Азия закружилась в новых красках: как Южная Корея собрала страны в один туристический калейдоскоп

Новый проект АТОР и НОТК объединил Южную Корею с Таиландом, Китаем и Японией

Путешествия по Азии становятся всё более разнообразными — теперь туры для россиян предлагают не просто визит в одну страну, а целый калейдоскоп впечатлений. Национальная организация туризма Кореи (НОТК) совместно с АТОР запустила проект "Азиатский калейдоскоп: откройте для себя Корею и её соседей", где Южная Корея объединяется с другими странами региона. Вместо конкуренции — сотрудничество, вместо выбора — объединение маршрутов.

Как появилась идея азиатских миксов

Ранее путешественники выбирали между Таиландом, Китаем или Японией. Теперь же ведущие туроператоры — Corona Travel, "Русский Экспресс", ПАКС, China Travel, ICS Travel Group, Space Travel и ВАНД — объединили свои усилия. Так родились маршруты, которые совмещают Южную Корею с другими азиатскими направлениями: Вьетнамом, Таиландом, Китаем, Малайзией и Японией.

Южная Корея + Вьетнам: контрасты мегаполиса и дельты

Новый маршрут от Space Travel объединяет энергию Сеула и умиротворение южновьетнамской Дельты Меконга. Путешественников ждут плавучие рынки, рисовые террасы и тропические плантации. Тур рассчитан на девять ночей и стоит около 430 тысяч рублей на двоих, без учёта перелётов.

Перелёт Москва — Сеул в ноябре обойдётся примерно в 41,6 тыс. рублей с одной пересадкой, столько же стоит перелёт Сеул — Хошимин. Более бюджетный вариант с пересадкой — 9,8 тыс. рублей, но и в пути придётся провести около девяти часов.

Южная Корея + Таиланд: Пхукет и Сеул в одном флаконе

Туроператор ПАКС предлагает программу на 12 ночей, где путешественники проведут восемь дней на Пхукете и четыре — в Сеуле. Программа включает экскурсии, знакомство с культурой и гастрономией Кореи, а также отдых у моря. Стоимость — 563,4 тыс. рублей на двоих с перелётами и экскурсиями.

Полет из Сеула на Пхукет занимает около 6 часов 45 минут. Дополнительно туристам нужно оформить разрешение K-ETA для въезда в Южную Корею (60 долларов США на человека).

Южная Корея + Китай: от Пекина до Хайнаня

Самое большое количество комбинированных туров разработано для направления Корея + Китай. Их можно приобрести у ПАКС, "ВАНД", China Travel и "Русского Экспресса".

Бюджетный вариант — программа Сеул-Пекин на пять ночей за 218,8 тыс. рублей на двоих. Перелёт Сеул-Пекин стоит всего 6,9 тыс. рублей, а лететь — около двух с половиной часов.

Самый дорогой маршрут объединяет Сеул, Сокчо, Кенджу, Пусан, а также Шанхай и Сучжоу. Он длится 13 ночей и стоит от 1,3 млн рублей. Ещё один популярный вариант — Сеул, Пусан, Шанхай, Ханчжоу и Пекин за 469,1 тыс. рублей на двоих.

Южная Корея + Малайзия: вкус тропиков и ритм мегаполиса

Туроператоры Corona Travel и ПАКС предложили необычные миксы:

Сеул, Пусан и Куала-Лумпур — от 446,5 тыс. рублей на двоих без перелёта.

Сеул, Борнео и Куала-Лумпур — от 724,2 тыс. рублей с перелётами.

Путешественники смогут увидеть столицу штата Сабах — Кота-Кинабалу, насладиться пляжами Борнео и познакомиться с азиатским мегаполисом Куала-Лумпур. Из Сеула до Малайзии лететь около семи часов.

Южная Корея + Япония: классика Восточной Азии

Тем, кто мечтает объединить два культурных мира, стоит обратить внимание на маршруты Корея + Япония.

У "Русского Экспресса" — насыщенный тур на 14 ночей: Токио, Фудзи, Киото, Сеул и Пусан за 1,3 млн рублей.

Corona Travel предлагает восьмидневный вариант — Токио, Камакура и Сеул, а ICS Travel Group — гибкие программы от 7 до 16 ночей.

Перелёт Сеул-Токио занимает 2 часа 25 минут и стоит от 14,8 тыс. рублей. Важно помнить, что для въезда в Японию россиянам требуется виза, оформляемая заранее в посольстве или консульстве.

FAQ

Нужно ли оформлять визы?

Да, для Японии — обязательна виза. Для Южной Кореи требуется электронное разрешение K-ETA.

Какие маршруты самые популярные?

Наибольшим спросом пользуются направления Корея + Таиланд и Корея + Китай, благодаря прямым перелётам и насыщенной экскурсионной программе.

Мифы и правда

Миф: комбинированные туры сложны в организации.

Правда: туроператоры берут на себя все перелёты и трансферы.

Миф: такие маршруты дороже обычных.

Правда: некоторые комби-туры обходятся дешевле двух отдельных поездок.

Миф: Азии хватает одного направления.

Правда: каждая страна раскрывает культуру региона с новой стороны.

Интересные факты

Туристы из России всё чаще выбирают осенне-зимние маршруты, чтобы избежать жары Юго-Восточной Азии. Программы с посещением дельты Меконга считаются самыми фотогеничными по отзывам путешественников.