Россия открывает новые ворота в Арктику: какие новые маршруты ждут туристов

5:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествия по северным территориям России скоро перестанут быть делом единиц. К 2030 году здесь появятся четыре новых туристических коридора — масштабный проект под названием "Русский Север и Арктика". Он объединит Вологодскую, Архангельскую, Мурманскую области и Республику Карелию. Идея проста: сделать дикий север доступным, но не потерять его первозданность.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Активный зимний отдых вечером

Эта макротерритория площадью 780 тысяч квадратных километров охватывает более трёх миллионов жителей. Авторы проекта уверены, что здесь скрыт мощный туристический потенциал: сочетание малонаселённых пространств, девственной природы и старинных поселений создаёт атмосферу, которую невозможно повторить в другом месте.

Новая карта Севера

Проект предполагает создание четырёх крупных туристических направлений. Вместо традиционных маршрутов "Москва — Архангельск" и "Петербург — Мурманск" появятся межрегиональные коридоры, которые объединят культурные центры, природные заповедники и небольшие города.

"Низкая плотность населения формирует уникальный опыт знакомства с необитаемыми территориями и культурой глубинки", — отмечают разработчики федеральной схемы.

"Путь на Север"

Он пройдёт вдоль рек Сухоны и Северной Двины, связывая Вологодчину и Поморье. Туристическая зона "Котлас — Сольвычегодск — Великий Устюг" объединит древние купеческие города, старообрядческие деревни и усадьбы Строгановых.

"Путь поморов"

Маршрут проложат вдоль Белого моря. Туристы смогут увидеть маяки, деревни, морские промыслы и главную жемчужину Севера — Соловецкие острова.

"Озерный край"

Он соединит Карелию, Мурманскую и Архангельскую области, охватив петроглифы, озёра и зелёный пояс Фенноскандии. Здесь можно будет отправиться в этнотур, увидеть наскальные рисунки и познакомиться с культурой финно-угорских народов.

"Кольское побережье"

Полностью пройдёт по Мурманской области. Разработчики хотят объединить индустриальные ландшафты Заполярного и Никеля с суровой арктической природой полуострова Рыбачий.

Что изменится для туристов

Главная проблема северных направлений — дороги. Сейчас стоит свернуть с основной трассы — и можно застрять в глине или потеряться в тайге.

В ближайшие годы планируется строительство современных трасс, гостиниц, стоянок и пунктов проката. Появятся новые кемпинги, зоны отдыха и обновлённые набережные. Особое внимание уделят Соловкам и Терскому берегу — местам, где сегодня практически нет качественного жилья.

Как готовиться к путешествию по Арктике

Выберите направление. "Путь поморов" подойдёт для морских маршрутов и яхтинга, а "Озерный край" — для тех, кто ищет тишину и дикую природу. Планируйте логистику. Не везде есть регулярное сообщение, поэтому транспорт лучше бронировать заранее. Подберите экипировку. Даже летом температура на Севере может опускаться до +10 °C, нужна непромокаемая обувь и ветрозащитная куртка. Оставьте место для спонтанности. Арктика непредсказуема — иногда именно случайный поворот приводит к самым запоминающимся встречам и видам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Ехать без брони Не найти жильё в сезон Забронировать заранее через туристические платформы Игнорировать погодные условия Простуда, отмена маршрутов Следить за прогнозом, иметь запасной план Полагаться только на навигатор Потеря сигнала и ориентиров Взять бумажную карту и компас

А что если поехать зимой

Арктика зимой — это не только холод, но и магия. В декабре и январе небо окрашено полярным сиянием, а тишину нарушает только хруст снега. В это время здесь популярны туры на снегоходах, упряжках и даже сноукайтинг — катание по льду под парусом.

Для фотографов это рай: редкий свет, кристально чистый воздух и бескрайние белые просторы делают кадры почти нереальными. Главное — тёплая одежда и запас батарей для техники.

Север глазами экономистов

Новые маршруты должны не только привлечь туристов, но и оживить северные города. Сегодня 53 % всех гостиниц сосредоточены в семи крупных центрах — Архангельске, Вологде, Петрозаводске, Мурманске, Кировске, Череповце и Сортавале. Однако большинство достопримечательностей находится далеко от них.

Развитие коридоров позволит "растянуть" туристический поток и сделать выгодным строительство небольших отелей в глубинке. К 2030 году доход отрасли может вырасти до 155 миллиардов рублей — почти на 70 % больше, чем сегодня.

Мифы и правда о русском Севере

Миф 1. В Арктике невозможно купаться.

Правда. На берегах Белого моря есть песчаные пляжи, где летом можно отдыхать и загорать.

Миф 2. Север — это вечная зима.

Правда. В июле температура достигает +18 °C, а солнце не заходит сутками.

Миф 3. Там нечего смотреть.

Правда. Помимо природы — древние монастыри, музеи, этнодеревни и гастротуры с северной кухней.