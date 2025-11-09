Марокканский Голливуд: как Уарзазат вырос из перевалочного пункта до мировой киноплощадки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Уарзазат часто называют "воротами в пустыню", но его история сложнее, чем простой перевалочный пункт на пути к дюнам. Город вырос на пересечении древних караванных путей, по которым веками шли торговцы из глубины Африки к рынкам Марракеша и Феса.

Ouarzazate - Kasbah - De nuit - Night view - Morocco - Maroc - Maroko - Μαρόκο - Fas - Marruecos - Marokko - Марокко - Photo Image Photography (9126232404)
Фото: commons.wikimedia.org by Grand Parc - Bordeaux, France from France, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ouarzazate - Kasbah - De nuit - Night view - Morocco - Maroc - Maroko - Μαρόκο - Fas - Marruecos - Marokko - Марокко - Photo Image Photography (9126232404)

Исторический контекст

Название "Ouarzazate" на языке амазигов (берберов) переводится как "без шума" — контраст с шумной мединой Марракеша, откуда сюда обычно и приезжают. Два хребта Высокого Атласа как будто обрамляют город, а к юго-востоку горы уступают место каменистым и песчаным равнинам предСахары.

Во второй половине XX века Уарзазат обретает новый статус киноколонки. Съёмочные группы понимают, что местные касбы, глинобитные деревни и каньоны идеально заменяют библейский Восток, античный Египет или вымышленные царства. Город стал глобальной декорацией, где местные жители поколениями подрабатывают в массовке.

Советы шаг за шагом

Шаг 1. Знакомство с "Ouarzawood"
Начните с киностудий. Atlas Studios на окраине города позволяют пройтись по декорациям, где снимали "Клеопатру", "Царство небесное", "Кундун" и десятки других фильмов. Рядом Музей кино — чуть менее глянцевый, но более "тактильный": здесь можно разглядывать реквизит и оборудование вплотную.

Шаг 2. Айт-Бен-Хадду — крепость-символ
Ксар Айт-Бен-Хадду — укреплённая глинобитная деревня XVII века и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вход формально бесплатный, но на месте иногда пытаются брать "плату за вход" — гиду проще отсеять подобные попытки и заодно объяснить, как селение жило до киноэпохи. Лучший вид — с верхних площадок или с террас ближайших кафе.

Шаг 3. Касбы и городская история
В самой черте города стоит заглянуть в Таурирт-Касбу — бывший дворец и запутанный лабиринт комнат, коридоров и внутренних двориков. После землетрясения 2023 года здесь идёт реставрация, но часть помещений уже открыта, а фрагменты росписей и резьбы позволяют представить роскошь ушедшей эпохи.

Шаг 4. Природные "декорации" вокруг
На дневные выезды подойдут каньоны Дадès и Тодга — драматические ущелья, прорезанные реками в известняковых и красных породах. Поближе к городу — оазис Финт: зелёная долина с финиковыми пальмами и глинобитными деревнями. Здесь до сих пор можно увидеть сцены повседневной жизни — женщин у реки, играющих детей.

Шаг 5. Пустыня и дюны
Уарзазат — удобная точка старта к дюнам Эрг-Шебби (Мерзуга) или Эрг-Лихуди (район М'Хамида). Многие проводят в городе пару ночей, а затем отправляются в пустынный кемпинг с ночёвкой под звёздами. Это не "дикое" путешествие, а организованный опыт, но именно он делает для многих Марокко "страной из сказки".

Шаг 6. Практика: когда и как ехать
Оптимальное время — весна (март-май) и осень (сентябрь-ноябрь): днём ещё тепло, но жара не изнуряющая. Добраться можно прямым рейсом (если он есть в сезоне) или с пересадкой в Касабланке; из Марракеша ходят автобусы, дорога занимает около четырёх часов через перевал Тизи-н-Тичка.

Три факта

1. Город, который вы уже "знаете по кино"

Большинство путешественников видели Уарзазат раньше, чем узнавали его название: сцены из "Игры престолов", "Гладиатора", "Принца Персии", "Колеса времени" и десятков других фильмов снимались именно здесь и в его окрестностях.

2. Узел древних торговых путей

Исторически Уарзазат был перевалочным пунктом для караванов, идущих с юга на север. Сегодня этот статус трансформировался в "Дорогу тысячи касб" — популярный туристический маршрут по долинам, фортификациям и оазисам.

3. Город между горами и пустыней

Два горных хребта Высокого Атласа образуют естественные "ворота" — за ними начинаются предСахара и далее собственно пустынные дюны. Это географическое положение и сделало Уарзазат одновременно "тихим городом" и отправной точкой для приключений.

Мифы и правда

Миф 1. "Уарзазат — это просто площадка по дороге в пустыню"
Правда: многие приезжают "на одну ночь перед дюнами", но город и окрестности легко заполнят несколько дней: студии, касбы, Айт-Бен-Хадду, оазис Финт и каньоны создают насыщенную программу без обязательного выезда в Сахару.

Миф 2. "Здесь всё - сплошной туристический аттракцион"
Правда: кино, конечно, изменило экономику региона, но за декорациями по-прежнему живут реальные амазигские общины. Оазисы, маленькие гостиницы и семейные кафе остаются местами, где туризм вплетается в повседневную жизнь, а не подменяет её.

Миф 3. "Раз это пустынный регион, ехать можно только зимой"
Правда: климат действительно жаркий летом, но межсезонье делает поездку очень комфортной. Важнее не месяц в календаре, а готовность соблюдать простые меры: легкая закрытая одежда от солнца, вода, головной убор.

FAQ

Когда лучше всего ехать в Уарзазат?
Весной и осенью: в это время комфортная температура днём и прохладные вечера. Летом возможно очень жарко, зимой ночи могут быть холодными, особенно в пустыне.

Нужна ли машина, чтобы что-то увидеть?
Для центра города — нет, но для Айт-Бен-Хадду, оазиса Финт и каньонов Дадès и Тодга удобнее иметь автомобиль или брать организованные экскурсии.

Стоит ли останавливаться в "киноотелях" вроде Le Berbère Palace?
Если важна атмосфера "закулисья" и вы не против доплатить за роскошь и кинематографический антураж, да. Любителям камерной среды подойдут небольшие гостевые дома и риады.

Опасна ли вода из-под крана?
Для туристов обычно рекомендуют пить только бутилированную воду и избегать льда сомнительного происхождения. Как и везде, удобно иметь с собой базовый набор лекарств от расстройства желудка.

Какие практичные советы по деньгам и связи?
Лучше сразу купить местную SIM-карту или eSIM: международный роуминг в Марокко часто дорогой. Наличная мелочь (10-20 дирхамов) пригодится для такси, чаевых и небольших покупок — карты принимают далеко не везде.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
