Туризм без иллюзий: названа средняя стоимость отдыха россиян с семьей дома и за рубежом

Сколько стоит отпуск для типичной российской семьи? Ответ на этот вопрос дали аналитики сервиса путешествий "Туту", изучив расходы туристов на поездки по России и за рубеж. Исследование показало: отпуск обходится недёшево — от 15 до 30 процентов семейного бюджета уходит на отдых. При этом сумма зависит не только от направления, но и от привычек путешественников.
В среднем путешествие по России стоит 62 тысячи рублей на человека, тогда как поездка за границу — 109 тысяч рублей. То есть отдых за пределами страны обходится почти в два раза дороже.
"Поездка на Дальний Восток обходится в среднем в 78 тысяч рублей", — сообщил заместитель директора по развитию авиарынка в "Туту" Артем Кузьмин.
Регионы Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии оказались самыми дорогими направлениями, тогда как Приволжье признано наиболее доступным — здесь средняя стоимость отдыха составляет около 49 тысяч рублей. Ненамного дороже обходится отпуск в странах ближнего зарубежья — порядка 78 тысяч рублей.
Большая часть трат туристов приходится на три категории:
При этом в последние годы к ним добавились новые статьи расходов.
Особенно часто за рамки бюджета выходят миллениалы: они чаще других арендуют машины, живут в бутик-отелях и выбирают гастротуры.
Эксперты отмечают, что расходы растут не только из-за цен, но и из-за желания путешественников повысить уровень комфорта. Всё больше людей бронируют жильё заранее, выбирают перелёты с багажом и страхуют поездки.
|Категория расходов
|Россия
|Заграница
|Средняя стоимость поездки
|62 000 ₽
|109 000 ₽
|Проживание
|35%
|40%
|Транспорт
|30%
|25%
|Питание и развлечения
|25%
|20%
|Прочие расходы
|10%
|15%
Разница видна сразу: в России дороже стоит транспорт, особенно если речь идёт о перелётах на восток страны, тогда как за рубежом большую часть бюджета "съедает" проживание и экскурсии.
Для сравнения: средняя стоимость недельного отпуска для жителей Германии или Франции — около 900 евро (90 тысяч рублей), то есть сопоставима с зарубежным отдыхом россиян. Но если учитывать соотношение доходов, отпуск за границей обходится россиянам гораздо дороже — в среднем это четверть годового дохода семьи. Именно поэтому всё больше путешественников предпочитают внутренний туризм: Калининград, Алтай, Байкал и Сочи остаются в лидерах по популярности.
|Плюсы
|Минусы
|Не нужна виза и паспорт
|Высокие цены на перелёты
|Можно поехать на автомобиле
|Ограниченный выбор отелей в регионах
|Разнообразие природы и культур
|Разница в уровне сервиса
|Поддержка внутреннего туризма
|Сложная логистика между регионами
В среднем около 120-130 тысяч рублей, включая проживание и перелёт.
Приволжье, Карелия, Татарстан и Черноморское побережье.
Камчатка, Сахалин и Байкал — из-за дорогих авиабилетов и ограниченной инфраструктуры.
После пандемии внутренний туризм в России получил второе дыхание. Ограничения на выезд стимулировали интерес к отечественным направлениям. За последние пять лет количество туристов, выбравших российские курорты, выросло почти вдвое. При этом доля тех, кто отдыхает за рубежом, стабильно держится на уровне 35-40% — в основном это Европа, Турция и страны Юго-Восточной Азии.
Исследование "Туту" показало: современный отпуск для россиян — серьёзная статья расходов, требующая планирования. Но грамотный подход — раннее бронирование, анализ цен и разумная экономия — позволяет сделать путешествие комфортным без переплат. Главное — не размер бюджета, а то, как его распределить.
Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.