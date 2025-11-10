Екатеринбург делает шаг в прошлое: как уикенд в Полевском возвращает к истокам Урала без затрат

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Поездка из Екатеринбурга в Полевской — это не просто уикенд за городом, а настоящее путешествие в легенды Урала, где оживают сказки Павла Бажова и история первых медеплавильных заводов. Это возможность увидеть красоту Думной горы, вдохнуть свежий воздух и вспомнить, как тесно переплетаются природа и ремесло.

Девушка на отдыхе
Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на отдыхе

Город, где живут сказания

Полевской — старинный промышленный центр, родившийся в начале XVIII века. В 1718 году здесь заработал один из первых на Урале медеплавильных заводов, положив начало местной горнозаводской цивилизации. Металлургия определила судьбу города, его культуру и уклад жизни. Здесь же прошло детство Павла Бажова — писателя, подарившего России сказочный мир камнерезов, мастеров и волшебных духов Урала. Его герои — Данила-мастер и Хозяйка Медной горы — стали символами этих мест, а сама Думная гора — своеобразной "легендарной декорацией" для сказов.

Что посмотреть в Полевском

Исторический музей города

Начать знакомство стоит с Исторического музея Полевского. Его экспозиции рассказывают о рождении горнозаводского дела, быте мастеровых и развитии промышленности. Отдельный зал посвящён Павлу Бажову и его творческому наследию. Само здание музея — бывшее управление завода — представляет собой памятник архитектуры.

"Здесь вы узнаете о богатой истории края, увидите экспозиции, посвященные горнодобывающей промышленности", — отметил обозреватель Катя Мусина.

Думная гора — сердце легенд

Без подъёма на Думную гору невозможно представить визит в Полевской. По преданию, именно здесь Хозяйка Медной горы показывала Даниле свои подземные сокровища. С вершины открывается панорама на город и бескрайние уральские леса. Подъём несложный, а у подножия оборудован парк с лавочками и тропинками для прогулок. Это место одинаково подходит для тихого отдыха и фотографий на память.

Мемориальный комплекс "Рудознатцы Урала"

Комплекс создан в честь первооткрывателей уральских недр. Здесь можно увидеть памятники и тематические инсталляции, рассказывающие об истории добычи полезных ископаемых. Этот маршрут особенно интересен тем, кто любит индустриальный туризм и интересуется историей геологии.

Храм и духовные центры

Свято-Троицкий храм, построенный в начале XIX века, — ещё одна точка притяжения. Здание с классическими пропорциями и старинными иконами создаёт атмосферу спокойствия и благоговения. Местные жители называют его духовным сердцем города.

Природный парк "Бажовские места"

Парк расположен неподалёку от города и идеально подходит для тех, кто ищет контакт с природой. Пешеходные тропы ведут к скалам, озёрам и лесным полянам, где можно устроить пикник или сделать красивые фото. Это место объединяет легенды, тишину и чистоту уральского воздуха.

Развлечения и сезонные активности

Зимой Полевской превращается в спортивный центр. В округе работают горнолыжные базы и катки. Летом популярны рыбалка, походы и экскурсии. В местных лесах водится дичь, а в озёрах — много рыбы. В течение года проходят фестивали, посвящённые уральским ремёслам, металлу и сказам Бажова.

Как добраться и где остановиться

Расстояние от Екатеринбурга до Полевского — около 60 км. На машине путь займёт чуть больше часа. Можно также доехать автобусом или электричкой. В городе есть гостиницы и апартаменты разного уровня — от недорогих мини-отелей до комфортных вариантов с сауной и парковкой. Лучше всего планировать поездку на лето или раннюю осень, когда природа особенно яркая.

Исторический контекст

  1. Основание Полевского завода — 1718 год.

  2. Первые плавки меди дали толчок развитию всей промышленности Среднего Урала.

  3. В XX веке город стал литературным символом благодаря сказам Бажова.

Три интересных факта

  1. В Полевском до сих пор работают мастерские по резьбе по камню — наследие старых ремесел.

  2. Символ города — ящерица, изображённая на гербе. Она напоминает о Хозяйке Медной горы.

Плюсы и минусы поездки

Плюсы Минусы
Близость к Екатеринбургу Небольшое количество отелей
Много природных и исторических объектов Не везде развит общественный транспорт
Атмосфера старинного уральского города Часть маршрутов требует пеших подъёмов

FAQ

Как добраться без машины?
Можно сесть на автобус с Южного автовокзала Екатеринбурга — рейсы отправляются каждые 1-2 часа.

Можно ли подняться на Думную гору зимой?
Да, но лучше взять обувь с нескользящей подошвой и использовать треккинговые палки.

Мифы и правда

Миф: Полевской — скучный промышленный город.
Правда: Сегодня это уютный туристический центр с музеями, храмами и природными маршрутами.

Миф: Думная гора — труднодоступна.
Правда: Подъём занимает около 20 минут и подходит даже для новичков.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
