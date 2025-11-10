Устали от города? Тогда вам сюда: как семейная деревня в Кабардино-Балкарии стала хитом для отдыха

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
10:22
Туризм

В Кабардино-Балкарии теперь можно не просто "заехать на шашлык", а пожить несколько дней в настоящей сельской среде, но с комфортом отеля. В селе Пролетарском, на базе действующего сельхозпредприятия, начал работу круглогодичный агротуристический комплекс "Семейная деревня "Восход"". Здесь попробовали соединить ферму, мини-курорт и семейный парк отдыха.

Приэльбрусье, Кабардино-Балкария 15
Фото: commons.wikimedia.org by Kemal KOZBAEV, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Приэльбрусье, Кабардино-Балкария 15

Что такое "Семейная деревня "Восход""

Комплекс расположен на площади около 13 гектаров. На этой территории разместили:

  • домики для проживания;

  • виноградники;

  • ресторан с местной кухней;

  • подогреваемый бассейн, которым можно пользоваться не только летом.

По сути, это не просто туристическая база, а живой сельхозобъект, открытый для гостей. Туристам здесь показывают, как действительно работает аграрное хозяйство: от полей до виноградников.

Проект реализован в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", так что акцент сделан именно на семьях, внутреннем туризме и устойчивой загрузке круглый год.

Чем комплекс отличается от обычной турбазы

Параметр Обычная турбаза "Семейная деревня "Восход""
Расположение Лес, река, озеро Действующее сельхозпредприятие в селе Пролетарском
Формат отдыха Проживание + шашлык + прогулки Проживание + участие в сельхозработах + экскурсии
Инфраструктура Домики/корпуса, мангальные зоны Домики, виноградники, ресторан, тёплый бассейн
Сезонность Часто только тёплый сезон Круглогодичный формат
Программа Обычно свободное время Организованные программы и выезды
Образовательная составляющая Почти отсутствует Знакомство с профессией агрария и сельской жизнью

Главное отличие в том, что гости не просто "созерцают" пейзажи, а могут включиться в сельскую жизнь — разумеется, в щадящем, туристическом режиме.

Что там можно делать: советы шаг за шагом

1. Спланировать поездку

  1. Определитесь с форматом: семейный отдых с детьми, романтический выезд или короткий уикенд.

  2. Посмотрите, что входит в конкретный турпакет: проживание, питание, экскурсии, допуслуги.

  3. Продумайте дорогу: доехать можно на личном авто или общественным транспортом с пересадкой (например, до Нальчика, затем — местный транспорт или трансфер).

2. Выбрать активности на месте

  • Участие в сельхозработах.

  • Образовательный блок:

    • детям показывают, откуда берётся хлеб, как устроена ферма;

    • взрослые могут задать вопросы агрономам и специалистам хозяйства.

  • Отдых:

    • домики отдыха для неспешных вечеров;

    • ресторан с местной кухней и, вероятно, акцентом на продукцию собственного хозяйства.

3. Не забыть про выездные экскурсии

Программа посещения "Семейной деревни" включает:

  • поездки в яблоневые сады Кабардино-Балкарии;

  • экскурсию в Хазнидонское ущелье — красивую горную локацию.

Лучше заранее уточнить расписание выездов и забронировать места, чтобы всё нужное вошло в ваш конкретный тур.

4. Что пригодится из "инвентаря" туриста

  • удобная спортивная или трекинговая обувь;

  • одежда, которую не жалко слегка испачкать на полях;

  • ветровка или лёгкая куртка для выездов в горы;

  • при желании — экшн-камера или фотоаппарат, здесь много "открыточных" видов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

1. Ошибка: ехать как на обычный пляжный отдых.

Последствие: неудобная обувь, нет подходящей одежды для фермы и горных выездов.

Альтернатива: взять минимум "сельхоз-комплекта" — кроссовки, брюки/джинсы, дождевик.

2. Ошибка: не уточнить, какие экскурсии реально входят в выбранный пакет.

Последствие: ожидания не совпадают с реальностью, часть локаций придётся оплачивать отдельно или не получится попасть по времени.

Альтернатива: при бронировании попросить прислать полную программу с расписанием.

3. Ошибка: ориентироваться только на бассейн и ресторан.

Последствие: вы по сути платите за формат, который можно найти и в обычном отеле.

Альтернатира: заранее запланировать участие в сельхоз-активностях, детских программах, выездах в сады и ущелье.

4. Ошибка: не подумать о страховке и медицине.

Последствие: неприятный сюрприз, если кто-то из семьи простудится, потянет ногу или возникнет другая бытовая история.

Альтернатива: оформить базовую туристическую страховку и взять минимум аптечки (пластыри, обезболивающее, средства от простуды).

А что если…

…вы вообще не любите "работу на земле"?

