Мошенники переписали Новый год туристов: поддельные сайты продают акции и путёвки, которых нет

Перед праздниками, когда россияне массово планируют поездки и ищут выгодные предложения, активизируются интернет-аферисты. Они создают копии известных туристических сайтов, выдают себя за популярных операторов и заманивают доверчивых путешественников "горячими" акциями, которых на самом деле не существует.

"Самый распространенный вариант мошенничества с туристами на новогодние праздники — мошенники создают копии известных агрегаторов или туроператоров (несуществующие акции)", — рассказала юрист, член Ассоциации юристов России Наталья Глебова.

Как работает обман

Перед праздниками на просторах интернета появляется множество сайтов, внешне неотличимых от настоящих. Логотипы, дизайн, даже доменные имена — всё копируется почти дословно. На таких страницах пользователям обещают скидки до 50 % на туры, бесплатные апгрейды номеров и другие заманчивые условия.

Однако все эти "акции" существуют только на экране. После оплаты "тура" клиент теряет не только деньги, но и возможность доказать факт сделки — ведь фирма-продавец юридически не существует.

Типичные схемы

Копия сайта популярного агрегатора (например, Booking, Aviasales, Level. Travel) с подменой одной-двух букв в домене. Ложные предложения "последних туров по акции" через рассылку или социальные сети. Поддельные посредники, которые обещают помочь оплатить тур "в рассрочку" или "через зарубежный сервис" с дополнительной выгодой.

"Мошенники выманивают деньги россиян, предлагая якобы услуги посредников в денежных операциях или более выгодные условия сделки", — добавила Наталья Глебова.

Сравнение: настоящие туроператоры vs. фейковые сайты

Признак Реальные компании Поддельные сайты Наличие в реестре Ростуризма Да Нет Контактная информация Адрес, телефоны, ИНН Только форма обратной связи Домен Старше 1-3 лет Создан недавно Условия оплаты Через защищённые шлюзы и банки Перевод на карту физлица Отзывы На независимых площадках Поддельные, однотипные

Проверяем агентство шаг за шагом

Найдите компанию в федеральном реестре туроператоров (ростуризм.рф). Изучите сайт: проверьте дату регистрации домена, наличие SSL-сертификата и юридического адреса. Читайте договор. Настоящий документ содержит сведения о страховании ответственности. Не переходите по рекламе. Лучше самостоятельно вводить адрес компании в поисковую строку. Сохраняйте чеки и переписку. Это пригодится при обращении в банк или полицию.

"Изучите условия договора и сайт фирмы (смотрите дату домена), не переходите по привлекательной рекламе на неизвестных сайтах", — посоветовала Наталья Глебова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка тура через неизвестный сайт с "нереальной" скидкой.

Последствие: потеря денег и невозможность вернуть их.

Альтернатива: использовать проверенные платформы с официальной регистрацией.

Ошибка: перевод денег напрямую физическому лицу.

Последствие: отсутствие доказательств при споре.

Альтернатива: оплачивать только через корпоративный счёт.

Ошибка: игнорирование договора или подписание "заглушки".

Последствие: отсутствие гарантий возврата средств.

Альтернатива: требовать оригинал документа с реквизитами и подписью.

А что если сайт выглядит идеально

Даже безупречный дизайн не гарантирует честность. Проверяйте не только визуальную часть, но и мелочи: юридические данные, адреса, ИНН, лицензию. Посмотрите, как долго существует домен. Проверить это можно через сервисы Whois или 2ip. ru — если сайт создан пару недель назад, доверять ему нельзя.

FAQ

Как выбрать надёжного туроператора?

Проверяйте компанию в официальных реестрах и на сайтах-отзовиках, не ориентируйтесь только на рекламу.

Сколько стоит проверить агентство?

Все проверки бесплатны — и в реестре Ростуризма, и через Whois-сервисы.

Что делать, если уже перевёл деньги мошенникам?

Сразу обращайтесь в банк с заявлением об отмене операции и подавайте заявление в полицию с указанием всех переписок и чеков.

Исторический контекст

Интернет-мошенничество с туристическими услугами существует не первый год. Первые громкие случаи фиксировались ещё в начале 2010-х, когда появились массовые онлайн-платформы. Но пик таких афер приходится именно на декабрь: сочетание предпраздничной суеты, дефицита времени и желания сэкономить делает пользователей особенно уязвимыми.

Интересный факт

• По статистике МВД, кибермошенники нередко используют украденные дизайны действующих компаний, полностью копируя интерфейс бронирования.