Липецкая Земля обрела лицо: кто такой Липыч и почему в него легко влюбиться

В Липецкой области выбрали нового персонажа, который будет представлять регион на туристических площадках и в бренд-мерче. Конкурс "Маскот Липецкой Земли" собрал десятки участников, но победителем стал Артём Зелюкин со своим героем по имени Липыч. Этот добродушный персонаж теперь станет лицом туристического бренда региона и новым символом гостеприимства Липецкой области.
Организатор конкурса — Центр туризма "Липецкая Земля" — объявил старт в начале октября. Участникам нужно было придумать не только визуальный образ, но и яркий слоган, отражающий дух края. Жюри оценивало оригинальность, связь с историей и природой региона, а также креативность и запоминаемость.
"Центр туризма "Липецкая Земля" получил десятки ярких, смелых и креативных идей для фирменного персонажа и слогана региона. Спасибо каждому, кто откликнулся и вложил в работу частичку своей души и любви к Липецкой области", — сообщили организаторы конкурса.
Первое место занял Артём Зелюкин с персонажем Липыч, второе место досталось Тимофею Кирсанову за "Капельку минеральной воды", а третье — Сане Соколу, автору "Липуни".
Новый герой вобрал в себя всё, с чем ассоциируется Липецкая область: липовые рощи, чистая вода, уют и гостеприимство. По задумке автора, Липыч — доброжелательный и немного озорной персонаж, который любит природу, путешествия и тепло домашнего общения. Он олицетворяет то, чем гордится регион: природные источники, минеральные воды, мягкий климат и богатую историю.
"Липыч — это воплощение нашего края: простой, открытый и добрый", — отметил автор проекта Артём Зелюкин.
Новый символ региона не останется только на бумаге. Его планируют разместить:
Такой подход уже доказал эффективность в других регионах России. Например, хомлины Калининграда и грибы с глазами Рязани стали популярными не только у туристов, но и среди местных жителей.
|Регион
|Маскот
|Особенности
|Роль в продвижении
|Калининград
|Хомлин
|Маленький домовой, символ доброты
|Туристический символ и сувенир
|Рязань
|Гриб с глазами
|Комичный и запоминающийся образ
|Привлекает молодёжь
|Липецкая область
|Липыч
|Олицетворяет природу и гостеприимство
|Новый бренд региона
Сравнение показывает: все успешные маскоты объединяет узнаваемость и эмоциональная связь с местом.
Изучить культурные и природные особенности территории.
Найти элемент, который вызывает улыбку и ассоциируется с родным краем.
Придумать имя, которое легко запомнить.
Добавить немного юмора и доброжелательности.
Создать универсальный визуальный образ, пригодный для мерча и рекламы.
Организаторы не исключают, что в будущем Липыч может "ожить" в мультфильмах, детских книгах и мобильных приложениях. Персонаж может стать проводником по Липецкой Земле, рассказывая детям о природных парках, источниках и достопримечательностях.
Как можно увидеть Липыча?
Первые изображения персонажа появятся на официальных страницах Центра туризма и в городском мерче уже зимой.
Можно ли купить сувениры с новым маскотом?
Да, планируется выпуск футболок, значков, кружек и фигурок.
Будут ли новые конкурсы для дизайнеров?
Организаторы заявили, что планируют сделать конкурс ежегодным и развивать бренд региона.
Миф: маскоты нужны только для детей.
Правда: они помогают формировать позитивный имидж региона для всех возрастов.
Миф: придумать персонажа просто.
Правда: за удачным образом стоят исследования, дизайнерская работа и идея.
Миф: один персонаж не повлияет на туризм.
Правда: удачный маскот способен стать визитной карточкой региона.
