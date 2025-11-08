Полмиллиарда лет под ветром и дождём: что скрывает каменный лес в Хакасии

5:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

На севере Хакасии, недалеко от села Усть-Тунгужуль, есть место, где время будто остановилось. Местные называют его Каменным лесом, хотя вместо деревьев здесь — гигантские каменные столбы и валуны причудливых форм. Они напоминают грибы, соты, арки и кольца. Кажется, будто природа вырезала их с особым умыслом — чтобы человек мог увидеть, как выглядела планета сотни миллионов лет назад.

Фото: Own work by Michael Simurgh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Каменный Гриб в Хакасии

Когда начиналась история Ширинских столбов

По данным геологов, Ширинским столбам более 480 миллионов лет. Когда-то здесь плескалось древнее море. Со временем вода отступила, а подводные осадочные породы превратились в камень. Ветер, мороз и дожди веками вытачивали из него замысловатые формы. Так и появился этот природный "каменный музей".

Наиболее известная скала комплекса — Каменный гриб. Его "шляпка" диаметром около трёх метров покоится сразу на трёх узких каменных ножках. Это одно из самых фотографируемых мест Хакасии — символ природной силы и красоты региона.

Как попасть и что нужно знать

В 2020 году Каменный лес получил статус памятника природы регионального значения. С тех пор вход сюда стал платным — это помогает сохранять территорию и предотвращать разрушение хрупких пород. Оплатить можно заранее в Абакане или прямо на месте через QR-код на стенде у входа.

Чтобы добраться, нужно двигаться по трассе Абакан — Шира — Туим, свернув у деревни Беренжак. Дальше — несколько километров по грунтовке, ведущей прямо к подножию гор, где и начинается тропа к столбам.

Таблица "Сравнение: Ширинские столбы и другие природные памятники Хакасии"

Объект Возраст Особенности Расстояние от Абакана Ширинские столбы (Каменный лес) ~480 млн лет Геологические формы, Каменный гриб ~200 км Оглахты ~100 млн лет Петроглифы, священные горы ~70 км Туимский провал XX век Карстовое озеро, затопленная шахта ~15 км от Ширинских столбов Сундуки ~300 млн лет Горы в виде сундуков, археологические находки ~250 км

Советы шаг за шагом: как подготовиться к поездке

Планируйте маршрут заранее. Лучше ехать в сухую погоду — после дождей грунтовка может быть труднопроходимой. Обувь и одежда. Понадобятся треккинговые ботинки, ветровка и головной убор — солнце здесь активное даже весной. Запаситесь водой и перекусом. В округе нет магазинов или кафе. Берегите природу. Не трогайте каменные образования и не оставляйте мусор.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: приехать без наличных или интернета.

Последствие: не получится оплатить вход или добраться до навигатора.

Альтернатива: скачайте офлайн-карты и подготовьте QR-код заранее. Ошибка: подниматься на скалы без опыта.

Последствие: опасность падения — породы осыпаются.

Альтернатива: используйте оборудованные тропы и площадки для фото. Ошибка: приезжать в сезон паводков.

Последствие: затопленные дороги и ограниченный доступ.

Альтернатива: лучшее время — с июня по сентябрь, когда сухо и солнечно.

А что если поехать зимой

Хакасия зимой — особая история. Снег делает каменные столбы похожими на гигантские свечи, а морозный воздух добавляет прозрачности пейзажу. Добраться сюда можно и в холодное время года, но дорога становится сложнее. Лучше использовать полноприводный автомобиль. Зато туристов в этот период почти нет, и можно насладиться тишиной и ощущением первозданной природы.

Таблица "Плюсы и минусы поездки в Каменный лес"

Плюсы Минусы Уникальные природные формы Отдалённость от крупных городов Возможность редких фотографий Сложная грунтовая дорога Историческая и геологическая ценность Отсутствие инфраструктуры Тишина и уединение Платный вход

FAQ

Сколько стоит вход в Каменный лес?

Стоимость варьируется от 100 до 200 рублей в зависимости от сезона.

Можно ли разбить палатку рядом?

Ночёвка на территории памятника запрещена, но рядом есть места для кемпинга и гостевые дома в Беренжаке.

Есть ли экскурсии?

Да, летом проводятся пешие туры с местными гидами из Абакана и Ширы.

Сколько времени занимает осмотр?

На прогулку по тропам и фотографирование уходит около двух часов.

Мифы и правда

Миф 1: каменный гриб создан человеком.

Правда: это природное образование, сформированное ветром и эрозией.

Миф 2: каменные столбы — следы древнего вулкана.

Правда: они состоят из песчаника и известняка, не связаны с вулканической активностью.

Миф 3: здесь нельзя фотографировать.

Правда: можно, но с уважением к природе и без дронов в охраняемой зоне.