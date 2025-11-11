Гостиница среди грядок и виноградников: как Россия превращает фермы в туристические оазисы

В России делают очередной шаг к возрождению деревень и развитию внутреннего туризма. Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект, который разрешает возведение туристических объектов на землях сельскохозяйственного назначения. Нововведение призвано объединить аграрное производство и туризм, сделать село не только местом труда, но и привлекательным направлением отдыха.
Документ направлен на то, чтобы дать фермерам и виноделам законное право развивать туристическую инфраструктуру прямо на своих участках. Теперь можно будет строить и эксплуатировать нежилые здания, связанные с сельским туризмом, — например, дегустационные залы, гостевые дома или небольшие гостиницы. Всё это — без потери основного назначения земли.
"Все возводимые сооружения должны образовывать единый объект недвижимости вместе с основным производством вина и винограда", — пояснила первый замглавы Комитета по экономической политике Надежда Школкина.
По сути, речь идёт не о превращении сельхозземель в курортные зоны, а о создании "живых" туристических маршрутов вокруг виноградников и фермерских хозяйств.
Чтобы новые возможности не привели к застройке аграрных территорий отелями и развлекательными центрами, закон устанавливает ряд строгих требований.
Минимальная площадь виноградника — не менее 5000 квадратных метров.
Максимальная высота построек — до трёх этажей.
Общая площадь зданий — не более 0,5% от размера участка.
Россия обладает огромным потенциалом для развития сельского туризма. Винодельческие регионы Кубани, Крыма и Северного Кавказа уже становятся популярными направлениями для гастрономических путешествий. Новый законопроект открывает перед ними официальные возможности для объединения виноделия и гостеприимства.
Развитие агротуризма способно:
Для туристов это шанс увидеть настоящую деревенскую жизнь, попробовать местное вино и продукты, узнать, как работает ферма.
|Направление
|Цель
|Примеры
|Сельский туризм
|Познакомить с традициями, бытом и ремёслами
|Проживание в усадьбах, фермерские ярмарки
|Винный туризм
|Показать процесс виноделия и продегустировать продукцию
|Винные маршруты, дегустационные туры
|Экотуризм
|Отдых без ущерба природе
|Походы, эко-глэмпинги, сельские кемпинги
Можно ли строить гостиницу на любой сельхозземле? Нет, только при наличии виноградников и соблюдении установленных требований.
Какова максимальная площадь построек? Не более 0,5% от площади участка.
Будут ли дотации на развитие агротуризма? В ряде регионов предусмотрены гранты и программы поддержки для фермеров.
Что делать, если земля не винодельческая? Для других направлений сельского туризма готовятся отдельные инициативы.
