В мир путешествий со школьной парты: как на Ставрополье превращают любознательность в профессию

Школьников Ставрополья учат основам индустрии отдыха

Школьники Ставропольского края начинают осваивать азы индустрии туризма — региона, где отдых и путешествия становятся одной из ключевых отраслей экономики. Об этом сообщает издание "Это Кавказ". С 10 ноября 2025 года в 30 школах городов Кавминвод и Ставрополя стартовал новый курс "Основы туризма и гостеприимства", который должен помочь подросткам познакомиться с профессией изнутри и понять, хотят ли они связать с ней будущее.

Новое направление для подростков

Учебная программа, рассчитанная на учеников 7-8 классов, включает теоретические занятия, практику, профориентационные мероприятия и экскурсии. Особое внимание уделено исследовательской работе — школьники будут готовить и защищать собственные проекты, посвящённые туристическим маршрутам и сервисам региона.

Курс разработали специалисты Северо-Кавказского федерального университета. По замыслу авторов, он должен стать первым шагом к профессиональной подготовке в сфере туризма, сервиса и гостеприимства.

"Программа предусматривает учебно-теоретические и практические занятия, профориентационные мероприятия, экскурсии, подготовку и защиту исследовательских работ", — сообщается в телеграм-канале правительства края.

Поддержка региона и нацпроектов

Инициатива реализуется по поручению губернатора Ставропольского края. Новый предмет интегрирован в профориентационную модель "Билет в будущее", которая развивается при поддержке федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодёжь и дети". Таким образом, регион делает ставку на системное развитие кадрового потенциала, начиная с младшего возраста.

Власти рассчитывают, что подобные программы помогут сократить дефицит специалистов в туристической отрасли. По данным Ассоциации работодателей СКФО в сфере туризма, к 2029 году нехватка кадров в регионе может превысить 14 тысяч человек. Наибольшая потребность прогнозируется в Ставрополье, Дагестане и Чечне.

Туризм как профессия будущего

Кавказские Минеральные Воды остаются одним из самых известных курортных районов России, и спрос на квалифицированных работников здесь растёт. Внедрение курса "Основы туризма и гостеприимства" показывает, что региональные власти стремятся сделать туристическую сферу привлекательной для молодёжи и заложить основу для формирования новой культуры сервиса. Так же говорится в издании Это Кавказ.

Педагоги отмечают, что раннее знакомство с индустрией помогает школьникам развить навыки коммуникации, командной работы и ответственности — качеств, без которых невозможен современный туризм. В перспективе такие программы могут стать обязательной частью учебного процесса и распространиться на другие регионы России.