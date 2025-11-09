Мошенники переписали Новый год туристов: поддельные сайты продают акции и путёвки, которых нет

Перед праздниками, когда россияне массово планируют поездки и ищут выгодные предложения, активизируются интернет-аферисты. Они создают копии известных туристических сайтов, выдают себя за популярных операторов и заманивают доверчивых путешественников "горячими" акциями, которых на самом деле не существует.
"Самый распространенный вариант мошенничества с туристами на новогодние праздники — мошенники создают копии известных агрегаторов или туроператоров (несуществующие акции)", — рассказала юрист, член Ассоциации юристов России Наталья Глебова.
Перед праздниками на просторах интернета появляется множество сайтов, внешне неотличимых от настоящих. Логотипы, дизайн, даже доменные имена — всё копируется почти дословно. На таких страницах пользователям обещают скидки до 50 % на туры, бесплатные апгрейды номеров и другие заманчивые условия.
Однако все эти "акции" существуют только на экране. После оплаты "тура" клиент теряет не только деньги, но и возможность доказать факт сделки — ведь фирма-продавец юридически не существует.
Копия сайта популярного агрегатора (например, Booking, Aviasales, Level. Travel) с подменой одной-двух букв в домене.
Ложные предложения "последних туров по акции" через рассылку или социальные сети.
Поддельные посредники, которые обещают помочь оплатить тур "в рассрочку" или "через зарубежный сервис" с дополнительной выгодой.
"Мошенники выманивают деньги россиян, предлагая якобы услуги посредников в денежных операциях или более выгодные условия сделки", — добавила Наталья Глебова.
|Признак
|Реальные компании
|Поддельные сайты
|Наличие в реестре Ростуризма
|Да
|Нет
|Контактная информация
|Адрес, телефоны, ИНН
|Только форма обратной связи
|Домен
|Старше 1-3 лет
|Создан недавно
|Условия оплаты
|Через защищённые шлюзы и банки
|Перевод на карту физлица
|Отзывы
|На независимых площадках
|Поддельные, однотипные
Найдите компанию в федеральном реестре туроператоров (ростуризм.рф).
Изучите сайт: проверьте дату регистрации домена, наличие SSL-сертификата и юридического адреса.
Читайте договор. Настоящий документ содержит сведения о страховании ответственности.
Не переходите по рекламе. Лучше самостоятельно вводить адрес компании в поисковую строку.
Сохраняйте чеки и переписку. Это пригодится при обращении в банк или полицию.
"Изучите условия договора и сайт фирмы (смотрите дату домена), не переходите по привлекательной рекламе на неизвестных сайтах", — посоветовала Наталья Глебова.
Ошибка: покупка тура через неизвестный сайт с "нереальной" скидкой.
Последствие: потеря денег и невозможность вернуть их.
Альтернатива: использовать проверенные платформы с официальной регистрацией.
Ошибка: перевод денег напрямую физическому лицу.
Последствие: отсутствие доказательств при споре.
Альтернатива: оплачивать только через корпоративный счёт.
Ошибка: игнорирование договора или подписание "заглушки".
Последствие: отсутствие гарантий возврата средств.
Альтернатива: требовать оригинал документа с реквизитами и подписью.
Даже безупречный дизайн не гарантирует честность. Проверяйте не только визуальную часть, но и мелочи: юридические данные, адреса, ИНН, лицензию. Посмотрите, как долго существует домен. Проверить это можно через сервисы Whois или 2ip. ru — если сайт создан пару недель назад, доверять ему нельзя.
Как выбрать надёжного туроператора?
Проверяйте компанию в официальных реестрах и на сайтах-отзовиках, не ориентируйтесь только на рекламу.
Сколько стоит проверить агентство?
Все проверки бесплатны — и в реестре Ростуризма, и через Whois-сервисы.
Что делать, если уже перевёл деньги мошенникам?
Сразу обращайтесь в банк с заявлением об отмене операции и подавайте заявление в полицию с указанием всех переписок и чеков.
Интернет-мошенничество с туристическими услугами существует не первый год. Первые громкие случаи фиксировались ещё в начале 2010-х, когда появились массовые онлайн-платформы. Но пик таких афер приходится именно на декабрь: сочетание предпраздничной суеты, дефицита времени и желания сэкономить делает пользователей особенно уязвимыми.
• По статистике МВД, кибермошенники нередко используют украденные дизайны действующих компаний, полностью копируя интерфейс бронирования.
