Отпуск мечты или кошмар наяву: почему поездка в Disney World обернулась судом для многодетной семьи

История семьи Рэдфордов — одной из самых известных и многодетных в Великобритании — звучит как сюжет реалити-шоу: 22 ребёнка, дом из 10 комнат, популярность в соцсетях и… штраф за поездку в Disney World.

Фото: commons.wikimedia.org by Krismast, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Walt Disney World - Fireworks

В начале 2025 года родители вывезли часть детей в Орландо, во Флориду, чтобы отметить 50-летие матери семейства и устроить "отпуск мечты". Но вернувшись, они оказались в магистратском суде Престона: власти посчитали, что родители не обеспечили регулярное посещение школы четырьмя детьми с 24 марта по 1 мая. За каждого ребёнка суд назначил штраф по 65 фунтов плюс 118 фунтов судебных издержек.

Пропуски и наказание

Ситуация вписана в более широкий контекст: в Британии школьная посещаемость рассматривается как вопрос не только дисциплины, но и социальной политики. После пандемии COVID-19 власти фиксируют рост пропусков и прямо связывают регулярное посещение школы с успеваемостью и благополучием ребёнка. Именно поэтому Министерство образования (Department for Education) в 2024 году ужесточило правила и систему штрафов за несанкционированное отсутствие школьников.

Для многих российских читателей эта история выглядит странной: "Ну что такого, один отпуск? Тем более — с детьми, да ещё и в Disney!" Но в британской системе координат "право ребёнка на обучение" важнее экономии семьи на цене турпакета и красивых семейных фото из Орландо.

Три факта о школьных прогулах и штрафах в Британии

1. Отпуск в учебное время почти никогда не считается "уважительной причиной"

По британским правилам школа может разрешить отсутствие только по болезни или при исключительных обстоятельствах - например, семейное горе или важное судебное заседание. Поездка в отпуск, даже "однажды в жизни", к таким обстоятельствам не относится. Поэтому поездка Рэдфордов во время учебного периода автоматически попала в категорию несанкционированного отсутствия.

2. Школа и местный совет обязаны реагировать

Если ребёнок пропускает занятия без разрешения, школа фиксирует неявку и сообщает местным властям. У советов (councils) есть несколько инструментов: от предупреждений и "надзорных" мер до штрафов и, в крайних случаях, судебного преследования. В случае семьи Рэдфордов дело дошло до магистратского суда, который признал родителей виновными в том, что они "не обеспечили регулярное посещение школы" четырьмя детьми.

3. Размер штрафов кажется небольшим, но принцип — жёсткий

Сами суммы выглядят символично на фоне 52-тысячного семейного бюджета поездки: 65 фунтов за ребёнка плюс 118 фунтов издержек, всего 756 фунтов. Однако в британской логике важно не "разорить" семью, а создать чёткий сдерживающий сигнал: если вы сознательно ставите отпуск выше школьной посещаемости, за это придётся отвечать. Для повторных нарушений штрафы могут вырастать, а в теории возможны и более серьёзные меры — вплоть до предписания суда и надзора за семьёй.

Мифы и правда

Миф 1. "Это просто охота за деньгами родителей"

Правда: штрафы — лишь верхушка айсберга. Властям куда важнее регулярная посещаемость, чем пополнение бюджета за счёт нескольких десятков фунтов. В отчётах Минобразования прямо говорится: дети, которые систематически ходят в школу, в среднем лучше сдают экзамены и реже сталкиваются с социальными проблемами. Штраф — это больше юридический якорь: формальная точка, где государство говорит "так нельзя" и фиксирует ответственность взрослых.

Миф 2. "Большая семья — особый случай, им должны были пойти навстречу"

Правда: закон устроен так, чтобы не создавать исключений по статусу. Нельзя сделать скидку только потому, что семья известная, многодетная или снимается в шоу. Если бы школа дала официальное разрешение (например, из-за уникальных обстоятельств), претензий бы не было. Но когда отпуск планируется в учебное время без согласования, статус семьи не играет роли — и это принципиальная позиция системы.

Миф 3. "Один отпуск ничего не решает, обучению это не повредит"

Правда: для одного ребёнка и одной семьи, может быть, это действительно "всего несколько недель". Но на уровне системы картина другая: ежегодно в Англии фиксируются сотни тысяч случаев несанкционированных пропусков, значительная часть которых связана именно с отпуском в учебное время. Власти пытаются бороться не с единичными "диснейлендами", а с массовой нормализацией идеи: "дешёвый тур важнее уроков".

FAQ

Почему родители вообще едут в отпуск в учебное время?

Главная причина — экономика. Во многих странах цены на туры и авиабилеты резко растут на школьные каникулы. Для большой семьи разница в стоимости может быть колоссальной. Родители ищут "окно" дешевле и сознательно идут на риск пропусков — иногда надеясь, что школа "закроет глаза".

Могут ли школы разрешить поездку официально?

Да, но только если речь действительно об исключительном случае. Например, важное семейное событие или обстоятельства, не зависящие от семьи. Отпуск в парке развлечений почти никогда не воспринимается как такая причина. Поэтому, если родители заранее знают о поездке, они обязаны подать запрос и получить письменное согласие школы — иначе рискуют попасть под штраф.

Что именно говорит Министерство образования Великобритании?

Подчёркивает: пропуски допустимы только по уважительным причинам, таким как болезнь или заранее согласованные исключительные обстоятельства. В ином случае местные советы и школы имеют право вмешаться — от штрафов до предписаний суда или надзорных мер, если проблема носит систематический характер.

Есть ли доказательства, что посещаемость реально влияет на успехи в школе?

Да, на это опиралась и реформа штрафов в 2024 году: в правительственных документах приведены данные, что дети с хорошей посещаемостью в среднем показывают более высокие результаты на экзаменах и легче переходят в следующую ступень образования. Именно поэтому школы и советы воспринимают "лишние" пропуски не как семейную мелочь, а как фактор риска.

Может ли подобная история произойти, например, в России?

Формально — да: законодательство об образовании в разных странах по-разному строгое, но везде школа фиксирует посещаемость и может реагировать на систематические прогулы. Однако размер штрафов, практика их применения и готовность доводить дело до суда сильно различаются. Случай Рэдфордов заметен именно потому, что он оказался на пересечении трёх тем: строгого закона, популярной медийной семьи и очень дорогого, показательно напоказ экспонируемого отпуска.