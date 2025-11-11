Россия готовится к винному туризму нового уровня: что изменят новые стандарты качества

В последние годы российский винный туризм стремительно развивается, и власти решили поддержать этот процесс путем внедрения новых стандартов. В Росстандарте анонсировали скорое утверждение ГОСТа, который будет регулировать развитие этого направления отдыха. Эксперты уверены, что это поможет повысить качество сервиса, а также улучшить опыт для туристов, интересующихся виноделием.
В рамках развития винного туризма Россия продолжит укреплять позиции на рынке с помощью новых стандартов в области виноградарства и виноделия. В ходе мероприятия "Дни российских вин" глава Росстандарта Антон Шалаев рассказал о ряде ожидаемых обновлений. В числе них — ГОСТ, который будет касаться не только вин, но и практик, связанных с организацией туризма по винодельням.
"У нас сейчас проводится ряд очень известных стандартов в области виноградарской и винодельческой продукции. Анонсирую — обновление ГОСТа на вина с защищёнными географическим указанием и местом происхождения, обновление ГОСТа на целый ряд методов сбора и исследования, и оборудования для определения качества винодельческой продукции", — сообщил руководитель росстандарта, Антон Шалаев.
Основная цель этих изменений — создание четких стандартов, которые улучшат качество винного туризма и дадут новые возможности для российских виноделен. Важно отметить, что эти нововведения касаются не только самой продукции, но и всех сопутствующих процессов, таких как методы сбора винограда, исследования и оборудования для анализа вин.
В ноябре 2024 года Росстандарт утвердил ГОСТ для винных карт. Он вступил в силу с 1 апреля 2025 года, и уже в этом году предприятия должны будут соблюдать новые правила. Согласно стандартам, на винных картах ресторанов и гостиниц должно быть представлено не менее 20% российских вин от общего числа. Это должно способствовать популяризации отечественного виноделия и привлечению внимания к российским продуктам.
Речь идет не только о создании винных карт, но и о внедрении новых стандартов для самого процесса винного туризма. Стандарты будут охватывать все аспекты — от качества вин и методов их производства до того, как организовывать туры по винодельням. Это должно помочь сделать винный туризм более доступным и комфортным для российских и зарубежных туристов.
Ожидается, что введение ГОСТов приведет к нескольким положительным изменениям для винного туризма. Во-первых, улучшится качество обслуживания на винодельнях, ведь стандарты будут предусматривать лучшие практики организации экскурсионных программ, а также условий для дегустаций.
Введение новых стандартов также поможет более детально контролировать качество продукции, что особенно важно для туризма, связанного с дегустацией. Программы будут не только ориентированы на туристов, но и на повышение квалификации специалистов в этой сфере.
Если вы хотите по-настоящему насладиться винным туризмом в России, вот несколько рекомендаций:
|Плюсы
|Минусы
|Повышение качества винного туризма.
|Для некоторых хозяйств внедрение стандартов может потребовать значительных затрат.
|Привлечение иностранных туристов.
|Некоторые регионы могут быть недостаточно готовы к увеличению потока туристов.
|Стандарты помогут повысить прозрачность в индустрии.
|Для небольших винодельческих хозяйств соблюдение ГОСТов может быть сложным.
Лучше всего выбирать туры, которые включают экскурсии по сертифицированным винодельням с возможностью дегустации местных вин. Обратите внимание на отзывы туристов.
Стоимость винного тура может варьироваться от 2 000 до 20 000 рублей в зависимости от продолжительности поездки, региона и уровня сервиса.
Российские вина становятся все более популярными, и с учетом новых стандартов, они могут стать отличной альтернативой иностранным. Важно выбирать вино по вкусовым предпочтениям.
Новые стандарты в области винного туризма, которые скоро будут утверждены в России, обещают стать значительным шагом в развитии этой сферы. Внедрение ГОСТов позволит не только улучшить качество вин и винных карт, но и создать более привлекательные условия для туристов. С этим обновлением российский винный туризм станет более доступным, разнообразным и качественным, а отечественные винодельни получат возможность продемонстрировать свои лучшие достижения как на внутреннем, так и на международном рынках.
Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров.