Пока российские рейсы забиты под завязку, китайские распродают небо: что скрыто в дешёвых билетах

Туризм

Путешествия в Азию традиционно остаются популярными среди россиян, особенно когда за окном конец ноября, выпал первый устойчивый снег и холода начинают преследовать буквально на каждом шагу. В такие моменты мысль о тёплом вечере в Чэнду, прогулке по набережной Гуанчжоу или чашке дымящегося чая в харбине манит куда сильнее.

Покупка билета в аэропорту
Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка билета в аэропорту

На фоне сезонного интереса многие замечают: перелёты китайских авиакомпаний нередко оказываются дешевле, чем предложения российских перевозчиков. Разобраться в этом ценовом парадоксе попытались эксперты авиаотрасли.

"Скорее всего, разница в цене может быть связана с тем, что просто наши авиакомпании стараются продать билеты в розницу, а рейсы все заполнены. В то же время у китайских авиакомпаний есть больше возможностей по наращиванию количества самолетов на данном направлении. Соответственно, они могут продавать билеты со скидкой", — сказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Схема проста: российские перевозчики не располагают таким же объёмом флота, чтобы гибко увеличивать частоту рейсов. Если места заполняются быстро, то снижать стоимость им попросту незачем. При этом китайские компании способны оперативно добавлять борта на популярное направление и таким образом варьировать цены.

Базовые факты о структуре цен

Российские туроператоры часто работают не с розничными ценами, а с блоками мест или целыми чартерами. Для них итоговая стоимость отличается от той, что видит обычный путешественник. Китайские же авиакомпании чаще выводят на рынок больше «гибких» тарифов, а благодаря широкому флоту легче устраивают сезонные скидки и распродажи.

Когда спрос растёт, у российских компаний попросту нет возможности нарастить предложение, поэтому билеты разлетаются в привычном ценовом диапазоне. Впрочем, всё меняется, когда направление перестаёт быть востребованным. Об этом напоминает эксперт.

"Если бы билеты у наших авиакомпаний были бы не проданы, то есть не востребованы, то тогда они продавались бы дешевле, потому что не выгодно летать пустыми", — отметил эксперт.

Советы шаг за шагом: как сэкономить на перелёте в Китай

  1. Используйте метапоисковики. Например, агрегаторы с гибкими датами часто показывают промо-тарифы именно китайских перевозчиков.

  2. Ищите билеты на 2–3 месяца вперёд. Китайские авиалинии заранее запускают акции.

  3. Комбинируйте город вылета. Иногда перелёт через Хабаровск или Владивосток существенно дешевле прямых маршрутов из центральных регионов.

  4. Следите за багажными правилами. Некоторые компании предлагают дешёвые «лайт-тарифы».

  5. Покупайте в «несезон». С конца ноября особенно приятно улететь в тёплые города, и многие перевозчики запускают на это время скидки.

А что если…

…купить билет в Китай прямо в конце ноября?
Тогда можно попасть в уникальный сезон — сухой и солнечный. В Пекине комфортные прогулки по Саньлитуну, в Чунцине — паровые горячие источники против московских морозов, а в южных провинциях тепло настолько, что ряды уличных чайных снова заполняются по вечерам.

Кроме того, зимние акции авиакомпаний как раз стартуют до Нового года.

Плюсы и минусы выбора китайского перевозчика

Плюсы Минусы
Более доступные тарифы Возможные длинные стыковки
Частые акции Ограниченный выбор блюд на борту
Новый флот Не всегда привычный уровень сервиса
Много направлений в Китае Иногда сложнее вернуть билеты

FAQ

Как выбрать самый выгодный тариф?
Сравните предложения минимум трёх перевозчиков и установите трекер цен.

Что лучше: прямой рейс или стыковка?
Если важна экономия, выбирайте стыковку. Если комфорт — берите прямой рейс, особенно в сильные морозы.

Мифы и правда

Миф: китайские билеты дешевле, потому что ниже качество обслуживания.
Правда: скидки связаны прежде всего с возможностью гибко наращивать флот и регулировать загрузку рейсов.

Миф: у китайских перевозчиков нет выгодных акций.
Правда: акции выходят регулярно, особенно при открытии новых маршрутов.

Интересный факт

  • В некоторых китайских аэропортах предлагают бесплатные экскурсии для пассажиров с долгой пересадкой.

Исторический контекст

  1. Первые регулярные маршруты между Россией и Китаем появились ещё в 1950-х годах.

  2. После 2010-х спрос резко вырос благодаря деловым поездкам и туризму.

  3. С 2020-х Китай активно расширяет парк авиакомпаний, делая перелёты более доступными.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
