Екатеринбург делает шаг в прошлое: как уикенд в Полевском возвращает к истокам Урала без затрат

Поездка из Екатеринбурга в Полевской — это не просто уикенд за городом, а настоящее путешествие в легенды Урала, где оживают сказки Павла Бажова и история первых медеплавильных заводов. Это возможность увидеть красоту Думной горы, вдохнуть свежий воздух и вспомнить, как тесно переплетаются природа и ремесло.
Полевской — старинный промышленный центр, родившийся в начале XVIII века. В 1718 году здесь заработал один из первых на Урале медеплавильных заводов, положив начало местной горнозаводской цивилизации. Металлургия определила судьбу города, его культуру и уклад жизни. Здесь же прошло детство Павла Бажова — писателя, подарившего России сказочный мир камнерезов, мастеров и волшебных духов Урала. Его герои — Данила-мастер и Хозяйка Медной горы — стали символами этих мест, а сама Думная гора — своеобразной "легендарной декорацией" для сказов.
Начать знакомство стоит с Исторического музея Полевского. Его экспозиции рассказывают о рождении горнозаводского дела, быте мастеровых и развитии промышленности. Отдельный зал посвящён Павлу Бажову и его творческому наследию. Само здание музея — бывшее управление завода — представляет собой памятник архитектуры.
"Здесь вы узнаете о богатой истории края, увидите экспозиции, посвященные горнодобывающей промышленности", — отметил обозреватель Катя Мусина.
Без подъёма на Думную гору невозможно представить визит в Полевской. По преданию, именно здесь Хозяйка Медной горы показывала Даниле свои подземные сокровища. С вершины открывается панорама на город и бескрайние уральские леса. Подъём несложный, а у подножия оборудован парк с лавочками и тропинками для прогулок. Это место одинаково подходит для тихого отдыха и фотографий на память.
Комплекс создан в честь первооткрывателей уральских недр. Здесь можно увидеть памятники и тематические инсталляции, рассказывающие об истории добычи полезных ископаемых. Этот маршрут особенно интересен тем, кто любит индустриальный туризм и интересуется историей геологии.
Свято-Троицкий храм, построенный в начале XIX века, — ещё одна точка притяжения. Здание с классическими пропорциями и старинными иконами создаёт атмосферу спокойствия и благоговения. Местные жители называют его духовным сердцем города.
Парк расположен неподалёку от города и идеально подходит для тех, кто ищет контакт с природой. Пешеходные тропы ведут к скалам, озёрам и лесным полянам, где можно устроить пикник или сделать красивые фото. Это место объединяет легенды, тишину и чистоту уральского воздуха.
Зимой Полевской превращается в спортивный центр. В округе работают горнолыжные базы и катки. Летом популярны рыбалка, походы и экскурсии. В местных лесах водится дичь, а в озёрах — много рыбы. В течение года проходят фестивали, посвящённые уральским ремёслам, металлу и сказам Бажова.
Расстояние от Екатеринбурга до Полевского — около 60 км. На машине путь займёт чуть больше часа. Можно также доехать автобусом или электричкой. В городе есть гостиницы и апартаменты разного уровня — от недорогих мини-отелей до комфортных вариантов с сауной и парковкой. Лучше всего планировать поездку на лето или раннюю осень, когда природа особенно яркая.
Основание Полевского завода — 1718 год.
Первые плавки меди дали толчок развитию всей промышленности Среднего Урала.
В XX веке город стал литературным символом благодаря сказам Бажова.
В Полевском до сих пор работают мастерские по резьбе по камню — наследие старых ремесел.
Символ города — ящерица, изображённая на гербе. Она напоминает о Хозяйке Медной горы.
|Плюсы
|Минусы
|Близость к Екатеринбургу
|Небольшое количество отелей
|Много природных и исторических объектов
|Не везде развит общественный транспорт
|Атмосфера старинного уральского города
|Часть маршрутов требует пеших подъёмов
Как добраться без машины?
Можно сесть на автобус с Южного автовокзала Екатеринбурга — рейсы отправляются каждые 1-2 часа.
Можно ли подняться на Думную гору зимой?
Да, но лучше взять обувь с нескользящей подошвой и использовать треккинговые палки.
Миф: Полевской — скучный промышленный город.
Правда: Сегодня это уютный туристический центр с музеями, храмами и природными маршрутами.
Миф: Думная гора — труднодоступна.
Правда: Подъём занимает около 20 минут и подходит даже для новичков.
Пушистые шапки из 90-х возвращаются и обещают стать главным трендом зимы 2025 — почему именно они заменят привычные бини.