Никто не заставляет вас по-настоящему пахать поле. Участие в сельхозпроцессах больше похоже на интерактив: показать, дать попробовать, объяснить. Можно ограничиться прогулками, экскурсиями и бассейном.

…вы едете с маленькими детьми?

Для детей это шанс наконец увидеть, что хлеб и виноград не "из магазина". Обычно такие проекты делают акцент на безопасных, наглядных активностях: покормить животных (если они есть на базе), потрогать зерно, посмотреть технику. Главное — уточнить возрастные ограничения программ.

…вам важен только комфорт, а не познавательная часть?

Тогда комплекс можно рассматривать как спокойный семейный курорт с нестандартной атмосферой: вместо шумных баров — поля и сады, вместо торговых центров — выезды на природу. Вариант для тех, кто устал от классического массового отдыха.

Плюсы и минусы "Семейной деревни" как формата отдыха

Аспект Плюсы Минусы
Формат Нетривиальный семейный отдых, агротуризм Не подойдёт тем, кто любит только город и шопинг
Инфраструктура Домики, ресторан, тёплый бассейн Меньше развлечений формата ТРЦ и ночной жизни
Образовательная часть Дети и взрослые видят живую сельскую работу Кому-то покажется "слишком учебно"
Сезонность Круглогодичный приём гостей Погода всё равно может внести коррективы
Экскурсии Сады, ущелье, природа региона Экскурсии могут требовать доплаты или брони

Мифы и правда

Миф 1: "Агротуризм — это когда живёшь в сарае с коровами"

На практике такие комплексы стремятся к комфортному уровню сервиса: отдельные домики, нормальные санузлы, ресторан, бассейн. Сельская часть — это не про отсутствие удобств, а про атмосферу и содержание программы.

Миф 2: "Дети быстро заскучают, это же не аквапарк"

У города свои развлечения, у агротуризма — свои. Здесь ребёнок может вживую увидеть технику, растения, горные пейзажи, походить по полям, съездить в ущелье. Для многих детей это куда более яркое впечатление, чем очередной торговый центр.

Миф 3: "Такие проекты — только для "своих" или профтуров"

Комплекс создан в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", что как раз подразумевает доступность для обычных семей. Да, есть корпоративные и образовательные заезды, но индивидуальные туристы тоже целевая аудитория.

Три интересных факта

  1. Агротуристические комплексы часто помогают самому хозяйству: туристы покупают местные продукты, интересуются вином, фруктами, выпечкой — это дополнительный рынок сбыта.

  2. Участие в сборе винограда для многих — отдельное впечатление, сродни "винному туризму" в Европе, только без перелётов.

  3. Кабардино-Балкария активно развивает не только горнолыжные и горные маршруты, но и сельский, событийный и гастрономический туризм — "Семейная деревня "Восход"" вписывается именно в эту тенденцию.

Исторический контекст: от колхозной базы до агротуризма

Ещё пару десятилетий назад отдых "на селе" ассоциировался в основном с турбазами при колхозах или домами отдыха для своих. Это было просто место, где можно переночевать, сходить в столовую и искупаться в речке.
Современный агротуризм — другая история. Он строится вокруг:

  • осознанного интереса к происхождению еды;

  • желания показать детям "настоящую" деревню;

  • тренда на внутренний туризм и короткие поездки в выходные.

Нацпроект "Туризм и гостеприимство" подталкивает регионы к созданию как раз таких точек притяжения: с понятной историей, авторской программой и возможностью работать круглый год. "Семейная деревня "Восход"" — пример, как на базе реального сельхозпредприятия сделать место, куда приятно приехать не только по работе, но и всей семьёй.

FAQ

Что там делают туристы целый день?

Программа обычно сочетает:

  • участие в лёгких сельхоз-активностях по сезону;

  • прогулки по территории и виноградникам;

  • купание в подогреваемом бассейне;

  • выезды в сады и Хазнидонское ущелье;

  • вечерний отдых в домиках и ресторане.

Часть времени остаётся свободной: можно просто гулять, фотографировать природу, читать.

Для кого такой формат особенно подходит?

  1. Семьи с детьми школьного возраста — как познавательный и при этом комфортный отдых.

  2. Пары, которые хотят сменить город на "тихую деревню", но не готовы жить совсем без сервиса.

  3. Небольшие компании друзей, интересующихся локальной кухней, виноградниками и природой региона.

Нужно ли специальное снаряжение или одежда?

Специальная "сельхозформa" не нужна. Достаточно:

  • удобной закрытой обуви;

  • одежды, которую не жалко для прогулок по полям и выездов в горы;

  • головного убора и солнцезащитных средств в тёплый сезон.

Если планируете активно ходить по ущелью, не помешают трекинговые ботинки или хотя бы хорошие кроссовки.

Можно ли поехать зимой?

Да, комплекс заявлен как круглогодичный.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
