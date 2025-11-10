Пустыня включила свет и музыку: место, где Шарджа сбрасывает жару и показную роскошь

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шарджа — город, который часто ассоциируется с морем и пляжами, но его настоящий шарм раскрывается далеко от побережья. В самом центре этого эмирата, среди стеклянных башен и оживлённых проспектов, притаился оазис тишины и зелени — парк Аль-Маджаз. Это место стало не просто зоной отдыха, а настоящим символом гармонии между природой и городом.

Парк Маджаз
Фото: commons.wikimedia.org by Wael Mohammed Al-Masri, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Парк Маджаз

Современный оазис с арабской душой

Аль-Маджаз раскинулся на берегу лагуны Халид, занимая более тридцати гектаров. Когда-то на этом месте были пустыри, но в 2010 году власти решили превратить его в парк, где жители и гости города смогут передохнуть от суеты мегаполиса.
Ландшафтный дизайн выполнен в современном стиле, но с элементами традиционной арабской архитектуры — аккуратные арки, фонтаны и мощёные дорожки перекликаются с восточными мотивами. Вдоль аллей растут пальмы, бугенвиллеи и жасмин, а водоёмы и каскады добавляют прохлады даже в жаркие месяцы.

Фонтан, покоривший лагуну

Главный символ парка — Шарджинский музыкальный фонтан, один из самых больших в мире. Его струи взлетают на высоту до ста метров, а в вечернее время тысячи огней превращают шоу в настоящее водное представление. Звуки классики, арабских мелодий и современных композиций переплетаются с танцем воды.

"Представления фонтана проходят несколько раз в день и привлекают множество зрителей", — отметила обозреватель Светлана Пляцковская.

Лучшее время, чтобы увидеть это чудо, — после заката, когда жаркий день сменяется мягким бризом лагуны.

Что делать в парке Аль-Маджаз

  1. Лодочные прогулки. По спокойным водам лагуны можно прокатиться на катамаране или традиционной лодке, любуясь панорамой города.

  2. Аквапарк Splash Park. Детям особенно нравится этот водный уголок — безопасные горки, фонтаны и мягкие покрытия делают его идеальным для семейного отдыха.

  3. Мини-гольф и площадки. Любители активного отдыха могут сыграть партию или заняться спортом на открытых площадках.

  4. Пешие маршруты. Аллеи с деревьями и цветами созданы для прогулок и неспешных разговоров.

Вдоль дорожек расположены уютные кафе и рестораны с блюдами ближневосточной и европейской кухни — от ароматного кофе до мороженого с фисташками.

Советы по посещению

  • Парк открыт ежедневно и работает до поздней ночи.
  • Вход свободный, но за отдельные развлечения — катание на лодках или посещение аквапарка — нужно платить.
  • Посещать лучше вечером: температура воздуха комфортнее, а световое шоу фонтана выглядит особенно эффектно.
  • Для прогулок под солнцем стоит взять головной убор, солнцезащитный крем и бутылку воды.

А что если приехать с детьми

Для семей парк — настоящая находка. Здесь есть зоны с мягким покрытием, качели, интерактивные площадки и аттракционы. Родители могут спокойно отдыхать на скамейках под деревьями, пока малыши играют.
Вечером парк оживает: загораются гирлянды, звучит музыка, и весь район наполняется ощущением праздника.

Исторический контекст

Создание Аль-Маджаза стало частью масштабной программы благоустройства Шарджи, которую курировал шейх Султан бин Мухаммад Аль-Касими. Город стремился сохранить статус культурной столицы эмиратов, при этом добавив современные пространства для отдыха и искусства. Сегодня парк — не просто место для прогулок, но и площадка для фестивалей, выставок и уличных концертов.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Бесплатный вход Платные развлечения
Уютные кафе и вид на лагуну Много посетителей вечером
Комфорт даже в жару благодаря тени и воде Днём бывает слишком жарко
Отличное место для фото и прогулок Ограниченная парковка рядом

Интересный факт

В парке часто проходят арт-фестивали и выставки под открытым небом.

FAQ

Можно ли туда с животными?
Нет, правила парка не допускают посещение с питомцами.

Как добраться?
Парк находится в районе Аль-Маджаз на берегу лагуны Халид, добраться можно на такси или автобусе из центра Шарджи и Дубая.

Что взять с собой?
Минимум вещей: солнцезащитные очки, вода, зарядка для телефона и фотоаппарат — виды здесь потрясающие.

Миф и правда

Миф: в Шардже негде гулять без моря.
Правда: Аль-Маджаз доказывает обратное — здесь можно провести целый день вдали от пляжей и не скучать.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
