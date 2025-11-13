Туризм без иллюзий: названа средняя стоимость отдыха россиян с семьей дома и за рубежом

0:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сколько стоит отпуск для типичной российской семьи? Ответ на этот вопрос дали аналитики сервиса путешествий "Туту", изучив расходы туристов на поездки по России и за рубеж. Исследование показало: отпуск обходится недёшево — от 15 до 30 процентов семейного бюджета уходит на отдых. При этом сумма зависит не только от направления, но и от привычек путешественников.

Фото: freepik.com by master1305 is licensed under Free More info отдых

Сколько россияне тратят на отпуск

В среднем путешествие по России стоит 62 тысячи рублей на человека, тогда как поездка за границу — 109 тысяч рублей. То есть отдых за пределами страны обходится почти в два раза дороже.

"Поездка на Дальний Восток обходится в среднем в 78 тысяч рублей", — сообщил заместитель директора по развитию авиарынка в "Туту" Артем Кузьмин.

Регионы Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии оказались самыми дорогими направлениями, тогда как Приволжье признано наиболее доступным — здесь средняя стоимость отдыха составляет около 49 тысяч рублей. Ненамного дороже обходится отпуск в странах ближнего зарубежья — порядка 78 тысяч рублей.

Почему расходы растут

Большая часть трат туристов приходится на три категории:

проживание,

транспорт,

питание.

При этом в последние годы к ним добавились новые статьи расходов.

аренда авто,

экскурсии,

активный досуг.

Особенно часто за рамки бюджета выходят миллениалы: они чаще других арендуют машины, живут в бутик-отелях и выбирают гастротуры.

Эксперты отмечают, что расходы растут не только из-за цен, но и из-за желания путешественников повысить уровень комфорта. Всё больше людей бронируют жильё заранее, выбирают перелёты с багажом и страхуют поездки.

Отпуск в России и за рубежом

Категория расходов Россия Заграница Средняя стоимость поездки 62 000 ₽ 109 000 ₽ Проживание 35% 40% Транспорт 30% 25% Питание и развлечения 25% 20% Прочие расходы 10% 15%

Разница видна сразу: в России дороже стоит транспорт, особенно если речь идёт о перелётах на восток страны, тогда как за рубежом большую часть бюджета "съедает" проживание и экскурсии.

Советы шаг за шагом: как сократить расходы

Бронируйте заранее. Чем раньше покупаете билеты и жильё, тем ниже цены. Используйте кэшбэк и бонусы. Сервисы вроде "Туту", "Авиасейлс" и банковские программы возвращают часть потраченной суммы. Планируйте питание. В путешествиях внутри страны выгоднее выбирать отели с завтраками, а за границей — искать апартаменты с кухней. Покупайте страховку. Это небольшая трата, которая спасает от непредвиденных расходов. Откажитесь от лишнего багажа. Часто стоимость чемодана сопоставима с ценой билета на поезд.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: бронировать отель в высокий сезон.

бронировать отель в высокий сезон. Последствие: цены вырастают в 1,5-2 раза.

цены вырастают в 1,5-2 раза. Альтернатива: планировать отпуск в межсезонье — апреле, мае, сентябре.

планировать отпуск в межсезонье — апреле, мае, сентябре. Ошибка: не учитывать трансфер и питание.

не учитывать трансфер и питание. Последствие: итоговый бюджет растёт на 20-30%.

итоговый бюджет растёт на 20-30%. Альтернатива: добавлять эти пункты сразу при расчёте поездки.

добавлять эти пункты сразу при расчёте поездки. Ошибка: пытаться сэкономить на страховке.

пытаться сэкономить на страховке. Последствие: возможны непредвиденные траты в случае болезни или отмены рейса.

возможны непредвиденные траты в случае болезни или отмены рейса. Альтернатива: минимальная страховка стоит недорого и покрывает основные риски.

А что если сравнить с Европой?

Для сравнения: средняя стоимость недельного отпуска для жителей Германии или Франции — около 900 евро (90 тысяч рублей), то есть сопоставима с зарубежным отдыхом россиян. Но если учитывать соотношение доходов, отпуск за границей обходится россиянам гораздо дороже — в среднем это четверть годового дохода семьи. Именно поэтому всё больше путешественников предпочитают внутренний туризм: Калининград, Алтай, Байкал и Сочи остаются в лидерах по популярности.

Плюсы и минусы отдыха в России

Плюсы Минусы Не нужна виза и паспорт Высокие цены на перелёты Можно поехать на автомобиле Ограниченный выбор отелей в регионах Разнообразие природы и культур Разница в уровне сервиса Поддержка внутреннего туризма Сложная логистика между регионами

FAQ

Сколько стоит неделя отдыха на двоих в России?

В среднем около 120-130 тысяч рублей, включая проживание и перелёт.

Какие направления самые доступные?

Приволжье, Карелия, Татарстан и Черноморское побережье.

Какие регионы считаются премиальными?

Камчатка, Сахалин и Байкал — из-за дорогих авиабилетов и ограниченной инфраструктуры.

Мифы и правда

Миф: за границей всегда дешевле.

за границей всегда дешевле. Правда: только при раннем бронировании и дешёвых рейсах; в сезон цены сопоставимы с российскими.

только при раннем бронировании и дешёвых рейсах; в сезон цены сопоставимы с российскими. Миф: внутренний туризм не развивается.

внутренний туризм не развивается. Правда: за последние три года количество гостиниц и маршрутов выросло вдвое.

за последние три года количество гостиниц и маршрутов выросло вдвое. Миф: поездки по России скучные.

поездки по России скучные. Правда: многие регионы предлагают уникальные маршруты — от вулканов Камчатки до песков Калмыкии.

Интересные факты

Каждый третий россиянин отдыхает хотя бы раз в год в пределах страны. Около 60% туристов выбирают перелёты вместо поездов, несмотря на более высокие цены. Самые популярные месяцы для отпуска — июль и август, но осенью путешествия дешевле на 20%.

Исторический контекст

После пандемии внутренний туризм в России получил второе дыхание. Ограничения на выезд стимулировали интерес к отечественным направлениям. За последние пять лет количество туристов, выбравших российские курорты, выросло почти вдвое. При этом доля тех, кто отдыхает за рубежом, стабильно держится на уровне 35-40% — в основном это Европа, Турция и страны Юго-Восточной Азии.

Исследование "Туту" показало: современный отпуск для россиян — серьёзная статья расходов, требующая планирования. Но грамотный подход — раннее бронирование, анализ цен и разумная экономия — позволяет сделать путешествие комфортным без переплат. Главное — не размер бюджета, а то, как его распределить.