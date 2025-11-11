Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты тюрьмы Форт-Дикс: как Пи Дидди проводит дни и почему нарушил правила
Как поливать орхидею зимой — совет ботаников
Пончики за 15 минут — пошаговый рецепт для аэрогриля
Известна причина осеннего дефицита витамина D
Автолюбители назвали модели с наибольшим числом поломок
Учёные открыли самый большой живой коралл на Земле
Андрей Фомин вспомнил, как Собчак сорвала свадьбу мечты
Эксперты назвали главные признаки скрытого дефицита железа
Игра в демократию: Запад меняет Зеленского, но не курс Украины

Гостиница среди грядок и виноградников: как Россия превращает фермы в туристические оазисы

Госдума одобрила закон о строительстве туробъектов на сельхозземлях
3:29
Туризм

В России делают очередной шаг к возрождению деревень и развитию внутреннего туризма. Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект, который разрешает возведение туристических объектов на землях сельскохозяйственного назначения. Нововведение призвано объединить аграрное производство и туризм, сделать село не только местом труда, но и привлекательным направлением отдыха.

Молодёжь на экскурсии на ферме
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Молодёжь на экскурсии на ферме

Суть законопроекта

Документ направлен на то, чтобы дать фермерам и виноделам законное право развивать туристическую инфраструктуру прямо на своих участках. Теперь можно будет строить и эксплуатировать нежилые здания, связанные с сельским туризмом, — например, дегустационные залы, гостевые дома или небольшие гостиницы. Всё это — без потери основного назначения земли.

"Все возводимые сооружения должны образовывать единый объект недвижимости вместе с основным производством вина и винограда", — пояснила первый замглавы Комитета по экономической политике Надежда Школкина.

По сути, речь идёт не о превращении сельхозземель в курортные зоны, а о создании "живых" туристических маршрутов вокруг виноградников и фермерских хозяйств.

Ограничения и условия

Чтобы новые возможности не привели к застройке аграрных территорий отелями и развлекательными центрами, закон устанавливает ряд строгих требований.

  1. Минимальная площадь виноградника — не менее 5000 квадратных метров.

  2. Максимальная высота построек — до трёх этажей.

  3. Общая площадь зданий — не более 0,5% от размера участка.

Зачем нужен закон

Россия обладает огромным потенциалом для развития сельского туризма. Винодельческие регионы Кубани, Крыма и Северного Кавказа уже становятся популярными направлениями для гастрономических путешествий. Новый законопроект открывает перед ними официальные возможности для объединения виноделия и гостеприимства.

Развитие агротуризма способно:

  • привлечь инвестиции в сельскую инфраструктуру;
  • создать новые рабочие места;
  • повысить привлекательность регионов;
  • укрепить локальные бренды и фермерские хозяйства.

Для туристов это шанс увидеть настоящую деревенскую жизнь, попробовать местное вино и продукты, узнать, как работает ферма.

Сравнение: сельский, винный и экологический туризм

Направление Цель Примеры
Сельский туризм Познакомить с традициями, бытом и ремёслами Проживание в усадьбах, фермерские ярмарки
Винный туризм Показать процесс виноделия и продегустировать продукцию Винные маршруты, дегустационные туры
Экотуризм Отдых без ущерба природе Походы, эко-глэмпинги, сельские кемпинги

FAQ

Можно ли строить гостиницу на любой сельхозземле? Нет, только при наличии виноградников и соблюдении установленных требований.

Какова максимальная площадь построек? Не более 0,5% от площади участка.

Будут ли дотации на развитие агротуризма? В ряде регионов предусмотрены гранты и программы поддержки для фермеров.

Что делать, если земля не винодельческая? Для других направлений сельского туризма готовятся отдельные инициативы.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Домашние животные
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Ботинки 60-х снова в моде: элегантность прошлого возвращается, превращая зиму 2026 в эпоху стиля
Красота и стиль
Ботинки 60-х снова в моде: элегантность прошлого возвращается, превращая зиму 2026 в эпоху стиля
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Популярное
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг

Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров. 

В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Холодец, который застывает всегда: хозяйки нашли замену желатину, о которой раньше молчали
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Последние материалы
Как поливать орхидею зимой — совет ботаников
Пончики за 15 минут — пошаговый рецепт для аэрогриля
Известна причина осеннего дефицита витамина D
Автолюбители назвали модели с наибольшим числом поломок
Учёные открыли самый большой живой коралл на Земле
Андрей Фомин вспомнил, как Собчак сорвала свадьбу мечты
Эксперты назвали главные признаки скрытого дефицита железа
Игра в демократию: Запад меняет Зеленского, но не курс Украины
Госдума одобрила закон о строительстве туробъектов на сельхозземлях
Освободили, но не оправдали: Саркози вышел на свободу после трёх недель за решёткой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.