Мрамор — вместо моря, эпитафии — вместо экскурсий: как кладбища вошли в маршруты богатых туристов

Т2: растёт интерес иностранцев к кладбищам России
3:48
Туризм

Путешественники с высоким достатком всё чаще включают в свои маршруты визиты на российские кладбища. Мемориальный туризм, ещё недавно считавшийся нишевым направлением, превращается в любопытный феномен. Аналитики оператора связи Т2 отмечают, что иностранцы из стран СНГ, Турции, Мьянмы, Швеции, Китая и США особенно часто выбирают Троекуровское, Волковское и Смоленское кладбища. На эти три места приходится более половины всех экскурсий подобного рода.

Кладбище в Санкт-Петербурге
Фото: commons.wikimedia.org by 13243546A, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кладбище в Санкт-Петербурге

Мемориальный туризм как новая форма путешествий

Интерес к старинным некрополям России растёт с каждым годом. Туристы стремятся увидеть захоронения выдающихся деятелей культуры, науки и политики, а также оценить архитектуру памятников и атмосферу ушедших эпох. Экскурсии на кладбища Москвы и Санкт-Петербурга давно перестали быть чем-то экзотическим. Теперь они входят в официальные туристические маршруты и проводятся профессиональными гидами.

Особую привлекательность для путешественников представляют Троекуровское кладбище в Москве и Волковское с Смоленским в Санкт-Петербурге — места, где покоятся многие известные личности. По данным аналитиков, именно здесь фиксируется 63% всех посещений иностранцами, интересующимися мемориальными практиками.

Кто выбирает некропольные экскурсии

Согласно исследованию Т2, наибольшую активность проявляют иностранцы среднего возраста с высоким уровнем дохода. Туристы из обеспеченных слоёв предпочитают более дорогие программы, включая частные туры и тематические маршруты. Их интерес не ограничивается известными фамилиями — многих привлекает символика, история и эстетика старинных кладбищ.

Чем выше доход туриста, тем чаще он выбирает подобный формат путешествий. Исследователи связывают это с тем, что экскурсии по некрополям требуют не только финансовых затрат, но и определённой культурной мотивации. Люди с меньшими доходами, как правило, ориентируются на классические туристические маршруты — музеи, храмы и природные достопримечательности.

География и динамика интереса

С 2023 года российские кладбища посетили гости из 153 стран мира. Помимо традиционных путешественников из Европы и Азии, сюда приезжают граждане Кувейта, Самоа, Чили и Новой Зеландии. Особенно активными остаются туристы из Турции, Мьянмы, Швеции, Китая и США.

Возрастная категория также достаточно стабильна: чаще всего некрополи посещают люди от 35 до 44 лет, при этом мужчин среди них почти вдвое больше, чем женщин. По наблюдениям аналитиков, пик интереса пришёлся на июль 2025 года, а уже к сентябрю число экскурсий сократилось примерно на четверть.

Новое прочтение культурной памяти

Для многих иностранцев подобные туры становятся способом осмыслить российскую историю через судьбы её выдающихся представителей. Мемориальные маршруты всё чаще включают элементы документального повествования и театрализованные экскурсии. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы этот сегмент туризма продолжит развиваться, а количество посетителей увеличится за счёт культурных путешественников и исследователей.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
