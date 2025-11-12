Купеческий мираж на границе с Азией: куда отправиться, чтобы увидеть Россию XIX века

Когда-то Троицк был шумным перекрёстком торговых дорог, через который проходил Великий шёлковый путь. Город считался третьей ярмарочной столицей Российской империи — после Нижнего Новгорода и Ирбита. Сегодня он стал тише, но по его улицам всё ещё можно почувствовать дыхание купеческой эпохи.
Этот маршрут поможет провести день в Троицке так, чтобы увидеть самые интересные места и понять, почему сюда стоит приехать хотя бы раз в жизни.
Начать прогулку удобнее всего от автобусной станции — оттуда до центра всего несколько минут. Первое, что стоит увидеть, — старинный Пассаж Яушевых на улице братьев Малышевых.
Братья Яушевы были известными уральскими купцами и промышленниками, разбогатевшими на торговле с Азией. Построенный ими пассаж в начале XX века стал настоящим символом модерна. Для своего времени это было почти чудо: внутри работал лифт, был телефон и электрическое освещение.
Торговые ряды занимали два нижних этажа, где продавали всё - от тканей и парфюма до чая и украшений. Третий этаж служил для служебных нужд.
После Революции здание потеряло роскошь: здесь были склад и заводской цех, а сегодня оно заброшено и ждёт реставрации. Но даже снаружи видно, каким величественным был пассаж, особенно для маленького провинциального города.
Яушевы занимались благотворительностью и оставили Троицку несколько зданий, без которых невозможно представить его архитектурный облик.
В пяти минутах ходьбы — здание бывшей гостиницы Башкирова, сегодня известной как "Центральная". Она до сих пор принимает гостей и считается самой красивой в городе.
Построил её купец Гавриил Башкиров в 1909 году. По легенде, он поспорил на Нижегородской ярмарке, что в Троицке есть отель не хуже парижских. Чтобы не ударить в грязь лицом, купцу пришлось действительно построить роскошное здание.
Автором проекта был тот же архитектор, что и у пассажа Яушевых, поэтому гостиница выполнена в стиле модерн. На первом этаже теперь работает ресторан "Степной", где подают блюда русской кухни, а в холле висит портрет владельца.
Рядом стоит памятник уроженцу Троицка — знаменитому адвокату Фёдору Плевако. В 1905 году он вернулся сюда, чтобы защищать купца, обвинённого в мошенничестве.
Купца оправдали, и теперь на здании бывшего суда установлена памятная табличка — пусть и с ошибками в дате и названии.
Если пройти вниз по улице Климова, можно увидеть красивое здание бывшего Сибирского банка — сегодня это краеведческий музей. Когда-то здесь работали аптека и магазин одежды, а второй этаж занимал банк.
После недавней реставрации здание выглядит почти как век назад: сохранились старинные ворота и массивная дверь в хранилище. Внутри — коллекции предметов быта, купеческих нарядов и ярмарочных артефактов.
Билет стоит всего 100 ₽, и это одно из лучших мест, чтобы ощутить атмосферу дореволюционного города.
Спустившись по улице Октябрьской, вы попадёте к медресе "Расулия" — одному из самых известных духовных учебных заведений XIX века. Оно было основано в 1872 году и принимало казахов, башкир и татар.
После революции здание использовали под техникум, но в 2018 году его восстановили, вернув первоначальный облик. Сегодня это не просто архитектурный памятник, а действующее учебное учреждение, куда вновь приезжают студенты из разных регионов.
На Центральной площади (раньше — Михайловской) располагалась знаменитая Троицкая ярмарка. Она длилась по четыре месяца, собирая торговцев со всей России и Востока.
Здесь продавали буквально всё: от скота до персидских ковров. Купцы строили торговые ряды на свои деньги, и они сохранились до наших дней. Даже металлические кольца для привязи лошадей остались на месте.
Рядом находится Гостиный двор, построенный в конце XIX века на средства богатых купцов — Яушевых, Башкирова, Осипова. Первый этаж занимали лавки, второй сдавался под жильё, а в 1912 году открыли синематограф "Прогресс". Сейчас в здании размещается филиал Челябинского университета.
На улице Октябрьской стоит восстановленная усадьба купца Осипова — редкий пример того, как может выглядеть отреставрированный купеческий дом.
Осипов участвовал в развитии городской торговли и финансировал строительство торговых рядов. Сегодня здесь проводят концерты, выставки и балы, а в музее купечества можно увидеть восстановленные интерьеры XIX века.
От усадьбы до водонапорной башни на улице Гагарина — около десяти минут пешком. Построенная в 1927 году, она украшена неоготическими элементами и считается архитектурным символом города.
Внутрь попасть нельзя, но башня идеально завершает маршрут: рядом автостанция, откуда удобно уехать обратно. А если останется время, стоит прогуляться по окрестностям — здесь сохранились старые мечети, мельница и подвесной мост через реку Уй.
|Объект
|Эпоха
|Современное использование
|Пассаж Яушевых
|Нач. XX в.
|Заброшен, под реставрацию
|Гостиница Башкирова
|1909 г.
|Отель и ресторан
|Краеведческий музей
|XIX в.
|Действует
|Медресе "Расулия"
|1872 г.
|Учебное заведение
|Торговые ряды
|XIX в.
|Частично сохранились
|Усадьба Осипова
|XIX в.
|Музей, культурный центр
Город можно обойти за день, но если хотите остаться — бронируйте номер в гостинице "Центральная" или гостевом доме "На Советской".
Удобнее всего добираться автобусом из Челябинска — 2,5 часа пути, билет около 740 ₽.
На автомобиле дорога займёт менее двух часов, а из Екатеринбурга — около пяти.
Поезда ходят из Челябинска, Екатеринбурга, Оренбурга и Тюмени.
Ошибка: ехать без брони — летом гостиницы бывают полными.
→ Последствие: придётся искать жильё поздно вечером.
→ Альтернатива: заранее забронировать на сервисах вроде "Яндекс Путешествия".
Ошибка: рассчитывать обойти город за пару часов.
→ Последствие: не успеете попасть в музей или на экскурсию.
→ Альтернатива: планируйте минимум 6-8 часов.
|Плюсы
|Минусы
|Много исторических зданий
|Некоторые требуют реставрации
|Компактный маршрут
|Небольшое количество кафе
|Уютная атмосфера
|Ограниченный транспорт вечером
Как выбрать лучшее время для поездки?
Весна и начало осени — идеальные сезоны: меньше туристов и мягкая погода.
Сколько стоит провести день в Троицке?
Около 2000 ₽ с учётом дороги, питания и музеев.
Что купить на память?
Местный чай, сувениры с символикой города и репродукции старинных открыток.
Миф: Троицк — "вымирающий" город.
Правда: Хотя часть зданий требует ремонта, город активно реставрируется и развивается как туристический центр.
Миф: Здесь нечего делать кроме ярмарки.
Правда: Помимо купеческих домов, есть музеи, мосты и прогулочные зоны.
Миф: Всё интересное разрушено.
Правда: Более 50 исторических объектов сохранились и доступны для осмотра.
