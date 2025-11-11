Диспетчеры без зарплаты, пассажиры без уверенности: что происходит с авиаперелётами в США

10:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Американская авиация переживает непростые дни: федеральное правительство экономит, авиадиспетчеры работают без зарплаты, а авиакомпаниям предписано сокращать количество рейсов. Формально всё "под контролем" — первый день урезанного расписания прошёл без массового коллапса. Но для пассажиров на земле это выглядит иначе: люди меняют планы, отменяют перелёты и ищут любые альтернативы — от ночного поезда до оплаты дорогой аренды авто.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Самолет

Что происходит с перелётами

Администрация США потребовала сократить число рейсов примерно на 10% в 40 самых загруженных аэропортах страны. Авиакомпании уже отменили около 800 рейсов в первый день действия директивы и готовятся к похожим сокращениям на выходных.

Формально система управления воздушным движением работает, диспетчеры продолжают выходить на смены, но без зарплаты. На бумаге — режим экономии, в реальности — нервная неопределённость: заранее объявленных отмен мало, а значит, людям приходится самим просчитывать риски на ближайшие недели, включая перелёты на День благодарения.

Кто-то едет к врачу, кто-то — к умирающему родственнику, и для них срыв рейса — не просто "неудобство", а риск для здоровья и жизни.

"Мне приходится верить, что кто-то в диспетчерской службе следит за моим полётом и за всеми этими полётами, — сказал врач-педиатр Наоми Лоуренс-Рид.

Вы как бы задерживаете дыхание, пока не достигнете крейсерской высоты, а затем снова задерживаете дыхание, пока не начнёте снижаться".

Таблица "Сравнение": самолёт, поезд, автомобиль

Многие сейчас пересматривают формат поездок и сравнивают, что выгоднее и надёжнее в условиях нестабильного расписания.

Вариант Плюсы Минусы Самолёт Быстро, много маршрутов, удобно на дальние Риски отмен, пересадок, нервозность Поезд (Amtrak и др.) Нет турбулентности, меньше отмен, можно работать в пути Долго, дороже на длинные расстояния Аренда авто Полный контроль над графиком, гибкость Усталость за рулём, бензин, платные дороги Вообще не ехать Нет затрат и стресса Пропущенные операции, встречи, важные события

Показательная история — пациентка клиники, которой предстоит нейрохирургическая операция. Вместо трёх часов в самолёте она выбрала 30-часовую поездку на поезде, заплатив около 500 долларов в одну сторону, просто чтобы не зависеть от отмен рейсов.

Советы шаг за шагом: как планировать поездки в период сбоев

Проверяйте расписание не разово, а регулярно

Даже если ваш рейс пока "по плану", заходите в приложение авиакомпании каждый день и включите уведомления. Нередко изменения появляются в последний момент. Заложите запас по времени

Если летите на операцию, важную командировку или к тяжело больному родственнику, старайтесь прилететь на 1-2 дня раньше. Это даёт шанс перестроиться, если первый рейс отменят. Продумайте "план Б" заранее

Посмотрите:

есть ли поезд или автобус по тому же направлению;

сколько стоит аренда авто на нужные даты;

можно ли выехать накануне на ночном поезде и провести часть пути сидя/в купе.

Оформите гибкие тарифы и страховку на поездку

Тариф с возможностью переноса или возврата обойдётся дороже, но в текущих условиях экономит нервы и деньги. Страховка путешественника также может покрыть часть расходов при отмене рейса. Документы и медистории — в ручную кладь

Особенно если речь идёт о госпитализации: выписки, анализы, направления, список лекарств — всё держите при себе, а не в чемодане, который могут задержать.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: бронировать самый поздний возможный рейс "впритык"

• Последствие: небольшая задержка или отмена — и вы опоздаете на операцию или важную процедуру.

• Альтернатива: брать более ранний рейс, даже если придётся дополнительно оплатить отель на одну ночь. Ошибка: ждать официального письма от авиакомпании до последнего

• Последствие: к моменту отмены билета места на поезда и удобные авто уже разобраны, цены растут.

• Альтернатива: ещё до любых уведомлений прикинуть альтернативные маршруты и при необходимости забронировать возвратный билет на поезд. Ошибка: полностью игнорировать эмоциональное состояние

• Последствие: накопленный стресс может ударить по здоровью, особенно если вы и так едете по медицинским причинам.

• Альтернатива: заранее обсудить с близкими, врачом или психологом запасной план и способы снизить тревогу (расписать действия по шагам, продумать, кто сможет подменить).

