На карте юга появляется новое притяжение: Херсонская область готовит туристический прорыв

4:52
Туризм

В Херсонской области стартует масштабный проект по развитию туристической инфраструктуры. Идея объединяет природный потенциал региона, современные стандарты отдыха и стратегию пространственного планирования. Инициатором выступил Единый институт пространственного планирования России (ЕИПП), а реализацию курирует губернатор Владимир Сальдо.

Сборы в отпуск
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Сборы в отпуск

Новая туристическая карта Херсонщины

Главный вектор проекта — создание зон отдыха в Геническом и Каланчакском округах. Эти территории отличаются уникальными природными условиями: песчаными пляжами, солёными озёрами и мягким климатом. Проект ЕИПП предусматривает развитие туристической инфраструктуры, где гармонично сочетаются комфорт и экология.

"Единый институт пространственного планирования представил проекты новых зон отдыха и туризма в Геническом и Каланчакском округах. В Геническом округе предлагается создать масштабный природный парк с туристической зоной, уютными домиками и прогулочными маршрутами вдоль моря. Центром притяжения станет северная часть Арабатской Стрелки у поселка Приозерное — с выходами к озеру Сиваш и современной инфраструктурой для отдыха", — сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Генический округ: природа и комфорт

Новый природный парк на Арабатской Стрелке станет ключевой точкой маршрутов. Здесь планируется сочетание экологичных домиков, прогулочных маршрутов, смотровых площадок и благоустроенных пляжей. Особое внимание уделено сохранению ландшафта: строительство будет вестись с учётом экосистемы Сиваша и побережья Азовского моря.

Туристическая зона рассчитана как для семейного отдыха, так и для любителей активного туризма — пеших и велопрогулок, виндсёрфинга, рыбалки и наблюдения за птицами. Для удобства гостей создадут современную систему навигации, парковочные зоны и сервисные точки.

Каланчакский округ: акцент на побережье Черного моря

"У Херсонщины огромный туристический потенциал. Необходимо, чтобы он стал двигателем развития — привлекал гостей, повышал инвестиционную привлекательность региона и вдохновлял людей жить и отдыхать здесь, на нашей земле", — отметил Сальдо.

В Каланчакском округе проект сосредоточен на побережье Чёрного моря. Планируется строительство современных гостиниц, домов на воде, благоустроенных набережных и пирсов для маломерных судов. Предполагается, что архитектура объектов будет выдержана в едином стиле, а инфраструктура — ориентирована на круглогодичное использование.

Сравнение проектов

Параметр Генический округ Каланчакский округ
Основное направление Экотуризм, природный парк Морской отдых, инфраструктура
Локация Арабатская Стрелка, озеро Сиваш Побережье Чёрного моря
Тип объектов Домики, маршруты, смотровые площадки Гостиницы, дома на воде, набережные
Фокус Природа и экология Комфорт и современный сервис
Целевая аудитория Экотуристы, семьи, активные путешественники Морские туристы, инвесторы, отдыхающие

А что если туризм станет драйвером экономики

Создание новых зон отдыха может запустить цепочку положительных изменений: от появления рабочих мест до роста малого бизнеса — кафе, гостиниц, сувенирных лавок. Регион способен стать альтернативой популярным курортам, предлагая сочетание доступности и уединения.

FAQ

Как выбрать место отдыха в Херсонской области?
Если вы цените тишину и природу — отправляйтесь в Генический округ. Любителям морского отдыха подойдёт Каланчакский район.

Сколько стоит отдых в новом туристическом парке?
Точные цены появятся после завершения строительства, но ориентир — средний уровень южных курортов России.

Что лучше: Арабатская Стрелка или Черноморское побережье?
Арабатская Стрелка — вариант для экотуризма и уединения, Черное море — для комфортного семейного отдыха и сервиса.

Мифы и правда о региональном туризме

Миф: туристы не поедут в новые регионы.
Правда: современные путешественники ищут новые маршруты и форматы отдыха.

Миф: развитие туризма наносит вред природе.
Правда: при грамотном подходе туризм становится стимулом для охраны территорий.

Миф: инвесторы не заинтересованы в отдалённых регионах.
Правда: при налоговых льготах и развитии инфраструктуры интерес значительно растёт.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
