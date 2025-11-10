Халяльный туризм меняет карту России: в какие места теперь едут мусульманские путешественники

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Россия уверенно входит в число стран, где халяльный туризм становится частью национальной туристической стратегии. Инициатива реализуется при участии Центра стратегических разработок и Министерства экономического развития. Её цель — создать комфортные маршруты для тех, кто придерживается исламских традиций, и сделать российские регионы привлекательными для гостей из мусульманских стран.

Мусульманки сверяются с картой перед отелем во время отпуска
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мусульманки сверяются с картой перед отелем во время отпуска

Сегодня исламский туристический рынок оценивается почти в два миллиарда человек и более чем в 220 миллиардов долларов в год. Россия уже попала в топ-50 стран, интересных для мусульманских путешественников, и планирует развивать это направление. Туристы из стран Персидского залива, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока всё активнее приезжают в нашу страну, а российские мусульмане открывают новые маршруты внутри страны, не отступая от канонов своей веры.

Почему халяльный туризм становится приоритетом

Россия — страна, где веками сосуществуют разные религии и культуры. Поэтому создание инфраструктуры, учитывающей особенности исламского образа жизни, стало естественным шагом.

Халяльный туризм — это не только духовная составляющая, но и важный экономический ресурс. Для регионов это шанс развить новые виды сервиса, а для страны в целом — возможность укрепить международный имидж и привлечь платежеспособных гостей.

Туристы, исповедующие ислам, чаще путешествуют семьями и ценят высокий уровень комфорта. Они предпочитают маршруты, где всё организовано с учётом религиозных правил — от питания до бытовых мелочей. Именно это и лежит в основе концепции халяльных путешествий.

Что делает маршрут халяльным

Главное правило — уважение к религиозным нормам. Важно, чтобы каждый элемент поездки соответствовал канонам ислама.

Питание должно быть строго халяльным, с подтверждёнными сертификатами. Всё чаще рестораны и гостиницы предлагают отдельное меню, где турист может быть уверен в качестве продуктов. В гостиничных номерах предусмотрено пространство для молитвы, а в общественных местах оборудуются спокойные зоны для намаза. В некоторых регионах, таких как Татарстан и Дагестан, вдоль трасс уже появились небольшие молельные дома.

Особое внимание уделяется персоналу. Сотрудники проходят обучение, чтобы понимать культурные особенности гостей, соблюдать дресс-код и правила общения. При необходимости туристу предоставляют молитвенный коврик, Коран или одежду для молитвы. А справочная информация, включая буклеты и карты, дублируется на арабский язык, чтобы сделать путешествие максимально удобным.

Роскачество разработало методическую базу и систему сертификации Muslim Friendly, которая помогает отелям и туроператорам соответствовать международным стандартам халяльного сервиса.

География халяльных путешествий

Новые маршруты охватывают не только привычные исламские регионы России, но и совершенно разные части страны.

На Кавказе и в Татарстане развиваются семейные программы, сочетающие духовный отдых и знакомство с историей. Здесь туристы посещают мечети, культурные центры и природные достопримечательности. В центральной России интерес вызывает Тверская область — место, где можно отдохнуть на Волге, попробовать традиционную русскую кухню в халяльном исполнении и посетить старинные усадьбы.

Северные маршруты — это Ямал и Тюменская область. Здесь гостям предлагают "арктическое сафари", наблюдение за северным сиянием и знакомство с бытом коренных народов. На Дальнем Востоке туристов ждёт Хабаровский край с Шантарскими островами и прогулками за китами. А в Кузбассе развивают зимний отдых: горные лыжи, собачьи упряжки, катание на санях. Этнографический интерес представляют Марий Эл и Самарская область, где сочетаются древние ремёсла и современная культура.

Такое разнообразие направлений позволяет соединить религиозные принципы с настоящими приключениями, не теряя ощущение уважения к вере и традиции.

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте направление. Для культурного туризма подойдут Татарстан или Кавказ, для необычных впечатлений — Ямал и Хабаровский край.

  2. Уточняйте сертификацию. При бронировании отеля спрашивайте наличие стандарта Muslim Friendly.

  3. Продумайте питание. Даже если в меню нет отметки «халяль», уточните у персонала происхождение продуктов.

  4. Планируйте молитвенные остановки. В крупных городах действуют мечети, а в регионах — специально оборудованные комнаты.

  5. Изучайте местные традиции. Это поможет лучше понять культуру региона и избежать неловких ситуаций.

FAQ

Что такое стандарт Muslim Friendly?
Это система сертификации, подтверждающая соответствие гостиниц и туроператоров халяльным требованиям.

Какие регионы считаются лидерами халяльного туризма?
Татарстан, Чечня, Дагестан и Москва. Здесь уже создана инфраструктура, адаптированная под мусульманских гостей.

Можно ли найти халяльное питание в центральной России?
Да, в крупных городах есть рестораны и отели с сертифицированными меню, а в регионах активно внедряются такие стандарты.

Мифы и правда

Миф: халяльный туризм ограничен религиозными поездками.
Правда: современные халяль-маршруты включают активный отдых, этнотуризм и гастрономические программы.

Миф: это формат только для иностранцев.
Правда: всё больше российских мусульман выбирают халяльные маршруты внутри страны.

Миф: такой отдых слишком дорогой.
Правда: существует множество доступных программ, особенно в рамках внутреннего туризма.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
