Не только для своих: как Новороссийск превращается в China Friendly-направление

Новороссийск постепенно перестаёт быть исключительно "своим" курортом для россиян и прицельно готовится принимать больше иностранцев, прежде всего гостей из Китая.
Для этого город переводит свои сервисы на иностранные языки, адаптирует отели под программу China Friendly и продумывает навигацию так, чтобы туристу без русского было комфортно ориентироваться и на набережной, и в центре.
По данным городского управления курортов и туризма, в 2024 году Краснодарский край посетили около 154 тысяч иностранных гостей, а по России в целом зафиксировано более 1 млн туристов из Китая. Пока Новороссийск не входит в список самых популярных направлений для китайских путешественников — они чаще выбирают Москву, Санкт-Петербург или Сочи.
Но город явно не собирается оставаться в стороне. В администрации поставили задачу: увеличить узнаваемость Новороссийска за рубежом за счёт цифровых сервисов, языковой адаптации и участия в международных программах гостеприимства.
Уже переведён туристический портал Новороссийска на английский и китайский языки, а дорабатывается и аудиогид "Эхо Новороссийска", который рассказывает о значимых точках набережной и исторических объектах. Параллельно один из отелей готовится получить статус China Friendly — это особый сертификат, подтверждающий, что гостиница адаптирована под потребности китайских гостей: от сервиса до питания.
Перевод туристического портала — базовый инструмент. Иностранный путешественник сначала ищет информацию онлайн: что посмотреть, как добраться, какие есть отели, нужна ли виза, сколько стоит трансфер и страховка.
Важно не просто перевести главную страницу, а адаптировать:
• разделы о достопримечательностях;
• расписания событий и фестивалей;
• информацию об общественном транспорте;
• ссылки на сервисы бронирования отелей и экскурсионных туров.
Следующий уровень — понятные указатели:
• трёхъязычные таблички на улицах и в местах массового посещения;
• схемы маршрутов по набережной и центру города;
• QR-коды, ведущие на страницы аудиогида или описаний объектов.
Это особенно актуально для самостоятельных туристов, которые не покупают пакетный тур и не пользуются услугами гида.
Участие отелей в программе China Friendly — это не просто табличка у ресепшена. Обычно туда входит:
• меню с переводом на китайский;
• возможность оплаты удобными для китайцев способами (например, поддержка международных платёжных систем);
• адаптация завтрака (рис, горячие блюда, зелёный чай и т. д.);
• базовый набор печатных материалов на китайском: карта города, памятка по безопасности, информация о медстраховке.
Для устойчивого потока интуристов нужны:
• экскурсии на английском и китайском;
• аудиогиды в музеях и мемориалах;
• подготовленные гиды, умеющие работать с группами из Китая (особенности культуры, ожидания по сервису).
Если Новороссийск станет более заметным для туристов из Китая и других стран, это подтянет за собой:
• рост загрузки отелей и малых средств размещения;
• спрос на новые экскурсионные форматы: морские прогулки, винные туры, военно-исторические маршруты;
• развитие сопутствующих услуг — прокат авто, такси, туристическая страховка, гастрономические туры.
Но одновременно придётся заранее думать о балансе: как сохранить комфорт для местных жителей, не перегрузить набережную и инфраструктуру, не попасть в классическую проблему "перетуризма".
Миф: China Friendly — это только про табличку на ресепшене.
Правда: в реальности это комплекс требований — питание, сервис, информация, подготовка сотрудников, иногда даже оформление номеров.
Миф: иностранный туризм "отберёт" город у местных.
Правда: при грамотном планировании развитие туризма приносит доход местному бизнесу — от отелей и кафе до транспорта и сувенирных лавок, а инфраструктура улучшается и для жителей.
Миф: достаточно перевести пару страниц сайта, и туристы сами поедут.
Правда: без нормальной логистики, понятной навигации и подготовленных отелей иностранный поток не станет стабильным. Перевод — это только первый шаг.
Новороссийск исторически — крупный порт и промышленный центр. Долгое время город ассоциировался прежде всего с морским грузопотоком, цементными заводами и героической военной историей.
Туристический разворот начался относительно недавно, когда внимание переключилось на:
городскую набережную и вид на Цемесскую бухту;
военно-историческое наследие и мемориалы;
близость к винодельческим зонам Краснодарского края;
возможность совмещать морской отдых, экскурсии и деловые поездки.
Сейчас Новороссийск делает следующий шаг — от внутреннего туризма к более заметному присутствию на международной карте путешествий. Перевод портала, аудиогида, участие в China Friendly и внедрение трёхъязычной навигации — логичное продолжение этой эволюции, в которой выигрывают и туристы, и местный бизнес.
Уже сейчас можно пользоваться туристическим порталом Новороссийска на английском и китайском, найти гида на нескольких языках и вскоре — прослушать аудиогид по набережной на английском.
Это сигнал туристу и туроператору, что отель адаптирован под китайский рынок: есть персонал, понимающий специфику запросов, адаптированная кухня, информационные материалы на китайском и более комфортные условия проживания.
Нет, можно приехать самостоятельно: забронировать отель через онлайн-сервисы, воспользоваться туристическим порталом, аудиогидом и локальными экскурсиями. Программа China Friendly и мультиязычная навигация как раз упрощают такую самостоятельную поездку.