А что если… просто не летать

Некоторые, как студентка, пережившая стрессовый перелёт с микро-ДТП на полосе, всерьёз думают отказаться от полётов хотя бы на время и переждать турбулентный период дома, пусть даже ценой пропуска семейных праздников.

"Я волнуюсь: летают ли они безопасно, или люди просто расслабляются и не выполняют все свои функции? — сказала студентка Элени Бхатия. — И я их не виню, потому что им не платят зарплату, но это немного пугает".

Вариант "никуда не ехать" реалистичен, если речь идёт о досуге. Но в случаях вроде операции, рождения ребёнка в другой семье или тяжёлого состояния родственников он уже выглядит как роскошь.

Так, жительнице Нью-Джерси и её мужу приходится ехать к свекрови в хоспис на машине — около девяти часов пути.

"Мы здесь одни, поэтому нам очень тяжело. Чувство вины, — сказала она. — Это дополнительный стресс, который никому не нужен", — отметила жительница Нью-Джерси Дана Дефонте.

Плюсы и минусы полётов в условиях сокращений

Аспект Плюсы Минусы Скорость Самый быстрый способ сменить штат или побережье Любая отмена превращает "быстро" в "никак" Стоимость Бюджетные тарифы на заранее купленные билеты Перебронировки, отели и поезда удорожают поездку Безопасность системы Технологии и процедуры всё ещё на высоте Рост психологической нагрузки на персонал Предсказуемость Официальное расписание и слоты Политические решения ломают планы за день Альтернативы Всегда есть поезд, авто, онлайн-формат Не всегда реально для пациентов и врачей

Мифы и правда

Миф 1: "Если рейсы сокращают, значит летать стало опасно"

На практике авиационная безопасность — одно из последних направлений, где регуляторы готовы идти на компромисс. Проблема сейчас — не в том, что самолёты "падают", а в нервозности и нестабильности расписания.

Миф 2: "Все рейсы всё равно отменят"

Пока речь идёт о сокращении примерно на 10% в крупных аэропортах. Да, шанс отмены выше обычного, но далеко не все перелёты окажутся под ударом.

Миф 3: "Раз диспетчеры без зарплаты, лучше вообще не садиться в самолёт"

Работа авиадиспетчеров жёстко регламентирована, и они проходят отбор, тренировки и медконтроль. Вопрос здесь скорее в этике и справедливости по отношению к ним, чем в моментальном падении уровня безопасности.

Три интересных факта о перелётах и сбоях

Даже при частичных остановках госструктур авиация в США чаще остаётся в списке "критически важных служб" и формально продолжает работать. В ответ на длительные задержки люди часто "открывают" для себя ночные поезда и автопутешествия, а спрос на прокат авто и железнодорожные билеты резко растёт. Страховые компании всё активнее предлагают полисы, покрывающие не только отмену рейса, но и перебронировки отелей, поездов и даже аренды машины.

Исторический контекст: почему система такая хрупкая

Авиасистема США — огромная машина, которая опирается на несколько элементов:

Федеральное управление гражданской авиации (FAA),

сеть диспетчерских центров,

финансирование через федеральный бюджет.

Когда бюджетные споры заходят в тупик, запускается знакомый для американцев сценарий — частичная остановка работы правительства. В прошлые годы это уже приводило к нехватке персонала, задержкам в аэропортах и росту нагрузки на тех, кто продолжал работать без оплаты.

Чем дольше длится такой период, тем выше риск накопившейся усталости и выгорания. Именно поэтому пассажиры сегодня нервничают не только из-за отмен рейсов, но и из-за общего чувства нестабильности.

FAQ

Стоит ли сейчас вообще бронировать авиабилеты?

Да, но лучше выбирать:

гибкие тарифы с возможностью переноса;

рейсы с меньшим количеством пересадок;

даты с запасом перед важным событием.

И обязательно следить за новостями и уведомлениями от авиакомпании.

Что делать, если мой рейс отменили в последний момент?

Сразу заходите в приложение авиакомпании — там часто можно бесплатно перебронировать билет. Параллельно проверьте поезда и автобусы. Если поездка медицинская или критически важная, звоните в кол-центр и объясняйте ситуацию: иногда находят нестандартные решения.

Безопасно ли летать, если диспетчерам не платят?

Система безопасности полётов по-прежнему многоуровневая: автоматические системы, дублирование функций, строгие регламенты. Но человеческий фактор и усталость никто не отменял, поэтому разумно:

избегать лишних пересадок;

выбирать дневные рейсы;

планировать поездки так, чтобы не оказаться "на волоске" от срыва важных сроков.