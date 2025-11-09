Мошенники переписали Новый год туристов: поддельные сайты продают акции и путёвки, которых нет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:18
Туризм

Перед праздниками, когда россияне массово планируют поездки и ищут выгодные предложения, активизируются интернет-аферисты. Они создают копии известных туристических сайтов, выдают себя за популярных операторов и заманивают доверчивых путешественников "горячими" акциями, которых на самом деле не существует.

Мужчина с испуганным лицом сидит на полу
Фото: Desingned by Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина с испуганным лицом сидит на полу

"Самый распространенный вариант мошенничества с туристами на новогодние праздники — мошенники создают копии известных агрегаторов или туроператоров (несуществующие акции)", — рассказала юрист, член Ассоциации юристов России Наталья Глебова.

Как работает обман

Перед праздниками на просторах интернета появляется множество сайтов, внешне неотличимых от настоящих. Логотипы, дизайн, даже доменные имена — всё копируется почти дословно. На таких страницах пользователям обещают скидки до 50 % на туры, бесплатные апгрейды номеров и другие заманчивые условия.
Однако все эти "акции" существуют только на экране. После оплаты "тура" клиент теряет не только деньги, но и возможность доказать факт сделки — ведь фирма-продавец юридически не существует.

Типичные схемы

  1. Копия сайта популярного агрегатора (например, Booking, Aviasales, Level. Travel) с подменой одной-двух букв в домене.

  2. Ложные предложения "последних туров по акции" через рассылку или социальные сети.

  3. Поддельные посредники, которые обещают помочь оплатить тур "в рассрочку" или "через зарубежный сервис" с дополнительной выгодой.

"Мошенники выманивают деньги россиян, предлагая якобы услуги посредников в денежных операциях или более выгодные условия сделки", — добавила Наталья Глебова.

Сравнение: настоящие туроператоры vs. фейковые сайты

Признак Реальные компании Поддельные сайты
Наличие в реестре Ростуризма Да Нет
Контактная информация Адрес, телефоны, ИНН Только форма обратной связи
Домен Старше 1-3 лет Создан недавно
Условия оплаты Через защищённые шлюзы и банки Перевод на карту физлица
Отзывы На независимых площадках Поддельные, однотипные

Проверяем агентство шаг за шагом

  1. Найдите компанию в федеральном реестре туроператоров (ростуризм.рф).

  2. Изучите сайт: проверьте дату регистрации домена, наличие SSL-сертификата и юридического адреса.

  3. Читайте договор. Настоящий документ содержит сведения о страховании ответственности.

  4. Не переходите по рекламе. Лучше самостоятельно вводить адрес компании в поисковую строку.

  5. Сохраняйте чеки и переписку. Это пригодится при обращении в банк или полицию.

"Изучите условия договора и сайт фирмы (смотрите дату домена), не переходите по привлекательной рекламе на неизвестных сайтах", — посоветовала Наталья Глебова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка тура через неизвестный сайт с "нереальной" скидкой.
    Последствие: потеря денег и невозможность вернуть их.
    Альтернатива: использовать проверенные платформы с официальной регистрацией.

  • Ошибка: перевод денег напрямую физическому лицу.
    Последствие: отсутствие доказательств при споре.
    Альтернатива: оплачивать только через корпоративный счёт.

  • Ошибка: игнорирование договора или подписание "заглушки".
    Последствие: отсутствие гарантий возврата средств.
    Альтернатива: требовать оригинал документа с реквизитами и подписью.

А что если сайт выглядит идеально

Даже безупречный дизайн не гарантирует честность. Проверяйте не только визуальную часть, но и мелочи: юридические данные, адреса, ИНН, лицензию. Посмотрите, как долго существует домен. Проверить это можно через сервисы Whois или 2ip. ru — если сайт создан пару недель назад, доверять ему нельзя.

FAQ

Как выбрать надёжного туроператора?
Проверяйте компанию в официальных реестрах и на сайтах-отзовиках, не ориентируйтесь только на рекламу.

Сколько стоит проверить агентство?
Все проверки бесплатны — и в реестре Ростуризма, и через Whois-сервисы.

Что делать, если уже перевёл деньги мошенникам?
Сразу обращайтесь в банк с заявлением об отмене операции и подавайте заявление в полицию с указанием всех переписок и чеков.

Исторический контекст

Интернет-мошенничество с туристическими услугами существует не первый год. Первые громкие случаи фиксировались ещё в начале 2010-х, когда появились массовые онлайн-платформы. Но пик таких афер приходится именно на декабрь: сочетание предпраздничной суеты, дефицита времени и желания сэкономить делает пользователей особенно уязвимыми.

Интересный факт

• По статистике МВД, кибермошенники нередко используют украденные дизайны действующих компаний, полностью копируя интерфейс бронирования.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
