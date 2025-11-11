Отпуск под угрозой: новые схемы мошенников, на которые ведутся даже опытные путешественники

Каждый год тысячи россиян планируют долгожданные отпуска, бронируют туры и авиабилеты, мечтая о новых впечатлениях. Но вместе с ростом интереса к путешествиям растёт и активность мошенников. Их уловки становятся всё изощрённее, а основная приманка — огромные, ничем не обоснованные скидки, обещания "секретных" маршрутов и эксклюзивных предложений.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Туристы на Шри-Ланке

Как работает схема обмана

Мошенники действуют просто: создают иллюзию редкого шанса и подталкивают к спонтанному решению. Предлагают "уникальные" туры с прямыми перелётами в страны, куда авиасообщение давно закрыто, обещают бронирование отелей по нереально низким ценам и просят внести оплату немедленно.

"Вам могут предлагать "секретные” прямые перелёты в санкционные страны, хотя авиасообщение с ними давно прекращено", — отметила организатор авторских туров, режиссёр и продюсер National Geographic Channel Алена Никольская.

Подобные предложения строятся на доверии. Мошенники тщательно маскируются под настоящие агентства, создают фейковые сайты, регистрируют домены на зарубежных серверах и даже оформляют страницы-клоны известных компаний, сообщает ИА RuNews24.ru.

Социальная инженерия: манипуляции и давление

Один из самых коварных инструментов обмана — психологическое давление. Злоумышленники искусственно создают ощущение спешки:

"скидка действует только час";

"осталось два последних места";

"если не оплатите сейчас — тур уйдёт другим".

Такое давление отключает рациональное мышление. Псевдо-менеджеры ведут себя профессионально: отвечают на вопросы, присылают поддельные договоры и ваучеры, демонстрируют "отзывы клиентов".

"Давление и искусственный дефицит — классические приёмы манипуляции", — подчеркнула Никольская.

Иногда аферисты доходят до псевдо-возвратов. Они представляются сотрудниками настоящего туроператора, обещают вернуть деньги быстрее или добавить бонус, но требуют реквизиты банковской карты и CVC-код.

Распространённые схемы мошенников

Фейковые сайты. Копии реальных туристических порталов с поддельными контактами и реквизитами. Поддельные аккаунты в соцсетях. Рассылки через взломанные страницы знакомых, чтобы предложение выглядело "надёжным". Псевдо-посредники за границей. Обещают оплатить отель в иностранной валюте или оформить карту за границей. После перевода денег исчезают. Ложные возвраты. "Сотрудник туроператора" просит данные карты для перечисления средств.

Как не попасться: советы шаг за шагом

Проверяйте регистрацию. Любой туроператор должен быть в Едином федеральном реестре на сайте Ростуризма. Уточняйте финансовые гарантии. Добросовестные компании указывают страховые обязательства и номер полиса. Не переходите по ссылкам. Вводите адрес турагентства вручную, избегайте сообщений и рассылок. Анализируйте сайт. Проверьте возраст домена через сервис Whois — если сайт создан недавно, это тревожный сигнал. Читайте договор. Обратите внимание на реквизиты, страхование и условия возврата. Отсутствие данных — повод отказаться от сделки. Не спешите. "Горящие туры" редко бывают по настоящим ценам. Убедитесь в достоверности предложения.

"Здоровый скептицизм — ваш главный союзник", — напоминает Никольская.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: бронировать тур через непроверенные сайты.

Последствие: потеря денег и невозможность вернуть оплату.

Альтернатива: используйте только официальные ресурсы или проверенные агентства с историей.

Ошибка: отправлять фото банковской карты.

Последствие: полный доступ мошенников к вашим средствам.

Альтернатива: предоставляйте только номер счёта для возвратов.

Ошибка: оплачивать "через посредников".

Последствие: потеря связи после перевода.

Альтернатива: платите напрямую туроператору по официальным реквизитам.

А что если вы уже стали жертвой

Первое — немедленно обратиться в полицию. Предоставьте все документы, переписку, чеки и реквизиты переводов. Чем быстрее подано заявление, тем выше шанс найти злоумышленников. Также стоит уведомить банк и заблокировать карту.

Однако, как отмечает эксперт, вернуть деньги удаётся редко. Поэтому главная защита — внимательность и осознанность при выборе туроператора.

Плюсы и минусы онлайн-бронирования

Онлайн-бронирование Плюсы Минусы Через официальные платформы Удобство, прозрачность, быстрые подтверждения Возможны комиссии и медленная поддержка Через соцсети или посредников Привлекательные скидки Риск мошенничества, отсутствие гарантий

Часто задаваемые вопросы

Как проверить подлинность турагентства?

Зайдите на сайт Ростуризма, найдите раздел "Реестр туроператоров" и убедитесь, что компания указана в списке.

Можно ли доверять рекламе в соцсетях?

Нет, если ссылка ведёт на новый или подозрительный сайт. Проверяйте домен, отзывы и наличие контактных данных.

Что делать, если оплатил тур, а документы не прислали?

Сразу же обращайтесь в банк, чтобы попытаться отменить транзакцию, и подавайте заявление в полицию с описанием ситуации.

Мифы и правда

Миф: большие скидки всегда означают акцию.

Правда: чаще это уловка для быстрой оплаты без проверки.

Миф: мошенников легко отличить по плохому сайту.

Правда: современные фальшивки могут выглядеть профессионально.

Миф: если оплатить картой, деньги вернут.

Правда: возврат возможен только при доказательствах обмана и не всегда успешен.