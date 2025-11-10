Маленький грант — большой маршрут: поддержка региона запускает семейный туризм в Плесецком округе

Осенние леса Плесецкого округа снова наполнились голосами туристов — теперь здесь проложены новые семейные маршруты к самым известным природным чудесам региона. Инициатива стала частью проекта "Семейный туризм и природные чудеса Плесецкого округа", поддержанного в рамках пятого конкурса грантов губернатора Архангельской области.

Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Семейная посиделка у кафе

Семь чудес и новая карта маршрутов

Проект воплотила автономная некоммерческая организация "Центр развития социальных инициатив "Перспектива"", которая уже несколько лет продвигает идеи активного отдыха для жителей региона. Её команда опирается на результаты конкурса "Семь чудес Плесецкого района", проведённого в 2014 году. Тогда жители выбрали семь уникальных природных объектов, вошедших в туристический буклет.

Спустя почти десятилетие эти локации стали основой для новых маршрутов. Участники проекта прошли к каждому из чудес, оценили их состояние и начали работу по картированию новых мест, которые могут привлечь внимание путешественников. Таким образом формируется обновлённая туристическая карта округа, где каждая тропа — результат совместной работы жителей и энтузиастов. Об этом сообщает издание "Первый Русский".

Туризм как объединяющая сила

"Наша цель — развивать туризм", — рассказал координатор проекта Дмитрий Майоров.

По его словам, команда не только разрабатывает маршруты, но и проводит тематические мероприятия. Уже организован районный туристический слёт, созданы несколько экскурсионных программ и разведаны новые природные точки, куда можно отправиться всей семьёй.

Особое внимание уделяется обучению. Планируется серия занятий по безопасности и организации отдыха на природе, закупка необходимого снаряжения и проведение пеших и водных походов. Проект нацелен на то, чтобы каждая семья смогла безопасно и интересно проводить время на природе, не выезжая далеко за пределы округа.

Туризм как инструмент развития

По мнению организаторов, инициатива помогает укреплять семейные связи и развивать внутренний туризм. В ней видят не просто способ провести время, а возможность приобщить жителей к активному образу жизни и познанию родного края.

Проект уже получил признание на окружном уровне — он вошёл в календарь культурных и образовательных событий Плесецкого округа и получил поддержку местной администрации. Все новости о походах и экспедициях публикуются в сообществе проекта, где участники делятся впечатлениями и планами.

Так формируется новая традиция — путешествовать не ради галочки, а ради ощущения близости с природой и людьми