Полмиллиарда лет под ветром и дождём: что скрывает каменный лес в Хакасии

На севере Хакасии, недалеко от села Усть-Тунгужуль, есть место, где время будто остановилось. Местные называют его Каменным лесом, хотя вместо деревьев здесь — гигантские каменные столбы и валуны причудливых форм. Они напоминают грибы, соты, арки и кольца. Кажется, будто природа вырезала их с особым умыслом — чтобы человек мог увидеть, как выглядела планета сотни миллионов лет назад.
По данным геологов, Ширинским столбам более 480 миллионов лет. Когда-то здесь плескалось древнее море. Со временем вода отступила, а подводные осадочные породы превратились в камень. Ветер, мороз и дожди веками вытачивали из него замысловатые формы. Так и появился этот природный "каменный музей".
Наиболее известная скала комплекса — Каменный гриб. Его "шляпка" диаметром около трёх метров покоится сразу на трёх узких каменных ножках. Это одно из самых фотографируемых мест Хакасии — символ природной силы и красоты региона.
В 2020 году Каменный лес получил статус памятника природы регионального значения. С тех пор вход сюда стал платным — это помогает сохранять территорию и предотвращать разрушение хрупких пород. Оплатить можно заранее в Абакане или прямо на месте через QR-код на стенде у входа.
Чтобы добраться, нужно двигаться по трассе Абакан — Шира — Туим, свернув у деревни Беренжак. Дальше — несколько километров по грунтовке, ведущей прямо к подножию гор, где и начинается тропа к столбам.
|Объект
|Возраст
|Особенности
|Расстояние от Абакана
|Ширинские столбы (Каменный лес)
|~480 млн лет
|Геологические формы, Каменный гриб
|~200 км
|Оглахты
|~100 млн лет
|Петроглифы, священные горы
|~70 км
|Туимский провал
|XX век
|Карстовое озеро, затопленная шахта
|~15 км от Ширинских столбов
|Сундуки
|~300 млн лет
|Горы в виде сундуков, археологические находки
|~250 км
Планируйте маршрут заранее. Лучше ехать в сухую погоду — после дождей грунтовка может быть труднопроходимой.
Обувь и одежда. Понадобятся треккинговые ботинки, ветровка и головной убор — солнце здесь активное даже весной.
Запаситесь водой и перекусом. В округе нет магазинов или кафе.
Берегите природу. Не трогайте каменные образования и не оставляйте мусор.
Ошибка: приехать без наличных или интернета.
Последствие: не получится оплатить вход или добраться до навигатора.
Альтернатива: скачайте офлайн-карты и подготовьте QR-код заранее.
Ошибка: подниматься на скалы без опыта.
Последствие: опасность падения — породы осыпаются.
Альтернатива: используйте оборудованные тропы и площадки для фото.
Ошибка: приезжать в сезон паводков.
Последствие: затопленные дороги и ограниченный доступ.
Альтернатива: лучшее время — с июня по сентябрь, когда сухо и солнечно.
Хакасия зимой — особая история. Снег делает каменные столбы похожими на гигантские свечи, а морозный воздух добавляет прозрачности пейзажу. Добраться сюда можно и в холодное время года, но дорога становится сложнее. Лучше использовать полноприводный автомобиль. Зато туристов в этот период почти нет, и можно насладиться тишиной и ощущением первозданной природы.
|Плюсы
|Минусы
|Уникальные природные формы
|Отдалённость от крупных городов
|Возможность редких фотографий
|Сложная грунтовая дорога
|Историческая и геологическая ценность
|Отсутствие инфраструктуры
|Тишина и уединение
|Платный вход
Сколько стоит вход в Каменный лес?
Стоимость варьируется от 100 до 200 рублей в зависимости от сезона.
Можно ли разбить палатку рядом?
Ночёвка на территории памятника запрещена, но рядом есть места для кемпинга и гостевые дома в Беренжаке.
Есть ли экскурсии?
Да, летом проводятся пешие туры с местными гидами из Абакана и Ширы.
Сколько времени занимает осмотр?
На прогулку по тропам и фотографирование уходит около двух часов.
Миф 1: каменный гриб создан человеком.
Правда: это природное образование, сформированное ветром и эрозией.
Миф 2: каменные столбы — следы древнего вулкана.
Правда: они состоят из песчаника и известняка, не связаны с вулканической активностью.
Миф 3: здесь нельзя фотографировать.
Правда: можно, но с уважением к природе и без дронов в охраняемой зоне.
Забудьте о спортзале. Лестница — ваш бесплатный тренажёр. 7 эффективных упражнений прокачают всё тело, улучшат кардио и укрепят здоровье. Проверьте.