Отпуск под угрозой: новые схемы мошенников, на которые ведутся даже опытные путешественники

Каждый год тысячи россиян планируют долгожданные отпуска, бронируют туры и авиабилеты, мечтая о новых впечатлениях. Но вместе с ростом интереса к путешествиям растёт и активность мошенников. Их уловки становятся всё изощрённее, а основная приманка — огромные, ничем не обоснованные скидки, обещания "секретных" маршрутов и эксклюзивных предложений.
Мошенники действуют просто: создают иллюзию редкого шанса и подталкивают к спонтанному решению. Предлагают "уникальные" туры с прямыми перелётами в страны, куда авиасообщение давно закрыто, обещают бронирование отелей по нереально низким ценам и просят внести оплату немедленно.
"Вам могут предлагать "секретные” прямые перелёты в санкционные страны, хотя авиасообщение с ними давно прекращено", — отметила организатор авторских туров, режиссёр и продюсер National Geographic Channel Алена Никольская.
Подобные предложения строятся на доверии. Мошенники тщательно маскируются под настоящие агентства, создают фейковые сайты, регистрируют домены на зарубежных серверах и даже оформляют страницы-клоны известных компаний, сообщает ИА RuNews24.ru.
Один из самых коварных инструментов обмана — психологическое давление. Злоумышленники искусственно создают ощущение спешки:
Такое давление отключает рациональное мышление. Псевдо-менеджеры ведут себя профессионально: отвечают на вопросы, присылают поддельные договоры и ваучеры, демонстрируют "отзывы клиентов".
"Давление и искусственный дефицит — классические приёмы манипуляции", — подчеркнула Никольская.
Иногда аферисты доходят до псевдо-возвратов. Они представляются сотрудниками настоящего туроператора, обещают вернуть деньги быстрее или добавить бонус, но требуют реквизиты банковской карты и CVC-код.
Фейковые сайты. Копии реальных туристических порталов с поддельными контактами и реквизитами.
Поддельные аккаунты в соцсетях. Рассылки через взломанные страницы знакомых, чтобы предложение выглядело "надёжным".
Псевдо-посредники за границей. Обещают оплатить отель в иностранной валюте или оформить карту за границей. После перевода денег исчезают.
Ложные возвраты. "Сотрудник туроператора" просит данные карты для перечисления средств.
Проверяйте регистрацию. Любой туроператор должен быть в Едином федеральном реестре на сайте Ростуризма.
Уточняйте финансовые гарантии. Добросовестные компании указывают страховые обязательства и номер полиса.
Не переходите по ссылкам. Вводите адрес турагентства вручную, избегайте сообщений и рассылок.
Анализируйте сайт. Проверьте возраст домена через сервис Whois — если сайт создан недавно, это тревожный сигнал.
Читайте договор. Обратите внимание на реквизиты, страхование и условия возврата. Отсутствие данных — повод отказаться от сделки.
Не спешите. "Горящие туры" редко бывают по настоящим ценам. Убедитесь в достоверности предложения.
"Здоровый скептицизм — ваш главный союзник", — напоминает Никольская.
Ошибка: бронировать тур через непроверенные сайты.
Последствие: потеря денег и невозможность вернуть оплату.
Альтернатива: используйте только официальные ресурсы или проверенные агентства с историей.
Ошибка: отправлять фото банковской карты.
Последствие: полный доступ мошенников к вашим средствам.
Альтернатива: предоставляйте только номер счёта для возвратов.
Ошибка: оплачивать "через посредников".
Последствие: потеря связи после перевода.
Альтернатива: платите напрямую туроператору по официальным реквизитам.
Первое — немедленно обратиться в полицию. Предоставьте все документы, переписку, чеки и реквизиты переводов. Чем быстрее подано заявление, тем выше шанс найти злоумышленников. Также стоит уведомить банк и заблокировать карту.
Однако, как отмечает эксперт, вернуть деньги удаётся редко. Поэтому главная защита — внимательность и осознанность при выборе туроператора.
|Онлайн-бронирование
|Плюсы
|Минусы
|Через официальные платформы
|Удобство, прозрачность, быстрые подтверждения
|Возможны комиссии и медленная поддержка
|Через соцсети или посредников
|Привлекательные скидки
|Риск мошенничества, отсутствие гарантий
Как проверить подлинность турагентства?
Зайдите на сайт Ростуризма, найдите раздел "Реестр туроператоров" и убедитесь, что компания указана в списке.
Можно ли доверять рекламе в соцсетях?
Нет, если ссылка ведёт на новый или подозрительный сайт. Проверяйте домен, отзывы и наличие контактных данных.
Что делать, если оплатил тур, а документы не прислали?
Сразу же обращайтесь в банк, чтобы попытаться отменить транзакцию, и подавайте заявление в полицию с описанием ситуации.
Миф: большие скидки всегда означают акцию.
Правда: чаще это уловка для быстрой оплаты без проверки.
Миф: мошенников легко отличить по плохому сайту.
Правда: современные фальшивки могут выглядеть профессионально.
Миф: если оплатить картой, деньги вернут.
Правда: возврат возможен только при доказательствах обмана и не всегда успешен.
