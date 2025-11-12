Купеческий мираж на границе с Азией: куда отправиться, чтобы увидеть Россию XIX века

Эксперты отметили рост интереса к купеческому наследию — туристические гиды

8:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда-то Троицк был шумным перекрёстком торговых дорог, через который проходил Великий шёлковый путь. Город считался третьей ярмарочной столицей Российской империи — после Нижнего Новгорода и Ирбита. Сегодня он стал тише, но по его улицам всё ещё можно почувствовать дыхание купеческой эпохи.

Фото: Own work by Aleksandrs Čaičics, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пассаж Яушевых

Этот маршрут поможет провести день в Троицке так, чтобы увидеть самые интересные места и понять, почему сюда стоит приехать хотя бы раз в жизни.

Пассаж Яушевых: когда торговля была искусством

Начать прогулку удобнее всего от автобусной станции — оттуда до центра всего несколько минут. Первое, что стоит увидеть, — старинный Пассаж Яушевых на улице братьев Малышевых.

Братья Яушевы были известными уральскими купцами и промышленниками, разбогатевшими на торговле с Азией. Построенный ими пассаж в начале XX века стал настоящим символом модерна. Для своего времени это было почти чудо: внутри работал лифт, был телефон и электрическое освещение.

Торговые ряды занимали два нижних этажа, где продавали всё - от тканей и парфюма до чая и украшений. Третий этаж служил для служебных нужд.

После Революции здание потеряло роскошь: здесь были склад и заводской цех, а сегодня оно заброшено и ждёт реставрации. Но даже снаружи видно, каким величественным был пассаж, особенно для маленького провинциального города.

Яушевы занимались благотворительностью и оставили Троицку несколько зданий, без которых невозможно представить его архитектурный облик.

Гостиница Башкирова и дух старого модерна

В пяти минутах ходьбы — здание бывшей гостиницы Башкирова, сегодня известной как "Центральная". Она до сих пор принимает гостей и считается самой красивой в городе.

Построил её купец Гавриил Башкиров в 1909 году. По легенде, он поспорил на Нижегородской ярмарке, что в Троицке есть отель не хуже парижских. Чтобы не ударить в грязь лицом, купцу пришлось действительно построить роскошное здание.

Автором проекта был тот же архитектор, что и у пассажа Яушевых, поэтому гостиница выполнена в стиле модерн. На первом этаже теперь работает ресторан "Степной", где подают блюда русской кухни, а в холле висит портрет владельца.

Рядом стоит памятник уроженцу Троицка — знаменитому адвокату Фёдору Плевако. В 1905 году он вернулся сюда, чтобы защищать купца, обвинённого в мошенничестве.

Купца оправдали, и теперь на здании бывшего суда установлена памятная табличка — пусть и с ошибками в дате и названии.

Краеведческий музей: история в камне и стекле

Если пройти вниз по улице Климова, можно увидеть красивое здание бывшего Сибирского банка — сегодня это краеведческий музей. Когда-то здесь работали аптека и магазин одежды, а второй этаж занимал банк.

После недавней реставрации здание выглядит почти как век назад: сохранились старинные ворота и массивная дверь в хранилище. Внутри — коллекции предметов быта, купеческих нарядов и ярмарочных артефактов.

Билет стоит всего 100 ₽, и это одно из лучших мест, чтобы ощутить атмосферу дореволюционного города.

Медресе "Расулия": исламская школа с историей

Спустившись по улице Октябрьской, вы попадёте к медресе "Расулия" — одному из самых известных духовных учебных заведений XIX века. Оно было основано в 1872 году и принимало казахов, башкир и татар.

После революции здание использовали под техникум, но в 2018 году его восстановили, вернув первоначальный облик. Сегодня это не просто архитектурный памятник, а действующее учебное учреждение, куда вновь приезжают студенты из разных регионов.

Торговые ряды и Гостиный двор

На Центральной площади (раньше — Михайловской) располагалась знаменитая Троицкая ярмарка. Она длилась по четыре месяца, собирая торговцев со всей России и Востока.

Здесь продавали буквально всё: от скота до персидских ковров. Купцы строили торговые ряды на свои деньги, и они сохранились до наших дней. Даже металлические кольца для привязи лошадей остались на месте.

Рядом находится Гостиный двор, построенный в конце XIX века на средства богатых купцов — Яушевых, Башкирова, Осипова. Первый этаж занимали лавки, второй сдавался под жильё, а в 1912 году открыли синематограф "Прогресс". Сейчас в здании размещается филиал Челябинского университета.

Усадьба купца Осипова: живая история

На улице Октябрьской стоит восстановленная усадьба купца Осипова — редкий пример того, как может выглядеть отреставрированный купеческий дом.

Осипов участвовал в развитии городской торговли и финансировал строительство торговых рядов. Сегодня здесь проводят концерты, выставки и балы, а в музее купечества можно увидеть восстановленные интерьеры XIX века.

Водонапорная башня и прогулка по старому городу

От усадьбы до водонапорной башни на улице Гагарина — около десяти минут пешком. Построенная в 1927 году, она украшена неоготическими элементами и считается архитектурным символом города.

Внутрь попасть нельзя, но башня идеально завершает маршрут: рядом автостанция, откуда удобно уехать обратно. А если останется время, стоит прогуляться по окрестностям — здесь сохранились старые мечети, мельница и подвесной мост через реку Уй.

Таблица "Сравнение": что стоит увидеть

Объект Эпоха Современное использование Пассаж Яушевых Нач. XX в. Заброшен, под реставрацию Гостиница Башкирова 1909 г. Отель и ресторан Краеведческий музей XIX в. Действует Медресе "Расулия" 1872 г. Учебное заведение Торговые ряды XIX в. Частично сохранились Усадьба Осипова XIX в. Музей, культурный центр

Советы путешественникам

Город можно обойти за день, но если хотите остаться — бронируйте номер в гостинице "Центральная" или гостевом доме "На Советской". Удобнее всего добираться автобусом из Челябинска — 2,5 часа пути, билет около 740 ₽. На автомобиле дорога займёт менее двух часов, а из Екатеринбурга — около пяти. Поезда ходят из Челябинска, Екатеринбурга, Оренбурга и Тюмени.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ехать без брони — летом гостиницы бывают полными.

→ Последствие: придётся искать жильё поздно вечером.

→ Альтернатива: заранее забронировать на сервисах вроде "Яндекс Путешествия".

Ошибка: рассчитывать обойти город за пару часов.

→ Последствие: не успеете попасть в музей или на экскурсию.

→ Альтернатива: планируйте минимум 6-8 часов.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы Много исторических зданий Некоторые требуют реставрации Компактный маршрут Небольшое количество кафе Уютная атмосфера Ограниченный транспорт вечером

FAQ

Как выбрать лучшее время для поездки?

Весна и начало осени — идеальные сезоны: меньше туристов и мягкая погода.

Сколько стоит провести день в Троицке?

Около 2000 ₽ с учётом дороги, питания и музеев.

Что купить на память?

Местный чай, сувениры с символикой города и репродукции старинных открыток.

Мифы и правда

Миф: Троицк — "вымирающий" город.

Правда: Хотя часть зданий требует ремонта, город активно реставрируется и развивается как туристический центр.

Миф: Здесь нечего делать кроме ярмарки.

Правда: Помимо купеческих домов, есть музеи, мосты и прогулочные зоны.

Миф: Всё интересное разрушено.

Правда: Более 50 исторических объектов сохранились и доступны для осмотра.