проходимостью,

коворкинги и общественные пространства.

Франчайзинг: второй шанс

До 2014 года "Экспедиция" активно развивала франшизу, и именно этот формат обеспечил рост сети до сотен магазинов. Однако спад покупательной способности, усиление маркетплейсов и рост мультибрендовых сетей привели к сокращению офлайн-продаж.

Теперь компания намерена вернуть франчайзинговую модель, адаптировав её под новые рыночные условия. Франчайзи смогут работать в гибких форматах: от стационарных магазинов до небольших точек в туристических зонах или аэропортах.

Онлайн и офлайн вместе

Одной из ключевых целей перезапуска станет синергия традиционной розницы и онлайн-торговли. Компания готовит выход на маркетплейсы и планирует создание собственной e-commerce платформы.

По словам экспертов, такая стратегия позволит бренду объединить старую аудиторию, помнящую "Экспедицию" по культовым магазинам, и новое поколение покупателей, предпочитающих онлайн-шопинг.

Историческая справка

Компания "Экспедиция" появилась в 2001 году. Первоначально она специализировалась на сувенирах, туристических товарах и корпоративных подарках. В нулевые годы бренд стал настоящим символом романтики путешествий, продвигая идеи открытий, приключений и дружбы.

После 2014 года сеть начала сворачиваться: офлайн-продажи сократились, а маркетплейсы предложили покупателям аналогичный ассортимент с доставкой и скидками. Однако идея "путешествия как образа жизни" осталась востребованной, и именно на ней строится новое позиционирование.

Сравнение: старая и новая "Экспедиция"

Параметр До 2014 года После 2025 года Название "Экспедиция" "Экспедиция. Полки радости" Формат офлайн + франчайзинг гибридный (офлайн + онлайн) Количество точек 360 планируется поэтапный рост Ассортимент сувениры, туристические товары СТМ + брендированные полки партнёров Онлайн-продажи отсутствовали собственная e-commerce и маркетплейсы

FAQ

Когда откроется первый магазин?

До конца 2025 года в Москве.

Будет ли франшиза открыта для заявок?

Да, франчайзинг — ключевая часть стратегии перезапуска.

Что означает "Полки радости"?

Это концепция, при которой каждый поставщик оформляет собственное пространство, превращая магазин в яркое и разнообразное пространство открытий.

Мифы и правда

Миф: бренд окончательно ушёл с рынка.

Правда: компания переживала паузу, но сохранила активы и возвращается с новым форматом.

Миф: "Экспедиция" будет продавать только туристические товары.

Правда: ассортимент расширится за счёт партнёрских брендов и СТМ.

Миф: франшиза будет доступна только крупным инвесторам.

Правда: компания рассматривает и формат небольших торговых точек.