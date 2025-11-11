Смотреть не только на море, но и на звёзды: Приамурье создаёт свою столицу научного туризма

7:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Приамурье делает заметную ставку на новый для себя формат путешествий — научно-популярный туризм. Регион вошёл в федеральный проектный акселератор, несколько месяцев команды отрабатывали задания, изучали лучшие практики и в итоге подготовили дорожную карту до 2030 года.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Запуск ракеты

В ней — более 30 шагов: от создания реестра объектов до развития экскурсионных программ на космодроме, в заповедниках и на крупных газохимических предприятиях.

Что уже известно о планах до 2030 года

Главная цель — собрать воедино и "упаковать" те объекты, которые уже есть в Амурской области, сделать их доступными для туристов и понятными для туроператоров. На 2026 год намечен важный рубеж: появится региональный реестр объектов научно-популярного туризма, открытых для посещения.

В него планируют включить сразу несколько направлений:

• космическое;

• палеонтологическое;

• газохимическое;

• экологическое.

Фактически речь идёт о том, чтобы превратить Приамурье в "живую учебную площадку" — где школьники, студенты и взрослые увидят своими глазами запуск ракеты, следы динозавров, работу современных газохимических комплексов и редкие природные территории.

Основные направления: что попадёт в реестр

Космическое направление

В перечень объектов должны войти:

• космодром Восточный;

• музеи города Циолковский;

• музеи вузов Благовещенска, связанные с космонавтикой и инженерными специальностями.

Это логичное развитие уже существующего интереса: Восточный давно воспринимается как визитная карточка региона, но до полноценного "космического турпродукта" ещё нужно дойти — продумать маршруты, безопасность, формат лекций и демонстраций.

Палеонтологическое направление

Здесь опорными точками станут:

• местонахождения динозавров на территории области;

• палеонтологический музей;

• интерактивный динопарк, открытие которого запланировано на следующий год.

Детям и семьям это направление особенно понятно: "живые динозавры" в формате фигур, экспозиций и маршрутов по реальным местам находок хорошо ложатся в образовательные туры, школьные каникулы и семейные поездки.

Газохимическое направление

Сюда включают крупные промышленные объекты:

• Амурский газохимический комплекс;

• Амурский газоперерабатывающий завод.

Это формат промышленного туризма с научным акцентом: экскурсии по объектам, рассказы о переработке газа, технологиях, экологии производства, современных профессиях.

Экологическое направление

Природный блок представят:

• Ботанический сад;

• Муравьёвский парк;

• Норский заповедник.

Здесь упор делается на экотропы, наблюдение за птицами и животными, ботанические коллекции, лекции по сохранению природы и климату.

Как регион может развивать научно-популярный туризм: пошагово

1. Сбор и систематизация объектов

• сформировать реестр площадок, реально готовых к приёму гостей (экскурсионные маршруты, безопасность, пропускной режим);

• описать каждый объект понятным языком — что это, чем интересно, какие есть программы.

2. Создание турпродуктов

• объединить объекты в готовые маршруты: "космос + город", "динозавры + музей", "промышленность + экология";

• прописать длительность, логистику, стоимость, возможность включения питания, страховки, проживания.

3. Работа с инфраструктурой

• адаптировать подъездные пути и парковки;

• продумать информационные таблички, указатели, базовые сервисы (туалеты, точки питания, места отдыха);

• предусмотреть программы для детей, людей старшего возраста, организованных групп.

4. Подготовка кадров

• обучить гидов и экскурсоводов работе с научно-популярным контентом;

• вовлечь преподавателей вузов и школ в создание экскурсий;

• наладить взаимодействие с предприятиями и заповедниками.

5. Продвижение

• создать раздел о научно-популярном туризме на региональных туристических порталах;

• работать с туроператорами, школьными турагентствами, вузами;

• продвигать направление через фестивали науки, форумы, образовательные проекты.

Мифы и правда о научно-популярном туризме

Миф: это скучно и похоже на школьную экскурсию.

Правда: современные программы делают упор на интерактив — симуляторы, мастер-классы, квесты, экскурсии с учёными и практиками.

Миф: промышленные и космические объекты всегда закрыты для обычных людей.

Правда: многие предприятия и космодромы по всему миру открывают часть инфраструктуры для организованных туров, соблюдая при этом режим безопасности.

Миф: научно-популярный туризм интересен только школьникам.

Правда: взрослые аудитории, корпоративные группы и "туристы-энтузиасты" с интересом ездят на промтуры, в технопарки, научные центры и заповедники.

Три интересных факта о Приамурье и научном туризме

Космодром Восточный — один из самых молодых космических портов в мире, и вокруг него уже формируются свои традиции наблюдения за стартами и тематических экскурсий. Палеонтологические находки в регионе позволяют рассказывать о динозаврах не абстрактно, а показывать реальные места раскопок и материалы музея. Амурский газохимический комплекс и газоперерабатывающий завод могут стать площадками для профориентации: будущие инженеры, технологи и экологи увидят живую промышленность, а не только учебники.

Исторический контекст: от "края строек" к "краю науки и космоса"

Приамурье традиционно ассоциировалось с освоением Дальнего Востока, крупными стройками, приграничным положением и сельским хозяйством. Появление космодрома Восточный, развитие газохимических проектов, активизация работы заповедников и научных центров постепенно меняют образ региона.

Участие в федеральном проектном акселераторе по научно-популярному туризму — логичный шаг в этой эволюции. Теперь задача — не только строить и открывать, но и показывать: рассказывать, как работает современная наука и промышленность "на краю страны", и делать это интересно, безопасно и доступно для самых разных гостей.

FAQ

Кто сможет посещать объекты научно-популярного туризма в Приамурье?

Ориентир — широкий: школьники, студенты, семьи, профильные специалисты, корпоративные группы. Часть объектов (особенно промышленные) будет открыта по предварительной заявке или только в составе организованных туров.

Когда появится официальный реестр объектов?

Плановый срок — 2026 год. Но многие площадки уже работают и принимают экскурсии: музеи, ботанический сад, заповедники, некоторые промышленные объекты в формате пилотных туров.

Можно ли будет совместить несколько направлений в одной поездке?

Да, именно для этого и формируется дорожная карта: чтобы туроператоры могли предлагать комбинированные маршруты вроде "космос + наука + природа" или "динозавры + экотропы".