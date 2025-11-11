Гостиница среди грядок и виноградников: как Россия превращает фермы в туристические оазисы

Госдума одобрила закон о строительстве туробъектов на сельхозземлях

В России делают очередной шаг к возрождению деревень и развитию внутреннего туризма. Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект, который разрешает возведение туристических объектов на землях сельскохозяйственного назначения. Нововведение призвано объединить аграрное производство и туризм, сделать село не только местом труда, но и привлекательным направлением отдыха.

Молодёжь на экскурсии на ферме

Суть законопроекта

Документ направлен на то, чтобы дать фермерам и виноделам законное право развивать туристическую инфраструктуру прямо на своих участках. Теперь можно будет строить и эксплуатировать нежилые здания, связанные с сельским туризмом, — например, дегустационные залы, гостевые дома или небольшие гостиницы. Всё это — без потери основного назначения земли.

"Все возводимые сооружения должны образовывать единый объект недвижимости вместе с основным производством вина и винограда", — пояснила первый замглавы Комитета по экономической политике Надежда Школкина.

По сути, речь идёт не о превращении сельхозземель в курортные зоны, а о создании "живых" туристических маршрутов вокруг виноградников и фермерских хозяйств.

Ограничения и условия

Чтобы новые возможности не привели к застройке аграрных территорий отелями и развлекательными центрами, закон устанавливает ряд строгих требований.

Минимальная площадь виноградника — не менее 5000 квадратных метров. Максимальная высота построек — до трёх этажей. Общая площадь зданий — не более 0,5% от размера участка.

Зачем нужен закон

Россия обладает огромным потенциалом для развития сельского туризма. Винодельческие регионы Кубани, Крыма и Северного Кавказа уже становятся популярными направлениями для гастрономических путешествий. Новый законопроект открывает перед ними официальные возможности для объединения виноделия и гостеприимства.

Развитие агротуризма способно:

привлечь инвестиции в сельскую инфраструктуру;

создать новые рабочие места;

повысить привлекательность регионов;

укрепить локальные бренды и фермерские хозяйства.

Для туристов это шанс увидеть настоящую деревенскую жизнь, попробовать местное вино и продукты, узнать, как работает ферма.

Сравнение: сельский, винный и экологический туризм

Направление Цель Примеры Сельский туризм Познакомить с традициями, бытом и ремёслами Проживание в усадьбах, фермерские ярмарки Винный туризм Показать процесс виноделия и продегустировать продукцию Винные маршруты, дегустационные туры Экотуризм Отдых без ущерба природе Походы, эко-глэмпинги, сельские кемпинги

FAQ

Можно ли строить гостиницу на любой сельхозземле? Нет, только при наличии виноградников и соблюдении установленных требований.

Какова максимальная площадь построек? Не более 0,5% от площади участка.

Будут ли дотации на развитие агротуризма? В ряде регионов предусмотрены гранты и программы поддержки для фермеров.

Что делать, если земля не винодельческая? Для других направлений сельского туризма готовятся отдельные инициативы.