Полмиллиарда лет под ветром и дождём: что скрывает каменный лес в Хакасии

5:31
Туризм

На севере Хакасии, недалеко от села Усть-Тунгужуль, есть место, где время будто остановилось. Местные называют его Каменным лесом, хотя вместо деревьев здесь — гигантские каменные столбы и валуны причудливых форм. Они напоминают грибы, соты, арки и кольца. Кажется, будто природа вырезала их с особым умыслом — чтобы человек мог увидеть, как выглядела планета сотни миллионов лет назад.

Каменный Гриб в Хакасии
Фото: Own work by Michael Simurgh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Каменный Гриб в Хакасии

Когда начиналась история Ширинских столбов

По данным геологов, Ширинским столбам более 480 миллионов лет. Когда-то здесь плескалось древнее море. Со временем вода отступила, а подводные осадочные породы превратились в камень. Ветер, мороз и дожди веками вытачивали из него замысловатые формы. Так и появился этот природный "каменный музей".

Наиболее известная скала комплекса — Каменный гриб. Его "шляпка" диаметром около трёх метров покоится сразу на трёх узких каменных ножках. Это одно из самых фотографируемых мест Хакасии — символ природной силы и красоты региона.

Как попасть и что нужно знать

В 2020 году Каменный лес получил статус памятника природы регионального значения. С тех пор вход сюда стал платным — это помогает сохранять территорию и предотвращать разрушение хрупких пород. Оплатить можно заранее в Абакане или прямо на месте через QR-код на стенде у входа.

Чтобы добраться, нужно двигаться по трассе Абакан — Шира — Туим, свернув у деревни Беренжак. Дальше — несколько километров по грунтовке, ведущей прямо к подножию гор, где и начинается тропа к столбам.

Таблица "Сравнение: Ширинские столбы и другие природные памятники Хакасии"

Объект Возраст Особенности Расстояние от Абакана
Ширинские столбы (Каменный лес) ~480 млн лет Геологические формы, Каменный гриб ~200 км
Оглахты ~100 млн лет Петроглифы, священные горы ~70 км
Туимский провал XX век Карстовое озеро, затопленная шахта ~15 км от Ширинских столбов
Сундуки ~300 млн лет Горы в виде сундуков, археологические находки ~250 км

Советы шаг за шагом: как подготовиться к поездке

  1. Планируйте маршрут заранее. Лучше ехать в сухую погоду — после дождей грунтовка может быть труднопроходимой.

  2. Обувь и одежда. Понадобятся треккинговые ботинки, ветровка и головной убор — солнце здесь активное даже весной.

  3. Запаситесь водой и перекусом. В округе нет магазинов или кафе.

  4. Берегите природу. Не трогайте каменные образования и не оставляйте мусор.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: приехать без наличных или интернета.
    Последствие: не получится оплатить вход или добраться до навигатора.
    Альтернатива: скачайте офлайн-карты и подготовьте QR-код заранее.

  2. Ошибка: подниматься на скалы без опыта.
    Последствие: опасность падения — породы осыпаются.
    Альтернатива: используйте оборудованные тропы и площадки для фото.

  3. Ошибка: приезжать в сезон паводков.
    Последствие: затопленные дороги и ограниченный доступ.
    Альтернатива: лучшее время — с июня по сентябрь, когда сухо и солнечно.

А что если поехать зимой

Хакасия зимой — особая история. Снег делает каменные столбы похожими на гигантские свечи, а морозный воздух добавляет прозрачности пейзажу. Добраться сюда можно и в холодное время года, но дорога становится сложнее. Лучше использовать полноприводный автомобиль. Зато туристов в этот период почти нет, и можно насладиться тишиной и ощущением первозданной природы.

Таблица "Плюсы и минусы поездки в Каменный лес"

Плюсы Минусы
Уникальные природные формы Отдалённость от крупных городов
Возможность редких фотографий Сложная грунтовая дорога
Историческая и геологическая ценность Отсутствие инфраструктуры
Тишина и уединение Платный вход

FAQ

Сколько стоит вход в Каменный лес?
Стоимость варьируется от 100 до 200 рублей в зависимости от сезона.

Можно ли разбить палатку рядом?
Ночёвка на территории памятника запрещена, но рядом есть места для кемпинга и гостевые дома в Беренжаке.

Есть ли экскурсии?
Да, летом проводятся пешие туры с местными гидами из Абакана и Ширы.

Сколько времени занимает осмотр?
На прогулку по тропам и фотографирование уходит около двух часов.

Мифы и правда

Миф 1: каменный гриб создан человеком.
Правда: это природное образование, сформированное ветром и эрозией.

Миф 2: каменные столбы — следы древнего вулкана.
Правда: они состоят из песчаника и известняка, не связаны с вулканической активностью.

Миф 3: здесь нельзя фотографировать.
Правда: можно, но с уважением к природе и без дронов в охраняемой зоне.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
