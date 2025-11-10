Пустыня включила свет и музыку: место, где Шарджа сбрасывает жару и показную роскошь

Шарджа — город, который часто ассоциируется с морем и пляжами, но его настоящий шарм раскрывается далеко от побережья. В самом центре этого эмирата, среди стеклянных башен и оживлённых проспектов, притаился оазис тишины и зелени — парк Аль-Маджаз. Это место стало не просто зоной отдыха, а настоящим символом гармонии между природой и городом.
Аль-Маджаз раскинулся на берегу лагуны Халид, занимая более тридцати гектаров. Когда-то на этом месте были пустыри, но в 2010 году власти решили превратить его в парк, где жители и гости города смогут передохнуть от суеты мегаполиса.
Ландшафтный дизайн выполнен в современном стиле, но с элементами традиционной арабской архитектуры — аккуратные арки, фонтаны и мощёные дорожки перекликаются с восточными мотивами. Вдоль аллей растут пальмы, бугенвиллеи и жасмин, а водоёмы и каскады добавляют прохлады даже в жаркие месяцы.
Главный символ парка — Шарджинский музыкальный фонтан, один из самых больших в мире. Его струи взлетают на высоту до ста метров, а в вечернее время тысячи огней превращают шоу в настоящее водное представление. Звуки классики, арабских мелодий и современных композиций переплетаются с танцем воды.
"Представления фонтана проходят несколько раз в день и привлекают множество зрителей", — отметила обозреватель Светлана Пляцковская.
Лучшее время, чтобы увидеть это чудо, — после заката, когда жаркий день сменяется мягким бризом лагуны.
Лодочные прогулки. По спокойным водам лагуны можно прокатиться на катамаране или традиционной лодке, любуясь панорамой города.
Аквапарк Splash Park. Детям особенно нравится этот водный уголок — безопасные горки, фонтаны и мягкие покрытия делают его идеальным для семейного отдыха.
Мини-гольф и площадки. Любители активного отдыха могут сыграть партию или заняться спортом на открытых площадках.
Пешие маршруты. Аллеи с деревьями и цветами созданы для прогулок и неспешных разговоров.
Вдоль дорожек расположены уютные кафе и рестораны с блюдами ближневосточной и европейской кухни — от ароматного кофе до мороженого с фисташками.
Для семей парк — настоящая находка. Здесь есть зоны с мягким покрытием, качели, интерактивные площадки и аттракционы. Родители могут спокойно отдыхать на скамейках под деревьями, пока малыши играют.
Вечером парк оживает: загораются гирлянды, звучит музыка, и весь район наполняется ощущением праздника.
Создание Аль-Маджаза стало частью масштабной программы благоустройства Шарджи, которую курировал шейх Султан бин Мухаммад Аль-Касими. Город стремился сохранить статус культурной столицы эмиратов, при этом добавив современные пространства для отдыха и искусства. Сегодня парк — не просто место для прогулок, но и площадка для фестивалей, выставок и уличных концертов.
|Плюсы
|Минусы
|Бесплатный вход
|Платные развлечения
|Уютные кафе и вид на лагуну
|Много посетителей вечером
|Комфорт даже в жару благодаря тени и воде
|Днём бывает слишком жарко
|Отличное место для фото и прогулок
|Ограниченная парковка рядом
В парке часто проходят арт-фестивали и выставки под открытым небом.
Можно ли туда с животными?
Нет, правила парка не допускают посещение с питомцами.
Как добраться?
Парк находится в районе Аль-Маджаз на берегу лагуны Халид, добраться можно на такси или автобусе из центра Шарджи и Дубая.
Что взять с собой?
Минимум вещей: солнцезащитные очки, вода, зарядка для телефона и фотоаппарат — виды здесь потрясающие.
Миф: в Шардже негде гулять без моря.
Правда: Аль-Маджаз доказывает обратное — здесь можно провести целый день вдали от пляжей и не скучать.
