Мрамор — вместо моря, эпитафии — вместо экскурсий: как кладбища вошли в маршруты богатых туристов

Путешественники с высоким достатком всё чаще включают в свои маршруты визиты на российские кладбища. Мемориальный туризм, ещё недавно считавшийся нишевым направлением, превращается в любопытный феномен. Аналитики оператора связи Т2 отмечают, что иностранцы из стран СНГ, Турции, Мьянмы, Швеции, Китая и США особенно часто выбирают Троекуровское, Волковское и Смоленское кладбища. На эти три места приходится более половины всех экскурсий подобного рода.
Интерес к старинным некрополям России растёт с каждым годом. Туристы стремятся увидеть захоронения выдающихся деятелей культуры, науки и политики, а также оценить архитектуру памятников и атмосферу ушедших эпох. Экскурсии на кладбища Москвы и Санкт-Петербурга давно перестали быть чем-то экзотическим. Теперь они входят в официальные туристические маршруты и проводятся профессиональными гидами.
Особую привлекательность для путешественников представляют Троекуровское кладбище в Москве и Волковское с Смоленским в Санкт-Петербурге — места, где покоятся многие известные личности. По данным аналитиков, именно здесь фиксируется 63% всех посещений иностранцами, интересующимися мемориальными практиками.
Согласно исследованию Т2, наибольшую активность проявляют иностранцы среднего возраста с высоким уровнем дохода. Туристы из обеспеченных слоёв предпочитают более дорогие программы, включая частные туры и тематические маршруты. Их интерес не ограничивается известными фамилиями — многих привлекает символика, история и эстетика старинных кладбищ.
Чем выше доход туриста, тем чаще он выбирает подобный формат путешествий. Исследователи связывают это с тем, что экскурсии по некрополям требуют не только финансовых затрат, но и определённой культурной мотивации. Люди с меньшими доходами, как правило, ориентируются на классические туристические маршруты — музеи, храмы и природные достопримечательности.
С 2023 года российские кладбища посетили гости из 153 стран мира. Помимо традиционных путешественников из Европы и Азии, сюда приезжают граждане Кувейта, Самоа, Чили и Новой Зеландии. Особенно активными остаются туристы из Турции, Мьянмы, Швеции, Китая и США.
Возрастная категория также достаточно стабильна: чаще всего некрополи посещают люди от 35 до 44 лет, при этом мужчин среди них почти вдвое больше, чем женщин. По наблюдениям аналитиков, пик интереса пришёлся на июль 2025 года, а уже к сентябрю число экскурсий сократилось примерно на четверть.
Для многих иностранцев подобные туры становятся способом осмыслить российскую историю через судьбы её выдающихся представителей. Мемориальные маршруты всё чаще включают элементы документального повествования и театрализованные экскурсии. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы этот сегмент туризма продолжит развиваться, а количество посетителей увеличится за счёт культурных путешественников и исследователей.
Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров.