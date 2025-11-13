Туризм без иллюзий: названа средняя стоимость отдыха россиян с семьей дома и за рубежом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сколько стоит отпуск для типичной российской семьи? Ответ на этот вопрос дали аналитики сервиса путешествий "Туту", изучив расходы туристов на поездки по России и за рубеж. Исследование показало: отпуск обходится недёшево — от 15 до 30 процентов семейного бюджета уходит на отдых. При этом сумма зависит не только от направления, но и от привычек путешественников.

Фото: freepik.com by master1305 is licensed under Free More info
Сколько россияне тратят на отпуск

В среднем путешествие по России стоит 62 тысячи рублей на человека, тогда как поездка за границу — 109 тысяч рублей. То есть отдых за пределами страны обходится почти в два раза дороже.

"Поездка на Дальний Восток обходится в среднем в 78 тысяч рублей", — сообщил заместитель директора по развитию авиарынка в "Туту" Артем Кузьмин.

Регионы Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии оказались самыми дорогими направлениями, тогда как Приволжье признано наиболее доступным — здесь средняя стоимость отдыха составляет около 49 тысяч рублей. Ненамного дороже обходится отпуск в странах ближнего зарубежья — порядка 78 тысяч рублей.

Почему расходы растут

Большая часть трат туристов приходится на три категории:

  • проживание,
  • транспорт,
  • питание.

При этом в последние годы к ним добавились новые статьи расходов.

  • аренда авто,
  • экскурсии,
  • активный досуг.

Особенно часто за рамки бюджета выходят миллениалы: они чаще других арендуют машины, живут в бутик-отелях и выбирают гастротуры.

Эксперты отмечают, что расходы растут не только из-за цен, но и из-за желания путешественников повысить уровень комфорта. Всё больше людей бронируют жильё заранее, выбирают перелёты с багажом и страхуют поездки.

Отпуск в России и за рубежом

Категория расходов Россия Заграница
Средняя стоимость поездки 62 000 ₽ 109 000 ₽
Проживание 35% 40%
Транспорт 30% 25%
Питание и развлечения 25% 20%
Прочие расходы 10% 15%

Разница видна сразу: в России дороже стоит транспорт, особенно если речь идёт о перелётах на восток страны, тогда как за рубежом большую часть бюджета "съедает" проживание и экскурсии.

Советы шаг за шагом: как сократить расходы

  1. Бронируйте заранее. Чем раньше покупаете билеты и жильё, тем ниже цены.
  2. Используйте кэшбэк и бонусы. Сервисы вроде "Туту", "Авиасейлс" и банковские программы возвращают часть потраченной суммы.
  3. Планируйте питание. В путешествиях внутри страны выгоднее выбирать отели с завтраками, а за границей — искать апартаменты с кухней.
  4. Покупайте страховку. Это небольшая трата, которая спасает от непредвиденных расходов.
  5. Откажитесь от лишнего багажа. Часто стоимость чемодана сопоставима с ценой билета на поезд.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: бронировать отель в высокий сезон.
  • Последствие: цены вырастают в 1,5-2 раза.
  • Альтернатива: планировать отпуск в межсезонье — апреле, мае, сентябре.
  • Ошибка: не учитывать трансфер и питание.
  • Последствие: итоговый бюджет растёт на 20-30%.
  • Альтернатива: добавлять эти пункты сразу при расчёте поездки.
  • Ошибка: пытаться сэкономить на страховке.
  • Последствие: возможны непредвиденные траты в случае болезни или отмены рейса.
  • Альтернатива: минимальная страховка стоит недорого и покрывает основные риски.

А что если сравнить с Европой?

Для сравнения: средняя стоимость недельного отпуска для жителей Германии или Франции — около 900 евро (90 тысяч рублей), то есть сопоставима с зарубежным отдыхом россиян. Но если учитывать соотношение доходов, отпуск за границей обходится россиянам гораздо дороже — в среднем это четверть годового дохода семьи. Именно поэтому всё больше путешественников предпочитают внутренний туризм: Калининград, Алтай, Байкал и Сочи остаются в лидерах по популярности.

Плюсы и минусы отдыха в России

Плюсы Минусы
Не нужна виза и паспорт Высокие цены на перелёты
Можно поехать на автомобиле Ограниченный выбор отелей в регионах
Разнообразие природы и культур Разница в уровне сервиса
Поддержка внутреннего туризма Сложная логистика между регионами

FAQ

Сколько стоит неделя отдыха на двоих в России?

В среднем около 120-130 тысяч рублей, включая проживание и перелёт.

Какие направления самые доступные?

Приволжье, Карелия, Татарстан и Черноморское побережье.

Какие регионы считаются премиальными?

Камчатка, Сахалин и Байкал — из-за дорогих авиабилетов и ограниченной инфраструктуры.

Мифы и правда

  • Миф: за границей всегда дешевле.
  • Правда: только при раннем бронировании и дешёвых рейсах; в сезон цены сопоставимы с российскими.
  • Миф: внутренний туризм не развивается.
  • Правда: за последние три года количество гостиниц и маршрутов выросло вдвое.
  • Миф: поездки по России скучные.
  • Правда: многие регионы предлагают уникальные маршруты — от вулканов Камчатки до песков Калмыкии.

Интересные факты

  1. Каждый третий россиянин отдыхает хотя бы раз в год в пределах страны.
  2. Около 60% туристов выбирают перелёты вместо поездов, несмотря на более высокие цены.
  3. Самые популярные месяцы для отпуска — июль и август, но осенью путешествия дешевле на 20%.

Исторический контекст

После пандемии внутренний туризм в России получил второе дыхание. Ограничения на выезд стимулировали интерес к отечественным направлениям. За последние пять лет количество туристов, выбравших российские курорты, выросло почти вдвое. При этом доля тех, кто отдыхает за рубежом, стабильно держится на уровне 35-40% — в основном это Европа, Турция и страны Юго-Восточной Азии.

Исследование "Туту" показало: современный отпуск для россиян — серьёзная статья расходов, требующая планирования. Но грамотный подход — раннее бронирование, анализ цен и разумная экономия — позволяет сделать путешествие комфортным без переплат. Главное — не размер бюджета, а то, как его распределить.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
