Липецкая Земля обрела лицо: кто такой Липыч и почему в него легко влюбиться

4:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Липецкой области выбрали нового персонажа, который будет представлять регион на туристических площадках и в бренд-мерче. Конкурс "Маскот Липецкой Земли" собрал десятки участников, но победителем стал Артём Зелюкин со своим героем по имени Липыч. Этот добродушный персонаж теперь станет лицом туристического бренда региона и новым символом гостеприимства Липецкой области.

Как выбирали нового героя

Организатор конкурса — Центр туризма "Липецкая Земля" — объявил старт в начале октября. Участникам нужно было придумать не только визуальный образ, но и яркий слоган, отражающий дух края. Жюри оценивало оригинальность, связь с историей и природой региона, а также креативность и запоминаемость.

"Центр туризма "Липецкая Земля" получил десятки ярких, смелых и креативных идей для фирменного персонажа и слогана региона. Спасибо каждому, кто откликнулся и вложил в работу частичку своей души и любви к Липецкой области", — сообщили организаторы конкурса.

Первое место занял Артём Зелюкин с персонажем Липыч, второе место досталось Тимофею Кирсанову за "Капельку минеральной воды", а третье — Сане Соколу, автору "Липуни".

Почему именно Липыч

Новый герой вобрал в себя всё, с чем ассоциируется Липецкая область: липовые рощи, чистая вода, уют и гостеприимство. По задумке автора, Липыч — доброжелательный и немного озорной персонаж, который любит природу, путешествия и тепло домашнего общения. Он олицетворяет то, чем гордится регион: природные источники, минеральные воды, мягкий климат и богатую историю.

"Липыч — это воплощение нашего края: простой, открытый и добрый", — отметил автор проекта Артём Зелюкин.

Как будут использовать персонажа

Новый символ региона не останется только на бумаге. Его планируют разместить:

на рекламных баннерах вдоль трассы "Дон";

на дорожных знаках у туристических маршрутов;

в сувенирной продукции и молодёжном мерче;

в социальных сетях и промо-акциях региона.

Такой подход уже доказал эффективность в других регионах России. Например, хомлины Калининграда и грибы с глазами Рязани стали популярными не только у туристов, но и среди местных жителей.

Сравнение: региональные маскоты России

Регион Маскот Особенности Роль в продвижении Калининград Хомлин Маленький домовой, символ доброты Туристический символ и сувенир Рязань Гриб с глазами Комичный и запоминающийся образ Привлекает молодёжь Липецкая область Липыч Олицетворяет природу и гостеприимство Новый бренд региона

Сравнение показывает: все успешные маскоты объединяет узнаваемость и эмоциональная связь с местом.

Как создать идеального персонажа региона

Изучить культурные и природные особенности территории. Найти элемент, который вызывает улыбку и ассоциируется с родным краем. Придумать имя, которое легко запомнить. Добавить немного юмора и доброжелательности. Создать универсальный визуальный образ, пригодный для мерча и рекламы.

А что если Липыч станет героем комиксов

Организаторы не исключают, что в будущем Липыч может "ожить" в мультфильмах, детских книгах и мобильных приложениях. Персонаж может стать проводником по Липецкой Земле, рассказывая детям о природных парках, источниках и достопримечательностях.

FAQ

Как можно увидеть Липыча?

Первые изображения персонажа появятся на официальных страницах Центра туризма и в городском мерче уже зимой.

Можно ли купить сувениры с новым маскотом?

Да, планируется выпуск футболок, значков, кружек и фигурок.

Будут ли новые конкурсы для дизайнеров?

Организаторы заявили, что планируют сделать конкурс ежегодным и развивать бренд региона.

Мифы и правда

Миф: маскоты нужны только для детей.

Правда: они помогают формировать позитивный имидж региона для всех возрастов.

Миф: придумать персонажа просто.

Правда: за удачным образом стоят исследования, дизайнерская работа и идея.

Миф: один персонаж не повлияет на туризм.

Правда: удачный маскот способен стать визитной карточкой региона.