Россия открывает новые ворота в Арктику: какие новые маршруты ждут туристов

Путешествия по северным территориям России скоро перестанут быть делом единиц. К 2030 году здесь появятся четыре новых туристических коридора — масштабный проект под названием "Русский Север и Арктика". Он объединит Вологодскую, Архангельскую, Мурманскую области и Республику Карелию. Идея проста: сделать дикий север доступным, но не потерять его первозданность.
Эта макротерритория площадью 780 тысяч квадратных километров охватывает более трёх миллионов жителей. Авторы проекта уверены, что здесь скрыт мощный туристический потенциал: сочетание малонаселённых пространств, девственной природы и старинных поселений создаёт атмосферу, которую невозможно повторить в другом месте.
Проект предполагает создание четырёх крупных туристических направлений. Вместо традиционных маршрутов "Москва — Архангельск" и "Петербург — Мурманск" появятся межрегиональные коридоры, которые объединят культурные центры, природные заповедники и небольшие города.
"Низкая плотность населения формирует уникальный опыт знакомства с необитаемыми территориями и культурой глубинки", — отмечают разработчики федеральной схемы.
Он пройдёт вдоль рек Сухоны и Северной Двины, связывая Вологодчину и Поморье. Туристическая зона "Котлас — Сольвычегодск — Великий Устюг" объединит древние купеческие города, старообрядческие деревни и усадьбы Строгановых.
Маршрут проложат вдоль Белого моря. Туристы смогут увидеть маяки, деревни, морские промыслы и главную жемчужину Севера — Соловецкие острова.
Он соединит Карелию, Мурманскую и Архангельскую области, охватив петроглифы, озёра и зелёный пояс Фенноскандии. Здесь можно будет отправиться в этнотур, увидеть наскальные рисунки и познакомиться с культурой финно-угорских народов.
Полностью пройдёт по Мурманской области. Разработчики хотят объединить индустриальные ландшафты Заполярного и Никеля с суровой арктической природой полуострова Рыбачий.
Главная проблема северных направлений — дороги. Сейчас стоит свернуть с основной трассы — и можно застрять в глине или потеряться в тайге.
В ближайшие годы планируется строительство современных трасс, гостиниц, стоянок и пунктов проката. Появятся новые кемпинги, зоны отдыха и обновлённые набережные. Особое внимание уделят Соловкам и Терскому берегу — местам, где сегодня практически нет качественного жилья.
Выберите направление. "Путь поморов" подойдёт для морских маршрутов и яхтинга, а "Озерный край" — для тех, кто ищет тишину и дикую природу.
Планируйте логистику. Не везде есть регулярное сообщение, поэтому транспорт лучше бронировать заранее.
Подберите экипировку. Даже летом температура на Севере может опускаться до +10 °C, нужна непромокаемая обувь и ветрозащитная куртка.
Оставьте место для спонтанности. Арктика непредсказуема — иногда именно случайный поворот приводит к самым запоминающимся встречам и видам.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Ехать без брони
|Не найти жильё в сезон
|Забронировать заранее через туристические платформы
|Игнорировать погодные условия
|Простуда, отмена маршрутов
|Следить за прогнозом, иметь запасной план
|Полагаться только на навигатор
|Потеря сигнала и ориентиров
|Взять бумажную карту и компас
Арктика зимой — это не только холод, но и магия. В декабре и январе небо окрашено полярным сиянием, а тишину нарушает только хруст снега. В это время здесь популярны туры на снегоходах, упряжках и даже сноукайтинг — катание по льду под парусом.
Для фотографов это рай: редкий свет, кристально чистый воздух и бескрайние белые просторы делают кадры почти нереальными. Главное — тёплая одежда и запас батарей для техники.
Новые маршруты должны не только привлечь туристов, но и оживить северные города. Сегодня 53 % всех гостиниц сосредоточены в семи крупных центрах — Архангельске, Вологде, Петрозаводске, Мурманске, Кировске, Череповце и Сортавале. Однако большинство достопримечательностей находится далеко от них.
Развитие коридоров позволит "растянуть" туристический поток и сделать выгодным строительство небольших отелей в глубинке. К 2030 году доход отрасли может вырасти до 155 миллиардов рублей — почти на 70 % больше, чем сегодня.
Миф 1. В Арктике невозможно купаться.
Правда. На берегах Белого моря есть песчаные пляжи, где летом можно отдыхать и загорать.
Миф 2. Север — это вечная зима.
Правда. В июле температура достигает +18 °C, а солнце не заходит сутками.
Миф 3. Там нечего смотреть.
Правда. Помимо природы — древние монастыри, музеи, этнодеревни и гастротуры с северной кухней.
